Nvidia: «Παγώνει» την παραγωγή του τσιπ H20 που προοριζόταν για την Κίνα μετά από αντιδράσεις του Πεκίνου
Τον περασμένο μήνα, η Κίνα είχε καλέσει σε εξηγήσεις την Nvidia λόγω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια που σχετίζονται με τα τσιπ H20
Η Nvidia ζήτησε από ορισμένους προμηθευτές της να σταματήσουν την παραγωγή των μονάδων επεξεργασίας H20 που προορίζονται για την Κίνα, καθώς το Πεκίνο λαμβάνει αυστηρά μέτρα κατά της αμερικανικής εταιρείας κατασκευής μικροεπεξεργαστών, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Information την Παρασκευή.
Η οδηγία έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την εντολή της κινεζικής κυβέρνησης προς τις τοπικές εταιρείες τεχνολογίας να σταματήσουν την αγορά των μικροεπεξεργαστών λόγω υποτιθέμενων προβλημάτων ασφαλείας, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Nvidia ζήτησε από την Amkor Technology με έδρα την Αριζόνα, η οποία χειρίζεται την προηγμένη συσκευασία των τσιπ H20 της εταιρείας, και από τη Samsung Electronics της Νότιας Κορέας, η οποία προμηθεύει μνήμη για αυτά, να σταματήσουν την παραγωγή. Η Samsung και η Amkor δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα της CNBC για σχόλιο.
Σε ξεχωριστή αναφορά του Reuters, που επικαλείται πηγές, αναφέρεται ότι η Nvidia ζήτησε από την Foxconn να αναστείλει τις εργασίες που σχετίζονται με τα H20. Η Foxconn δεν απάντησε αμέσως στο αίτημα για σχόλιο.
Σε απάντηση σε ερώτηση του CNBC, εκπρόσωπος της Nvidia δήλωσε: «Διαχειριζόμαστε συνεχώς την αλυσίδα εφοδιασμού μας για να ανταποκρινόμαστε στις συνθήκες της αγοράς».
Η είδηση θέτει σε αμφιβολία την επιστροφή των H20 στην κινεζική αγορά, μετά την ανακοίνωση της Ουάσινγκτον ότι θα εκδώσει άδειες εξαγωγής, επιτρέποντας τις εξαγωγές των τσιπ στην Κίνα — οι αποστολές τους είχαν ουσιαστικά απαγορευτεί τον Απρίλιο.
Τον περασμένο μήνα, η Κυβερνητική Υπηρεσία Κυβερνοχώρου της Κίνας είχε καλέσει την Nvidia λόγω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια που σχετίζονται με τα H20 και είχε ζητήσει από την εταιρεία να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα τσιπ.
