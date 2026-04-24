ΘΕΑΤΡΟ

Η προπώληση άνοιξε

«Το μαύρο κουτί» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά
Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει την κορυφαία μαύρη κωμωδία του Γιώργου Ηλιόπουλου «Το μαύρο κουτί» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν. Στον κεντρικό ρόλο ο σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός Στέφανος Κυριακίδης, ο οποίος επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά ύστερα από 52 χρόνια, μετά την “Καμίνο Ρεάλ” του Τεννεσσή Γουίλλιαμς σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού από το Εθνικό Θέατρο το 1974. 

«Το μαύρο κουτί» είναι τελικά σε θέση να εμφανίσει μυστικά που θ’ αναστατώσουν πλήρως τη ζωή του πατέρα και του γιου. Τίποτε δεν πρόκειται να μείνει ανεπηρέαστο· όλες οι σχέσεις θα αναθεωρηθούν, καθώς θα περάσουν μέσα από τη δοκιμασία του χρόνου και από την εναγώνια προσπάθεια για μια τελευταία ανάσα.

Ο γιος, χρόνια πλέον αποκομμένος από τον πατέρα του, δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη κυνηγώντας την εδραίωση μιας καριέρας. Όμως, τα δεδομένα αλλάζουν, όταν αναγκάζεται να επιστρέψει εσπευσμένα στο πατρικό του σπίτι και να βρεθεί αντιμέτωπος με τον πατέρα του. Το συγκρουσιακό τους παρελθόν θα προκαλέσει αναθεώρηση του παρόντος.

Η έντονη και συγχρόνως αινιγματική παρουσία των γυναικείων μορφών του έργου επιδρά καθοριστικά στη ζωή πατέρα και γιου – φέρνοντας άλλοτε ισορροπία κι άλλοτε αλλαγή. Όλοι μαζί τότε –με χιούμορ, ευαισθησία και σαρκαστική διάθεση– θα κληθούν να έρθουν αντιμέτωποι με το φόβο τους. Μήπως τελικά αυτή η δοκιμασία είναι ένα δώρο και μια αφορμή να κλειστεί ειρήνη μεταξύ τους;

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Κοέν

Σκηνικά: Ντέιβιντ Νεγρίν

Κοστούμια: Νικόλ Παναγιώτου

Φωτισμοί: Αλέξανδρος Αλεξάνδρου

Κλείσιμο
Βοηθός σκηνοθέτη: Κατερίνα Κυριαζή

Βοηθός σκηνογράφου: Ξένια Κούβελα

Διανομή: Στέφανος Κυριακίδης, Μαρία Κανελλοπούλου,Νικολέττα Καρρά,Σταύρος Καραγιάννης, Κατερίνα Κυριαζή

Επικοινωνία-προβολή: Νταίζη Λεμπέση

Artwork: Πέτρος Παράσχης

Φωτογραφίες: Δημήτρης Μασούρας

Οργάνωση παραγωγής: Έλενα Σταύρου

Προπώληση:
https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/tomavrokouti/

Διάρκεια: 90 λεπτά

Παραστάσεις από Σάββατο 25 Απριλίου 2026

κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο στις 20.30 & Κυριακή στις 19.00

Τιμές εισιτηρίων: 17 (κανονικό) & 12 (φοιτητικό, άνω των 65)

Thema Insights

Μια ανοιχτή, διαδραστική εμπειρία γνωριμίας με το CGS μέσα από τον κόσμο του STEM

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

