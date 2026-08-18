«Σεισμός» στα κρατικά ομόλογα: Γιατί εκτινάχθηκαν οι αποδόσεις στις ισχυρές οικονομίες

H Γερμανία δανείζεται 30ετές χρέος με τα υψηλότερα επιτόκια από την κρίση του 2011 - Αρνητικό ρεκόρ πολλών ετών για τις αποδόσεις των ομολόγων σε ΗΠΑ και Ιαπωνία