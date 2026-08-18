Reuters: Ο λογαριασμός της κλιματικής κρίσης περνά στα κρατικά ταμεία – Πώς επηρεάζεται η Ελλάδα

Μόλις το ένα τέταρτο των ζημιών από ακραία καιρικά φαινόμενα στην ΕΕ είναι ασφαλισμένο – Στα 822 δισ. ευρώ οι οικονομικές απώλειες από το 1980 έως το 2024 – Η Ελλάδα αναζητεί τρόπους ενίσχυσης της ασφαλιστικής κάλυψης