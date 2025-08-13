Άνοδος στην Ασία μετά τα ρεκόρ της Wall Street και τα θετικά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ - Ρεκόρ για Nikkei
Άνοδος στην Ασία μετά τα ρεκόρ της Wall Street και τα θετικά στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ - Ρεκόρ για Nikkei
Άνοδο σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου, κέρδη για ευρώ και ενίσχυση του δολαρίου στην ισοτιμία του με το γεν
Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές στην Ασία, ακολουθώντας το ράλι που οδήγησε τη Wall Street σε νέα ιστορικά υψηλά, μετά τη δημοσίευση στοιχείων που έδειξαν ελαφρά βελτίωση του πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Ιούλιο.
Ο δείκτης Nikkei 225 του Τόκιο ενίσχυσε το ρεκόρ που κατέγραψε την προηγούμενη ημέρα, με άνοδο+1,6% στις 43.407,46 μονάδες, ενώ κέρδη άνω του 1% σημείωσαν οι αγορές σε Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη και Μαλαισία. Η άνοδος των τιμών των μετοχών οφείλεται εν μέρει στην ανακούφιση από την παράταση της εκεχειρίας στον εμπορικό πόλεμο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την Κίνα, αλλά και στις ελπίδες για μείωση επιτοκίων από τη Fed, οι οποίες ενισχύθηκαν από την επιβράδυνση του δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιούλιο.
Όπως σχολίασε ο Στίβεν Ίνες της SPI Asset Management, «η Ασία ξύπνησε σε πλήρη διάθεση ανάληψης ρίσκου, ακολουθώντας μια αμερικανική συνεδρίαση που έμοιαζε σαν κάποιος να πάτησε το κουμπί “infinite bid” μετά τα ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ο δείκτης Nikkei 225 του Τόκιο ενίσχυσε το ρεκόρ που κατέγραψε την προηγούμενη ημέρα, με άνοδο+1,6% στις 43.407,46 μονάδες, ενώ κέρδη άνω του 1% σημείωσαν οι αγορές σε Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη και Μαλαισία. Η άνοδος των τιμών των μετοχών οφείλεται εν μέρει στην ανακούφιση από την παράταση της εκεχειρίας στον εμπορικό πόλεμο του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την Κίνα, αλλά και στις ελπίδες για μείωση επιτοκίων από τη Fed, οι οποίες ενισχύθηκαν από την επιβράδυνση του δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιούλιο.
Όπως σχολίασε ο Στίβεν Ίνες της SPI Asset Management, «η Ασία ξύπνησε σε πλήρη διάθεση ανάληψης ρίσκου, ακολουθώντας μια αμερικανική συνεδρίαση που έμοιαζε σαν κάποιος να πάτησε το κουμπί “infinite bid” μετά τα ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό».
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Με μεγάλη ταχύτητα «καρφώθηκε» στο κατάστημα ο οδηγός που έχασε τη ζωή του στο Κορωπί
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Με μεγάλη ταχύτητα «καρφώθηκε» στο κατάστημα ο οδηγός που έχασε τη ζωή του στο Κορωπί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα