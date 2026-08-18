Παγκόσμιο sell-off στα ομόλογα: Στα ύψη το κόστος δανεισμού, τι φοβούνται οι αγορές

Τα ομόλογα μεγάλης διάρκειας βρίσκονται στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου sell-off, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για ένα εκρηκτικό μείγμα που περιλαμβάνει τον επίμονο πληθωρισμό, τα διογκωμένα κρατικά ελλείμματα, τις τεράστιες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη και τη σταδιακή υποχώρηση της ζήτησης από τους παραδοσιακούς αγοραστές κρατικού χρέους.



Το αποτέλεσμα είναι ότι οι κυβερνήσεις καλούνται πλέον να δανειστούν μακροπρόθεσμα με κόστος που σε αρκετές μεγάλες οικονομίες έχει να εμφανιστεί εδώ και δεκαετίες.



Στις ΗΠΑ, η απόδοση του 30ετούς κρατικού ομολόγου ανέβηκε αυτή την εβδομάδα στα υψηλότερα επίπεδα από το 2007. Στη Γαλλία το αντίστοιχο κόστος δανεισμού έφθασε στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008, ενώ στη Γερμανία οι αποδόσεις κινούνται σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από το 2011.



Στη Βρετανία, οι αποδόσεις των αντίστοιχων κρατικών ομολόγων πλησιάζουν πλέον το 6%, ενώ στην Ιαπωνία τα ομόλογα ανάλογης διάρκειας βρίσκονται κοντά σε ιστορικά υψηλά.



Παρότι κάθε αγορά αντιμετωπίζει τις δικές της ιδιαίτερες συνθήκες, οι βασικές δυνάμεις που ωθούν προς τα πάνω τις αποδόσεις έχουν πλέον παγκόσμιο και διαρθρωτικό χαρακτήρα.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr