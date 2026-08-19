Πετρέλαιο: Το Brent άγγιξε τα $92 με το αδιέξοδο να παραμένει στα Στενά του Ορμούζ
Πετρέλαιο: Το Brent άγγιξε τα $92 με το αδιέξοδο να παραμένει στα Στενά του Ορμούζ
Τέταρτη ημέρα ανόδου για το αργό καθώς απομακρύνεται η προοπτική συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν – Σε ιστορικά υψηλά τα περιθώρια διύλισης του ντίζελ στις ΗΠΑ και νέες πιέσεις στην Ευρώπη
Το πετρέλαιο κινείται ανοδικά για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση, καθώς δεν διαφαίνεται καμία πρόοδος προς την κατεύθυνση επίλυσης του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έπειτα από σχεδόν έξι μήνες συγκρούσεων.
Το Brent ενισχύεται κατά 0,82% στα 91,77 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ήδη καταγράψει άνοδο 4,5% στις προηγούμενες τρεις συνεδριάσεις, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) κινείται με άνοδο 0,89% κοντά στα 86 δολάρια. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε την Τρίτη ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με την Τεχεράνη.
Το αδιέξοδο διατηρεί στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ, με Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να παραμένουν σε αντιπαράθεση για τον τρόπο διαχείρισης της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Την ίδια ώρα, η ορατή κίνηση πλοίων μέσω των Στενώνύ, που συνδέει τους παραγωγούς του Περσικού Κόλπου με τις διεθνείς αγορές, παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.
Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος στις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων και κυρίως του ντίζελ. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει σημαντικά το κόστος για οδηγούς, μεταφορικές επιχειρήσεις και αγρότες, αλλά και συνολικά για τη βιομηχανία.
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Το Brent ενισχύεται κατά 0,82% στα 91,77 δολάρια το βαρέλι, έχοντας ήδη καταγράψει άνοδο 4,5% στις προηγούμενες τρεις συνεδριάσεις, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI) κινείται με άνοδο 0,89% κοντά στα 86 δολάρια. Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε την Τρίτη ότι δεν βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με την Τεχεράνη.
Το αδιέξοδο διατηρεί στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ, με Ουάσιγκτον και Τεχεράνη να παραμένουν σε αντιπαράθεση για τον τρόπο διαχείρισης της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Την ίδια ώρα, η ορατή κίνηση πλοίων μέσω των Στενώνύ, που συνδέει τους παραγωγούς του Περσικού Κόλπου με τις διεθνείς αγορές, παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη.
Η ενεργειακή κρίση τροφοδοτεί τον πληθωρισμόΟι τιμές του αργού έχουν εκτιναχθεί από το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις στην παγκόσμια οικονομία. Στην επιδείνωση της κατάστασης στις αγορές ενέργειας συμβάλλει και ο πόλεμος Ρωσίας – Ουκρανίας, ιδιαίτερα μετά τις επιθέσεις σε διυλιστήρια.
Ακόμη μεγαλύτερη είναι η άνοδος στις τιμές των πετρελαϊκών προϊόντων και κυρίως του ντίζελ. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει σημαντικά το κόστος για οδηγούς, μεταφορικές επιχειρήσεις και αγρότες, αλλά και συνολικά για τη βιομηχανία.
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