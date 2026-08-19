Ομόλογα: Οι αποδόσεις χτυπούν ρεκόρ δεκαετιών – Καμπανάκι για επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Το διογκούμενο δημόσιο χρέος, ο πόλεμος στο Ιράν και οι πληθωριστικές πιέσεις από το πετρέλαιο ανεβάζουν το κόστος χρήματος – Πρόσθετη πίεση από τις τεράστιες επενδύσεις των τεχνολογικών ομίλων στην τεχνητή νοημοσύνη