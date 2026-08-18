Η Metlen εξαγοράζει την ελληνική εταιρεία ενεργειακού λογισμικού Joule

Με την κίνηση αυτή η εταιρεία ενισχύει τις ψηφιακές της δυνατότητες στη διαχείριση χαρτοφυλακίων ΑΠΕ και αποθήκευσης, δημιουργώντας παράλληλα τις βάσεις για την ανάπτυξη νέων ενεργειακών υπηρεσιών