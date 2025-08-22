Nvidia: «Παγώνει» την παραγωγή του τσιπ H20 που προοριζόταν για την Κίνα μετά από αντιδράσεις του Πεκίνου

Τον περασμένο μήνα, η Κίνα είχε καλέσει σε εξηγήσεις την Nvidia λόγω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια που σχετίζονται με τα τσιπ H20