Ομόλογα: Οι αποδόσεις χτυπούν ρεκόρ δεκαετιών – Καμπανάκι για επιχειρήσεις και νοικοκυριά
Ομόλογα: Οι αποδόσεις χτυπούν ρεκόρ δεκαετιών – Καμπανάκι για επιχειρήσεις και νοικοκυριά
Το διογκούμενο δημόσιο χρέος, ο πόλεμος στο Ιράν και οι πληθωριστικές πιέσεις από το πετρέλαιο ανεβάζουν το κόστος χρήματος – Πρόσθετη πίεση από τις τεράστιες επενδύσεις των τεχνολογικών ομίλων στην τεχνητή νοημοσύνη
Σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν εδώ και δεκαετίες εκτινάσσονται οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, καθώς ο συνδυασμός διογκούμενου δημόσιου χρέους, γεωπολιτικής αβεβαιότητας και επίμονων πληθωριστικών κινδύνων αλλάζει τα δεδομένα στις διεθνείς αγορές.
Από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία έως την Ιαπωνία, το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού κινήθηκε την Τρίτη στα υψηλότερα επίπεδα πολλών ετών, αυξάνοντας ταυτόχρονα την πίεση σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σύμφωνα με ανάλυση του πρακτορείου Reuters, άνοδος των κρατικών αποδόσεων μεταφέρεται σε ολόκληρη την οικονομία, επηρεάζοντας από τα εταιρικά δάνεια έως τα στεγαστικά επιτόκια.
Οι αγορές ομολόγων φαίνεται να εισέρχονται σε μια νέα περίοδο, στην οποία η πορεία του πληθωρισμού και των επιτοκίων είναι πολύ λιγότερο προβλέψιμη, ενώ οι κίνδυνοι για υψηλότερο κόστος χρήματος έχουν αυξηθεί.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πολιτικές του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από τους δασμούς έως τον πόλεμο με το Ιράν, που έχουν ανατρέψει ισορροπίες δεκαετιών στην παγκόσμια οικονομία.
Ταυτόχρονα, τα επίπεδα δημόσιου χρέους στις ανεπτυγμένες οικονομίες πλησιάζουν όρια που ολοένα περισσότεροι επενδυτές θεωρούν δύσκολα διατηρήσιμα. Μόνο το αμερικανικό δημόσιο χρέος πλησιάζει τα 40 τρισ. δολάρια.
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Από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία έως την Ιαπωνία, το κόστος μακροπρόθεσμου δανεισμού κινήθηκε την Τρίτη στα υψηλότερα επίπεδα πολλών ετών, αυξάνοντας ταυτόχρονα την πίεση σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Σύμφωνα με ανάλυση του πρακτορείου Reuters, άνοδος των κρατικών αποδόσεων μεταφέρεται σε ολόκληρη την οικονομία, επηρεάζοντας από τα εταιρικά δάνεια έως τα στεγαστικά επιτόκια.
Οι αγορές ομολόγων φαίνεται να εισέρχονται σε μια νέα περίοδο, στην οποία η πορεία του πληθωρισμού και των επιτοκίων είναι πολύ λιγότερο προβλέψιμη, ενώ οι κίνδυνοι για υψηλότερο κόστος χρήματος έχουν αυξηθεί.
Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πολιτικές του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, από τους δασμούς έως τον πόλεμο με το Ιράν, που έχουν ανατρέψει ισορροπίες δεκαετιών στην παγκόσμια οικονομία.
Ταυτόχρονα, τα επίπεδα δημόσιου χρέους στις ανεπτυγμένες οικονομίες πλησιάζουν όρια που ολοένα περισσότεροι επενδυτές θεωρούν δύσκολα διατηρήσιμα. Μόνο το αμερικανικό δημόσιο χρέος πλησιάζει τα 40 τρισ. δολάρια.
Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr
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