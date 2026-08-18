Intralot-Evoke: Στην τελική ευθεία το deal μετά το «πράσινο φως» των μετόχων

Η συντριπτική έγκριση των μετόχων της Evoke ανοίγει τον δρόμο για τις τελευταίες ρυθμιστικές εγκρίσεις και τη δικαστική επικύρωση της συναλλαγής