Χρηματιστήριο Αθηνών: Προσωρινές οι πιέσεις – Ξανά στους αγοραστές τα ηνία
Κατοχυρώνουν μέρος των ισχυρών κερδών οι επενδυτές - Σε υψηλά επίπεδα η συναλλακτική δραστηριότητα
Του αρχικούς κραδασμούς, που είχε δεχθεί στο πλαίσιο του profit taking, κατάφερε να «απορροφήσει» το ελληνικό χρηματιστήριο, το οποίο αποδεικνύεται «αρνητής διόρθωσης». Το πρόσημο άλλαξε πλευρό λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, με τους αγοραστές να παίρνουν ξανά τα ηνία και να οδηγούν τον Γενικό Δείκτη προς την 8η συνεχόμενη άνοδο και σε επίπεδα που έχει να δει από τον Μάρτιο του 2010.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (13/8), ο ΓΔ ενισχύεται πλέον κατά +0,55% και διαπραγματεύεται στις 2.121,27 μονάδες, έχοντας κινηθεί μεταξύ των 2.103,42 (χαμηλό ημέρας) και των 2.121,42 μονάδων (υψηλό ημέρας). Στις 29 Μαρτίου 2010 και τις 2.137,37 μονάδες εντοπίζεται το αμέσως επόμενο καλύτερο κλείσιμο.
Την έβδομη διαδοχική της άνοδο κατέγραψε χθες η Λεωφόρος Αθηνών, η οποία δεν πτοήθηκε από τη μίνι τραπεζική διόρθωση, με τους αγοραστές να επικρατούν στις δημοπρασίες. Το κεκτημένο των 2.100 μονάδων δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο της συνεδρίασης και ο ΓΔ ανανέωσε το υψηλό 15ετίας (Μάρτιος 2010). Επιπλέον, είναι σε καλό «δρόμο» για να σημειώσει την 10η διαδοχική μηνιαία άνοδό του, καθώς κερδίζει +5,77% μέσα στον Αύγουστο. Στο +43,55% η απόδοση φέτος, που είναι η καλύτερη σε σύγκριση με όλους τους υπόλοιπους μεγάλους χρηματιστηριακούς δείκτες.
