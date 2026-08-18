Η Metlen εξαγοράζει την ελληνική εταιρεία ενεργειακού λογισμικού Joule
Η Metlen εξαγοράζει την ελληνική εταιρεία ενεργειακού λογισμικού Joule
Με την κίνηση αυτή η εταιρεία ενισχύει τις ψηφιακές της δυνατότητες στη διαχείριση χαρτοφυλακίων ΑΠΕ και αποθήκευσης, δημιουργώντας παράλληλα τις βάσεις για την ανάπτυξη νέων ενεργειακών υπηρεσιών
Η METLEN ανακοίνωσε την εξαγορά της Joule, ελληνικής εταιρείας ενεργειακού λογισμικού, πραγματοποιώντας ένα ακόμη στρατηγικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των δραστηριοτήτων της στον τομέα της εκπροσώπησης και βελτιστοποίησης ενεργειακών χαρτοφυλακίων.
Στον πυρήνα της εξαγοράς βρίσκεται η πλατφόρμα jHub, ένα προηγμένο σύστημα απομακρυσμένης εποπτείας, ελέγχου και βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σταθμών αποθήκευσης. Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά από τη Joule και επιτρέπει την παρακολούθηση της λειτουργίας των σταθμών σε πραγματικό χρόνο, την ακριβέστερη πρόβλεψη παραγωγής, την απομακρυσμένη εφαρμογή εντολών περιορισμού παραγωγής, καθώς και την παροχή προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους παραγωγούς μέσω ολοκληρωμένου customer portal.
Η εξαγορά ενισχύει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες της METLEN στη διαχείριση και εμπορική βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων ΑΠΕ και αποθήκευσης, καθώς και τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) της εταιρείας, έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον δυναμικούς της ελληνικής αγοράς. Το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται αριθμεί σήμερα περίπου 1.450 σταθμούς ΑΠΕ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3 GW, καλύπτοντας το σύνολο των βασικών τεχνολογιών ΑΠΕ. Πρόσφατα εντάχθηκαν στο χαρτοφυλάκιο και οι πρώτοι δύο σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος 378 MW.
Παράλληλα, ο ΦοΣΕ της METLEN έχει αναπτύξει παρουσία και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας υπηρεσίες εκπροσώπησης παραγωγών στην Ιταλία και τη Ρουμανία, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία επέκτασης των δραστηριοτήτων και στη Βουλγαρία.
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Στον πυρήνα της εξαγοράς βρίσκεται η πλατφόρμα jHub, ένα προηγμένο σύστημα απομακρυσμένης εποπτείας, ελέγχου και βελτιστοποίησης χαρτοφυλακίων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σταθμών αποθήκευσης. Η πλατφόρμα έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά από τη Joule και επιτρέπει την παρακολούθηση της λειτουργίας των σταθμών σε πραγματικό χρόνο, την ακριβέστερη πρόβλεψη παραγωγής, την απομακρυσμένη εφαρμογή εντολών περιορισμού παραγωγής, καθώς και την παροχή προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους παραγωγούς μέσω ολοκληρωμένου customer portal.
Η εξαγορά ενισχύει ακόμα περισσότερο τις δυνατότητες της METLEN στη διαχείριση και εμπορική βελτιστοποίηση χαρτοφυλακίων ΑΠΕ και αποθήκευσης, καθώς και τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) της εταιρείας, έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον δυναμικούς της ελληνικής αγοράς. Το χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται αριθμεί σήμερα περίπου 1.450 σταθμούς ΑΠΕ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 3 GW, καλύπτοντας το σύνολο των βασικών τεχνολογιών ΑΠΕ. Πρόσφατα εντάχθηκαν στο χαρτοφυλάκιο και οι πρώτοι δύο σταθμοί αποθήκευσης ενέργειας, συνολικής ισχύος 378 MW.
Παράλληλα, ο ΦοΣΕ της METLEN έχει αναπτύξει παρουσία και σε άλλες ευρωπαϊκές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας υπηρεσίες εκπροσώπησης παραγωγών στην Ιταλία και τη Ρουμανία, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία επέκτασης των δραστηριοτήτων και στη Βουλγαρία.
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