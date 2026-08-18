Intralot-Evoke: Στην τελική ευθεία το deal μετά το «πράσινο φως» των μετόχων
Intralot-Evoke: Στην τελική ευθεία το deal μετά το «πράσινο φως» των μετόχων
Η συντριπτική έγκριση των μετόχων της Evoke ανοίγει τον δρόμο για τις τελευταίες ρυθμιστικές εγκρίσεις και τη δικαστική επικύρωση της συναλλαγής
Ένα ακόμη κρίσιμο ορόσημο πέρασε η συμφωνία για την εξαγορά της Evoke από την Bally’s Intralot, καθώς οι μέτοχοι της βρετανικής εταιρείας έδωσαν με συντριπτική πλειοψηφία το «πράσινο φως» στη συναλλαγή.
Μετά τις ψηφοφορίες της 17ης Αυγούστου, το deal εισέρχεται πλέον στην επόμενη φάση, με το βάρος να μεταφέρεται στις εναπομείνασες ρυθμιστικές προϋποθέσεις και, τελικά, στην έγκριση του Scheme of Arrangement από το αρμόδιο δικαστήριο του Γιβραλτάρ.
Στην ειδική συνέλευση των μετόχων (Court Meeting), το 99,91% των μετοχών που συμμετείχαν στην ψηφοφορία τάχθηκε υπέρ της συναλλαγής, με 268,2 εκατ. μετοχές να ψηφίζουν «ναι» και μόλις 236.504 κατά. Οι μετοχές που συμμετείχαν στην ψηφοφορία αντιπροσώπευαν το 59,6% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Evoke.
Ανάλογη ήταν η εικόνα και στη Γενική Συνέλευση, όπου εγκρίθηκε η ειδική απόφαση που απαιτείται για την εφαρμογή του Scheme και την τροποποίηση του καταστατικού της Evoke. Υπέρ ψήφισε το 99,63%, ή 268,44 εκατ. μετοχές, έναντι μόλις 0,37% που καταψήφισε.
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Μετά τις ψηφοφορίες της 17ης Αυγούστου, το deal εισέρχεται πλέον στην επόμενη φάση, με το βάρος να μεταφέρεται στις εναπομείνασες ρυθμιστικές προϋποθέσεις και, τελικά, στην έγκριση του Scheme of Arrangement από το αρμόδιο δικαστήριο του Γιβραλτάρ.
Στην ειδική συνέλευση των μετόχων (Court Meeting), το 99,91% των μετοχών που συμμετείχαν στην ψηφοφορία τάχθηκε υπέρ της συναλλαγής, με 268,2 εκατ. μετοχές να ψηφίζουν «ναι» και μόλις 236.504 κατά. Οι μετοχές που συμμετείχαν στην ψηφοφορία αντιπροσώπευαν το 59,6% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Evoke.
Ανάλογη ήταν η εικόνα και στη Γενική Συνέλευση, όπου εγκρίθηκε η ειδική απόφαση που απαιτείται για την εφαρμογή του Scheme και την τροποποίηση του καταστατικού της Evoke. Υπέρ ψήφισε το 99,63%, ή 268,44 εκατ. μετοχές, έναντι μόλις 0,37% που καταψήφισε.
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