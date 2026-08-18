UBS: Ανεβάζει τον πήχη για την Ευρώπη – Στόχος οι 690 μονάδες για τον Stoxx 600
UBS: Ανεβάζει τον πήχη για την Ευρώπη – Στόχος οι 690 μονάδες για τον Stoxx 600
Για το 2027 βλέπει τον δείκτη στις 760 μονάδες, δηλαδή 15% υψηλότερα από τα σημερινά επίπεδα - Στροφή σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και βιομηχανία - Παραμένει στην κορυφή η τεχνητή νοημοσύνη
Πιο ισχυρή και, κυρίως, ευρύτερη βάση αποκτά το ανοδικό story των ευρωπαϊκών μετοχών, σύμφωνα με τη UBS, καθώς η βελτίωση των εταιρικών κερδών παύει να περιορίζεται σε λίγους κλάδους και αρχίζει να συνδυάζεται με θετικότερα μηνύματα από την πραγματική οικονομία. Ο ελβετικός οίκος διατηρεί στόχο 690 μονάδων για τον Stoxx 600 το 2026, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 4%, ενώ για το 2027 βλέπει τον δείκτη στις 760 μονάδες, δηλαδή 15% υψηλότερα.
Η βασική αλλαγή στην επενδυτική εικόνα της Ευρώπης είναι ότι η αγορά δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τις εταιρείες που επωφελούνται από την τεχνητή νοημοσύνη ή από τις τράπεζες. Οι ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων κερδοφορίας εξαπλώνονται σε περισσότερους κλάδους, με τη συναίνεση της αγοράς να αναμένει πλέον αύξηση των κερδών ανά μετοχή κοντά στο 18% φέτος. Πρόκειται για σαφή διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη τριετία, όταν σε επίπεδο συνολικής αγοράς η αύξηση των κερδών ήταν ουσιαστικά μηδενική.
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Η βασική αλλαγή στην επενδυτική εικόνα της Ευρώπης είναι ότι η αγορά δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τις εταιρείες που επωφελούνται από την τεχνητή νοημοσύνη ή από τις τράπεζες. Οι ανοδικές αναθεωρήσεις των εκτιμήσεων κερδοφορίας εξαπλώνονται σε περισσότερους κλάδους, με τη συναίνεση της αγοράς να αναμένει πλέον αύξηση των κερδών ανά μετοχή κοντά στο 18% φέτος. Πρόκειται για σαφή διαφοροποίηση σε σχέση με την προηγούμενη τριετία, όταν σε επίπεδο συνολικής αγοράς η αύξηση των κερδών ήταν ουσιαστικά μηδενική.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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