Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε σταματούν και τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Πότε ξεκίνησαν και πότε σταματούν

Θερινές εκπτώσεις: Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις ότι οι ανακοινώσεις για τις μειωμένες τιμές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, σε κάθε προσφορά ή έκπτωση είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προγενέστερης τιμής του προϊόντος, δηλαδή της χαμηλότερης τιμής στην οποία αυτό είχε διατεθεί κατά τις 30 ημέρες πριν από την έναρξη της έκπτωσης.

Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται είτε ως ποσοστό έκπτωσης, είτε ως συγκεκριμένο χρηματικό όφελος, είτε μέσω της παράθεσης της παλιάς και της νέας τιμής, με βασική προϋπόθεση να αναγράφεται πάντοτε η προγενέστερη τιμή, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή από την ημέρα διάθεσής τους, ενώ ειδικές διατάξεις εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις διαδοχικών μειώσεων τιμών.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

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