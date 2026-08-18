«Σεισμός» στα κρατικά ομόλογα: Γιατί εκτινάχθηκαν οι αποδόσεις στις ισχυρές οικονομίες
«Σεισμός» στα κρατικά ομόλογα: Γιατί εκτινάχθηκαν οι αποδόσεις στις ισχυρές οικονομίες
H Γερμανία δανείζεται 30ετές χρέος με τα υψηλότερα επιτόκια από την κρίση του 2011 - Αρνητικό ρεκόρ πολλών ετών για τις αποδόσεις των ομολόγων σε ΗΠΑ και Ιαπωνία
Πρωτοφανείς είναι οι πιέσεις που δέχονται οι παγκόσμιες αγορές σταθερού εισοδήματος, καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε ΗΠΑ, Γερμανία και Ιαπωνία εκτινάχθηκαν σε υψηλά πολλών δεκαετιών.
Η αναζωπύρωση των πληθωριστικών ανησυχιών μετά την εκ νέου άνοδο της τιμής του πετρελαίου άνω των 90 δολαρίων το βαρέλι, σε συνδυασμό με τη διόγκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων των ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, αναγκάζει τους επενδυτές να απαιτούν ολοένα και υψηλότερες αποδόσεις προκειμένου να διακρατήσουν μακροπρόθεσμο δημόσιο χρέος.
Το κύμα πωλήσεων που σαρώνει τις αγορές ομολόγων προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, καθώς το κόστος δανεισμού των κρατών αποτελεί το σημείο αναφοράς για τα επιτόκια εταιρικών ομολόγων, επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων.
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς που επικαλείται το Bloomberg, το νέο ομόλογο τιμολογείται με περιθώριο 0,4 μονάδων βάσης πάνω από την απόδοση του αντίστοιχου τίτλου λήξης 2054, ο οποίος διαπραγματεύεται στο 3,77%. Παράλληλα, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς Bund σκαρφάλωσε στο υψηλότερο σημείο από το 2011, ενώ το αντίστοιχο γαλλικό 10ετές κατέγραψε ρεκόρ από το 2009.
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Η αναζωπύρωση των πληθωριστικών ανησυχιών μετά την εκ νέου άνοδο της τιμής του πετρελαίου άνω των 90 δολαρίων το βαρέλι, σε συνδυασμό με τη διόγκωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων των ισχυρότερων οικονομιών του πλανήτη, αναγκάζει τους επενδυτές να απαιτούν ολοένα και υψηλότερες αποδόσεις προκειμένου να διακρατήσουν μακροπρόθεσμο δημόσιο χρέος.
Το κύμα πωλήσεων που σαρώνει τις αγορές ομολόγων προκαλεί αλυσιδωτές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, καθώς το κόστος δανεισμού των κρατών αποτελεί το σημείο αναφοράς για τα επιτόκια εταιρικών ομολόγων, επιχειρηματικών και στεγαστικών δανείων.
Γερμανία: Έκδοση 30ετών τίτλων με τις υψηλότερες αποδόσεις από το 2011Στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους βρίσκεται η Γερμανία, η οποία προχωρά στην έκδοση 30ετούς ομολόγου (λήξεως Αυγούστου 2056) μέσω κοινοπραξίας τραπεζών. Η δημοπρασία αναμένεται να αντλήσει έως και 3,5 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο δανεισμού της να διαμορφώνεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών, αγγίζοντας επίπεδα που η μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης είχε να αντιμετωπίσει από την κρίση χρέους του 2011.
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς που επικαλείται το Bloomberg, το νέο ομόλογο τιμολογείται με περιθώριο 0,4 μονάδων βάσης πάνω από την απόδοση του αντίστοιχου τίτλου λήξης 2054, ο οποίος διαπραγματεύεται στο 3,77%. Παράλληλα, η απόδοση του γερμανικού 10ετούς Bund σκαρφάλωσε στο υψηλότερο σημείο από το 2011, ενώ το αντίστοιχο γαλλικό 10ετές κατέγραψε ρεκόρ από το 2009.
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