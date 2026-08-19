Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε σταματούν και τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές
Θερινές εκπτώσεις 2026: Πότε σταματούν και τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές
Πλησιάζει η λήξη της περιόδου των θερινών εκπτώσεων, τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές
Η εκπτωτική περίοδος του καλοκαιριού φτάνει σταδιακά προς το τέλος της, καθώς πλησιάζει η επίσημη ημερομηνία λήξης των θερινών εκπτώσεων 2026.
Όσοι καταναλωτές θέλουν να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές, έχουν ακόμη ένα μικρό χρονικό περιθώριο, πριν η αγορά επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς.
Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια την προγενέστερη και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και το ποσοστό έκπτωσης, όπου αυτό αναφέρεται.
Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται είτε ως ποσοστό έκπτωσης, είτε ως συγκεκριμένο χρηματικό όφελος, είτε μέσω της παράθεσης της παλιάς και της νέας τιμής, με βασική προϋπόθεση να αναγράφεται πάντοτε η προγενέστερη τιμή, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή από την ημέρα διάθεσής τους, ενώ ειδικές διατάξεις εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις διαδοχικών μειώσεων τιμών.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί τους επαγγελματίες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή εφαρμογή των κανόνων κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, επισημαίνοντας ότι η μη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες διατάξεις μπορεί να επιφέρει σημαντικές διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα.
-Έλεγχος της τιμής αναφοράς: Το ποσοστό έκπτωσης που αναγράφεται σε ένα προϊόν δεν αποτελεί από μόνο του εγγύηση πραγματικά συμφέρουσας τιμής. Είναι σημαντικό να συγκρίνεται η τρέχουσα τιμή με την τιμή αναφοράς και, όπου είναι δυνατό, με τις τιμές σε άλλα καταστήματα.
-Ενημέρωση για την προηγούμενη τιμή: Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή του προϊόντος, ώστε να είναι σαφές το πραγματικό ποσό της μείωσης. Ως προηγούμενη τιμή θεωρείται, κατά κανόνα, η χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το συγκεκριμένο προϊόν μέσα στις 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης
-Φύλαξη αποδείξεων: Οι καταναλωτές καλό είναι να κρατούν τις αποδείξεις αγοράς, καθώς αυτές είναι απαραίτητες για τυχόν επιστροφές ή αλλαγές προϊόντων μετά τη λήξη των εκπτώσεων.
Όσοι καταναλωτές θέλουν να επωφεληθούν από τις μειωμένες τιμές, έχουν ακόμη ένα μικρό χρονικό περιθώριο, πριν η αγορά επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς.
Πότε ξεκίνησαν και πότε σταματούνΣύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι τακτικές θερινές εκπτώσεις ξεκινούν κάθε χρόνο τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου. Για το 2026, η εκπτωτική περίοδος ξεκίνησε στις 13 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2026, καλύπτοντας μία περίοδο περίπου επτά εβδομάδων μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού.
Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να αναγράφουν με σαφήνεια την προγενέστερη και τη νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων και το ποσοστό έκπτωσης, όπου αυτό αναφέρεται.
Θερινές εκπτώσεις: Οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεωνΠαράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις ότι οι ανακοινώσεις για τις μειωμένες τιμές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Ειδικότερα, σε κάθε προσφορά ή έκπτωση είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προγενέστερης τιμής του προϊόντος, δηλαδή της χαμηλότερης τιμής στην οποία αυτό είχε διατεθεί κατά τις 30 ημέρες πριν από την έναρξη της έκπτωσης.
Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται είτε ως ποσοστό έκπτωσης, είτε ως συγκεκριμένο χρηματικό όφελος, είτε μέσω της παράθεσης της παλιάς και της νέας τιμής, με βασική προϋπόθεση να αναγράφεται πάντοτε η προγενέστερη τιμή, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.
Για προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά για μικρότερο χρονικό διάστημα, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η χαμηλότερη τιμή από την ημέρα διάθεσής τους, ενώ ειδικές διατάξεις εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις διαδοχικών μειώσεων τιμών.
Ο Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί τους επαγγελματίες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στην ορθή εφαρμογή των κανόνων κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, επισημαίνοντας ότι η μη συμμόρφωση με τις προβλεπόμενες διατάξεις μπορεί να επιφέρει σημαντικές διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα.
Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτέςΚαθώς πλησιάζει η λήξη της περιόδου, ειδικοί συνιστούν στους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί πριν ολοκληρώσουν τις τελευταίες τους αγορές:
-Έλεγχος της τιμής αναφοράς: Το ποσοστό έκπτωσης που αναγράφεται σε ένα προϊόν δεν αποτελεί από μόνο του εγγύηση πραγματικά συμφέρουσας τιμής. Είναι σημαντικό να συγκρίνεται η τρέχουσα τιμή με την τιμή αναφοράς και, όπου είναι δυνατό, με τις τιμές σε άλλα καταστήματα.
-Ενημέρωση για την προηγούμενη τιμή: Οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τους καταναλωτές για την προηγούμενη τιμή του προϊόντος, ώστε να είναι σαφές το πραγματικό ποσό της μείωσης. Ως προηγούμενη τιμή θεωρείται, κατά κανόνα, η χαμηλότερη τιμή στην οποία πωλήθηκε το συγκεκριμένο προϊόν μέσα στις 30 ημέρες πριν από την εφαρμογή της έκπτωσης
-Φύλαξη αποδείξεων: Οι καταναλωτές καλό είναι να κρατούν τις αποδείξεις αγοράς, καθώς αυτές είναι απαραίτητες για τυχόν επιστροφές ή αλλαγές προϊόντων μετά τη λήξη των εκπτώσεων.
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