Πρόταση ΠΟΜΙΔΑ για δημιουργία πλατφόρμας στέγασης φοιτητών σε ιδιωτικές κατοικίες
Η ΠΟΜΙΔΑ απευθύνει επιστολή στην Υπουργό Παιδείας - Στόχος είναι η διευκόλυνση των οικογενειών στην αναζήτηση κατοικίας
Τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας στέγασης φοιτητών σε ιδιωτικές κατοικίες, είτε στο portal του κάθε Πανεπιστημίου, είτε κεντρικά στο Gov.gr, στα πλαίσια του προγράμματος για τη φοιτητική στέγη, ζήτησε η ΠΟΜΙΔΑ από την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη.
Εκεί οι ιδιοκτήτες κατοικιών αλλά και οι ενδιαφερόμενοι μεσίτες κάθε πόλης, θα μπορούν να δηλώνουν εγκαίρως κάθε χρόνο τις κατοικίες που θα είναι διαθέσιμες κατά την έναρξη της πανεπιστημιακής περιόδου, και θα τις βρίσκουν άμεσα οι ενδιαφερόμενες οικογένειες των νέων φοιτητών, και μάλιστα σε χαμηλότερες τιμές λόγω του ανταγωνισμού που θα προκύψει.
Αναλυτικά η επιστολή της ΠΟΜΙΔΑ προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων κα Σοφία Ζαχαράκη:
«Αξιότιμη κα Υπουργέ,
Η πρόσφατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων για τα AEI μας αναγκάζει να επανέλθουμε και εφέτος στο πρόβλημα του οποίου γινόμαστε μάρτυρες (ή και θύματα), κάθε καλοκαίρι, κατά τις τελευταίες δεκαετίες: Την ταλαιπωρία των πρωτοετών φοιτητών και των οικογενειών τους, να βρουν φοιτητική κατοικία σε μια άλλη, άγνωστη πόλη.
