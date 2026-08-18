Ο καλύτερος μήνας όλων των εποχών για το «Ελ. Βενιζέλος» – Οι τοπ εθνικότητες στην καρδιά του καλοκαιριού

Το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας κατέγραψε τον Ιούλιο τις καλύτερες επιδόσεις στην ιστορία του ξεπερνώντας την προηγούμενη κορυφαία επίδοση του Αυγούστου του 2025 κι έχοντας επιπλέον εφέτος το καλοκαίρι και το πλεονέκτημα δύο νέων αγορών, συμπεριλαμβανομένης και της Ινδίας