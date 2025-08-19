Ο ισραηλινός Όμιλος SK αποκτά το 100% της ΕΛΒΟ

Ο Όμιλος SK, ηγετική επενδυτική δύναμη στην προώθηση της καινοτομίας σε πλήθος στρατηγικών τομέων και όντας ήδη μέτοχος της ΕΛΒΟ, απέκτησε το σύνολο των μετοχών της