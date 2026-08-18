Χρηματιστήριο: Διόρθωσε μετά τα υψηλά 17ετίας - Ρευστοποιήσεις στις τράπεζες

Ο Γενικός Δείκτης διατηρήθηκε πάνω από τις 2.600 μονάδες - Οι τραπεζικές μετοχές διόρθωσαν από τα υψηλά 11 ετών - Εξαιρέσεις η Allwyn και τα διυλιστήρια, με τη Motor Oil και την HELLENiQ ENERGY σε νέα επίπεδα ρεκόρ