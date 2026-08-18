UBS: Ανεβάζει τον πήχη για την Ευρώπη – Στόχος οι 690 μονάδες για τον Stoxx 600

Για το 2027 βλέπει τον δείκτη στις 760 μονάδες, δηλαδή 15% υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα - Στροφή σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και βιομηχανία - Παραμένει στην κορυφή η τεχνητή νοημοσύνη