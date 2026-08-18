Ο καλύτερος μήνας όλων των εποχών για το «Ελ. Βενιζέλος» – Οι τοπ εθνικότητες στην καρδιά του καλοκαιριού
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Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος Επιβατική κίνηση Τουρισμός

Ο καλύτερος μήνας όλων των εποχών για το «Ελ. Βενιζέλος» – Οι τοπ εθνικότητες στην καρδιά του καλοκαιριού

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας κατέγραψε τον Ιούλιο τις καλύτερες επιδόσεις στην ιστορία του ξεπερνώντας την προηγούμενη κορυφαία επίδοση του Αυγούστου του 2025 κι έχοντας επιπλέον εφέτος το καλοκαίρι και το πλεονέκτημα δύο νέων αγορών, συμπεριλαμβανομένης και της Ινδίας

Ο καλύτερος μήνας όλων των εποχών για το «Ελ. Βενιζέλος» – Οι τοπ εθνικότητες στην καρδιά του καλοκαιριού
Στεφανία Σούκη
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Ο τουρισμός της Αθήνας και η εδραίωση της ελληνικής πρωτεύουσας ως προορισμός για σύντομες αποδράσεις city break από το εξωτερικό… απογειώνει εφέτος το καλοκαίρι τα νούμερα και στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας κατέγραψε τον Ιούλιο τις καλύτερες επιδόσεις στην ιστορία του ξεπερνώντας την προηγούμενη κορυφαία του επίδοση που είχε σημειωθεί τον Αύγουστο του 2025 κι έχοντας επιπλέον εφέτος το καλοκαίρι και το πλεονέκτημα δύο νέων αγορών, συμπεριλαμβανομένης και της πολύ σημαντικής ινδικής αγοράς που έχει ξεκινήσει με την απευθείας σύνδεση της ινδικής αεροπορικής IndiGo.

Παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου που επιβαρύνουν το κόστος των αεροπορικών ταξιδιών, η κίνηση τον Ιούλιο αυξήθηκε κατά 4,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025 αγγίζοντας τα 4 εκατ. επιβάτες. Τον Αύγουστο του 2025, οπότε ήταν μέχρι πρότινος και ο καλύτερος μήνας όλων των εποχών για το Διεθνή Αερολιμένα της Αθήνας η συνολική επιβατική κίνηση είχε διαμορφωθεί στα 3,88 εκατ. ταξιδιώτες, εκ των οποίων τα 2,76 εκατ. αντιστοιχούσαν στην κίνηση εξωτερικού. Εφέτος τον Ιούλιο, βασικός μοχλός της ανόδου αποτέλεσε η διεθνής κίνηση, η οποία ενισχύθηκε κατά 5,3% αγγίζοντας τα 2,8 εκατ. επιβάτες (από 2,65 εκατ. ταξιδιώτες πέρυσι), ενώ η κίνηση εσωτερικού αυξήθηκε κατά 3,4%. Ανοδικά, κατά 4%, κινήθηκε και η επιβατική κίνηση μετεπιβίβασης μέσω της Αθήνας.

Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Στεφανία Σούκη
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