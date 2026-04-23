«Η Κέκα & ο Ζιώγας»: Μια μουσική κωμωδία με την υπογραφή του Στάθη Νικολαΐδη στον Άγιο Δημήτριο
Παραστάσεις Σάββατο & Κυριακή, ώρα 20:30 - Ημερομηνίες: 25, 26 Απριλίου & 9, 10 Μαΐου - Μέρος των εσόδων διατίθεται στο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες»
Μια μουσική κωμωδία με έντονο σατιρικό χαρακτήρα και φιλανθρωπική διάσταση παρουσιάζεται στον Άγιο Δημήτριο, καθώς ο ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης Στάθης Νικολαΐδης ανεβάζει το έργο «Η Κέκα & ο Ζιώγας», με μέρος των εσόδων να διατίθεται στο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες».
Η παράσταση φιλοξενείται στον Πολυχώρο Πολιτισμού του Συλλόγου, στην οδό Κολοκοτρώνη 64Α, στον Άγιο Δημήτριο, σε έναν χώρο χωρητικότητας 60 θέσεων -γεγονός που ενισχύει τον άμεσο χαρακτήρα της θεατρικής εμπειρίας. Η είσοδος έχει οριστεί σε συμβολική τιμή 5 ευρώ, με σαφή φιλανθρωπικό προσανατολισμό, καθώς μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες».
Ο γνωστός από τις επιτυχημένες συγγραφικές του δουλειές (σ.σ. «Γιατί;», «Κωνσταντινούπολη: Θυμάμαι και γεύομαι», «Κωνσταντινούπολη ανατροπή πεπρωμένου») Στάθης Νικολαΐδης υπογράφει τη συγγραφή, τη σκηνοθεσία, αλλά και την επιλογή της μουσικής, προσφέροντας τη δουλειά του αφιλοκερδώς και στηρίζοντας έμπρακτα την πρωτοβουλία. Στην παράσταση συμμετέχουν οι ερασιτέχνες ηθοποιοί Κατερίνα Αλεβίζου, Σοφία Αμεράλη και Σάκης Κουτσιαύτης, οι οποίοι, με το ταλέντο και την αυθεντικότητά τους, συμβάλλουν στη ζωντάνια της σκηνικής παρουσίασης.
Το έργο «Η Κέκα & ο Ζιώγας» είναι μια μουσική κωμωδία, αλλά και μια σατιρική «ματιά» στη διαχρονική καταπίεση της γυναίκας και στο ζήτημα της ισότητας των δύο φύλων, μέσα από χιουμοριστικές ατάκες και αναφορές σε γνωστά μουσικά κομμάτια από τον ελληνικό κινηματογράφο. Η παράσταση επιδιώκει να συνδυάσει το γέλιο με κοινωνικά μηνύματα, αξιοποιώντας τη δύναμη της σάτιρας.
Οι παραστάσεις είναι κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 20:30 και οι επόμενες είναι προγραμματισμένες για τις 25 και 26 Απριλίου, καθώς και για τις 9 και 10 Μαΐου. Ήδη, η πρεμιέρα το πρώτο διήμερο, 18-19/4, πραγματοποιήθηκε με ξεχωριστή επιτυχία.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων, το ενδιαφέρον είναι αυξημένο. Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν την παράσταση, μπορούν να επικοινωνήσουν για κρατήσεις με την πρόεδρο του συλλόγου «Συν-οικία», Φρόσω Διαβολίτση, στο τηλέφωνο 6974 601 600.
Η παράσταση συνδυάζει την καλλιτεχνική δημιουργία με την κοινωνική προσφορά, ενισχύοντας έναν φορέα που δραστηριοποιείται στην υποστήριξη παιδιών με αναπηρία, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σημασία της συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας σε δράσεις πολιτισμού και αλληλεγγύης.
Πρωταγωνιστές
Κατερίνα Αλεβίζου
Σοφία Αμεράλη
Σάκης Κουτσιαύτης
Συντελεστές
Στάθης Νικολαΐδης: Σκηνοθεσία, κείμενο, μουσική
Γιάννης Παυλίδης: Φωτογραφία, σκηνικά, κοστούμια
Άγγελος Αγγελίδης: Μουσική επεξεργασία
Αλέξανδρος Γουζελάης: Τεχνικός ήχου & φωτισμού
Ημέρες & ώρες παραστάσεων
Σάββατο & Κυριακή, ώρα 20:30
Ημερομηνίες: 25, 26 Απριλίου & 9, 10 Μαΐου
Πολυχώρος Πολιτισμού του Συλλόγου Κολοκοτρώνη 64Α,
Άγιος Δημήτριος
Μέρος των εσόδων θα δοθούν στο Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες»
Επικοινωνία
213 026 4881
697 460 1600
693 888 4235
Διοργάνωση
Πολιτιστικός & Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Δημητρίου Αττικής
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
