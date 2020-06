Έρχονται τα ΚΕΠ Plus  για επιχειρήσεις και επιχειρηματίες

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στήριξη κάθε επιχειρηματία όπου βρίσκεται, αξιοποίηση του πανελλαδικού δικτύου των περισσσότερων από 1000σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Αυτή είναι η βασική στόχευση του νέου προγράμματος για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, του ΚΕΠ Plus, όπως τονίστηκε στην κλειστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών ().«Τα ΚΕΠ ακόμη και σήμερα παραμένουν η δημοφιλέστερη δομή του ελληνικού δημοσίου, η δημοφιλέστερη δομή, ο δημοφιλέστερος φορέας του ελληνικού δημοσίου, Και αυτό δεν είναι τυχαίο γιατί είχαμε μία αρχική αποστολή απλούστευσης της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας» τόνισε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης,στην ομιλία του.«Οφείλουμε και πρέπει να δημιουργήσουμε ένα φυσικό σημείο διεπαφής του κράτους με τον πολίτη που να ανταποκρίνεται στο 2020 και όχι στο 2000. Οι σπουδαίες μεταρρυθμίσεις του χθες πρέπει να γίνονται τομές του αύριο και να επιβιώνουν. Η αποστολή του προγράμματος ΚΕΠPlus είναι σημαντική, είναι ένας σένσορας σε αυτό το πρόγραμμα, να διερευνήσουμε κάθε δυνατότητα αξιοποίησης των ΚΕΠ για την στήριξη του επιχειρείν» πρόσθεσε και υπογράμμισε ότι «δεν θα μείνουμε φυσικά στη διαβούλευση θα σχεδιάσουμε και τις κατάλληλες πολιτικές μέσα από τα συμπεράσματα που θα αντλήσουμε. Η στρατηγική αυτή θα αφορά τη σύνδεση του gov.gr και των ΚΕΠ μεταξύ τους και ευρύτερα με το κράτος».Ο κ. Πιερρακάκης επεσήμανε ότι «το δικό μας όραμα μιλάει για ένα κράτος απλούστερο και καλύτερο. Η δική μας αποστολή έχει να κάνει με το να εξυπηρετείται ο πολίτης απλά σε ένα και μόνο σημείο. Το ίδιο και η επιχείρηση» και κατέληξε σημειώνοντας ότι «στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης μας ενδιαφέρει να ακούμε κάθε καλή ιδέα, κάθε καλή σκέψη, κάθε έξυπνη πολιτική από όπου και εάν προέρχεται».Μιλώντας και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Αρμόδιος για Θέματα Απλούστευσης Διαδικασιών,τόνισε ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτήν την υπηρεσία όπου θα υπάρχει η ιδιαίτερη επαφή του επιχειρηματία με τον εξειδικευμένο υπάλληλο του ΚΕΠ είτε με φυσική παρουσία, είτε με την χρήση βιντεοκλήσεων ώστε να απαντηθούν τα ερωτήματα κι οι απορίες του.«Σήμερα έρχονται τα ΚΕΠ Plus να εξαλείψουν την όποια αρνητική αίσθηση που υπάρχει τους επιχειρηματίες, στους πολίτες. Η νέα δημόσια διοίκηση που δημιουργείται θα είναι δίπλα στον επιχειρηματία, στον ελεύθερο επαγγελματία, δίπλα στον κάθε πολίτη με τρόπο αποτελεσματικό, παραγωγικό».Από την δική του πλευρά, ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης αρμόδιος για τα θέματα ψηφιακής στρατηγικής και την προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της ψηφιακής τεχνολογίας,επεσήμανε ότι «η υπηρεσία ΚΕΠ Plus να βοηθήσει και να συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και της συνολικής ανάπτυξης του επιχειρείν στη χώρα μας. Προσπαθούμε μέσα από αυτήν την πρωτοβουλία να καταλάβουμε τις ανάγκες των επιχειρήσεων, των φορέων για να μπορέσουμε αυτές τις ανάγκες να τις καλύψουμε μέσα από τα ΚΕΠ».Και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,μίλησε για το πρόγραμμα λέγοντας ότι «το ΚΕΠ Plus στην ουσία σημαίνει στήριξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας μέσα από τον θεσμό των ΚΕΠ. Με τα ΚΕΠ Plus μπορούμε να μιλάμε για μια ευρύτερη αποστολή η οποία εξυπηρετεί το συνολικό όραμα για ένα επιτελικό, ψηφιακό και σύγχρονο κράτος. νέα ΚΕΠ είναι το κλειδί για την μεταστροφή των πολιτών και για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης του προς το κράτος», ενώ κι ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ,είπε χαρακτηριστικά ότι «ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι στο DNA του επιμελητηρίου». Αναφέρθηκε μάλιστα στην θερμοκοιτίδα του ΕΒΕΑ που αποτελεί μια ισχυρή βάση, μια δομή υποστήριξης για τις νεοφυείς επιχειρήσεις.Τα κύρια συμπεράσματα από την έρευνα και τις κατά τόπους συναντήσεις εργασίας σε 16 πόλεις με διαφορετικά επιχειρηματικά οικοσυστήματα και συζητήσεις με 296 εκπροσώπους των δήμων, Επιμελητηρίων, ΚΕΠ, αλλά κυρίως με επιχειρηματίες σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Δράμα, Κιλκίς, Καστοριά, Γιάννενα, Τρίκαλα, Αρχαία Ολυμπία, Ναύπλιο, Σπάρτη, Χανιά, Ρέθυμνο, Αχαρνές, Μαρούσι, Αγ. Βαρβάρα, Ηλιούπολη είναι:- Το 62% των ερωτηθέντων για το «ποιος είναι ο βαθμός ικανοποίησής σας από τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΕΠ» απάντησε καλός - πολύ καλός- το 56,9% για το «πόσες φορές είχαν επισκεφτεί τα ΚΕΠ τον τελευταίο χρόνο» απάντηση μέχρι 5 φορές και το 19% μέχρι 10 φορές- για το «ποια είναι τα πιο σημαντικά θέματα για τα οποία θα θέλατε να βρείτε ενημέρωση σε πιθανά Digital Info Points» το 78,9% απάντησε την νομοθεσία, το 64,9% την χρηματοδότηση και το 63,2% την φορολογία- για «με ποιες δομές συμβουλευτικής υποστήριξης πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι άμεσα διασυνδεδεμένα τα ΚΕΠ» το 53% απάντησε Επιμελητήρια, το 50% ακαδημαϊκά ιδρύματα και το 46% δήμοι- το 63,8% απαντά μέτρια ή λίγο στο «πόσο ενημερωμένοι νιώθετε ώστε να κυνηγήσετε το επιχειρηματικό σας όραμα»- το 72,4% απαντά μέτρια ή πολύ δύσκολη στο «πόσο δύσκολη θα είναι η ανάπτυξη του πλάνου σας στα νέα δεδομένα μετά την πανδημία»Όπως τόνισε στην παρουσίασή του ο γενικός γραμματέας του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Αλέξανδρος Κωστόπουλος στα συμπεράσματα διαφαίνεται ότι:- Υπάρχουν εξαιρετικές πρωτοβουλίες σε τοπικά επιμελητήρια και ΟΤΑ που όμως δεν επικοινωνούνται με τον πλέον αποτελεσματικό και σύγχρονο τρόπο με αποτέλεσμα να έχουν περιορισμένη διείσδυση- Υπάρχουν σημαντικά εμπόδια ψηφιακού αναλφαβητισμού που περιορίζουν δραματικά την ενημέρωση αλλά και την ενίσχυση τελικά της επιχειρηματικότητας- Νέοι επιχειρηματίες αλλά και με πολλά χρόνια παρουσία εξέφρασαν έντονη επιθυμία για περαιτέρω ενημέρωση από περισσότερα σημεία και κανάλια- Δράσεις και προγράμματα του κράτους έχουν «τεράστια» γραφειοκρατία- Υπάρχει ανάγκη για κωδικοποίηση της πληροφορίας με ευσύνοπτο και χρηστικά φιλικά τρόπο- Νομοθεσία, φορολογία, η καλύτερη σχέση με υπηρεσίες όπως η ΑΑΔΕ και οι πολεοδομίες, τα απαιτούμενα βήματα της σχέσης με το κράτος, αλλά και θέματα νέων τάσεων, εξωστρέφειας ή νέων εργαλείων μας αναδείχτηκαν ως τα πλέον σημαντικά ζητήματα που τους απασχολούν- Αρκετοί επιχειρηματίες και παράγοντες έθεσαν το ζήτημα της ανάγκης για επικοινωνία με φυσικά πρόσωπα/ καθοδηγητές αλλά και τηλε-συμμετοχής σε εκπαιδευτικά ή επιστημονικά συνέδρια και φόρα.