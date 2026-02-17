Ο Άμλετ από το Lyttelton Theatre του Λονδίνου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
ΘΕΑΤΡΟ
Άμλετ Ουίλιαμ Σαίξπηρ Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο Άμλετ από το Lyttelton Theatre του Λονδίνου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Σε σκηνοθεσία του Robert Hastie

Να ζει κανείς ή να αμφισβητεί: ο Άμλετ σε μια σύγχρονη, σκοτεινά ειρωνική ανάγνωση.

Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών φιλοξενεί την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου στις 20:00, την προβολή της μαγνητοσκοπημένης μετάδοσης του θεατρικού έργου Άμλετ, του William Shakespeare, όπως παρουσιάστηκε στο Lyttelton Theatre στο Λονδίνο.
«Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανιμαρκίας.» Παγιδευμένος ανάμεσα στο καθήκον και την αμφιβολία, περικυκλωμένος από έναν κόσμο εξουσίας, προνομίων και ηθικής σήψης, ο νεαρός Πρίγκιπας Άμλετ διατυπώνει το πιο διάσημο υπαρξιακό ερώτημα της παγκόσμιας δραματουργίας.

Η παράσταση, σε μια καλόγουστη και οξυδερκή διασκευή που βρίθει μαύρου χιούμορ, φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Ρόμπερτ Χέιστι, αναπληρωτή καλλιτεχνικού διευθυντή του National Theatre. Με σύγχρονη ματιά και έντονη ψυχολογική ακρίβεια, η σκηνοθεσία φωτίζει τις αντιφάσεις του έργου και αναδεικνύει τον Άμλετ ως έναν ήρωα διαρκούς αμφισβήτησης, εγκλωβισμένο σε έναν κόσμο που καταρρέει ηθικά.

Κλείσιμο
Στον ομώνυμο ρόλο, ο βραβευμένος με Λώρενς Ολίβιε Χιράν Αμπεϊσέκερα προσφέρει μια τολμηρή και πολυεπίπεδη ερμηνεία, ενσαρκώνοντας τον τραγικό πρίγκιπα με ένταση, ευαισθησία και μια δυσερμήνευτη εσωτερικότητα, που καθιστά αυτή την εκδοχή του Άμλετ βαθιά σύγχρονη.

Συντελεστές
ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Robert Hastie
ΑΜΛΕΤ: Hiran Abeysekera, ΚΛΑΥΔΙΟΣ: Alistair Petrie, ΓΕΡΤΡΟΥΔΗ: Ayesha Dharker, ΦΑΝΤΑΣΜΑ: Ryan Ellsworth, ΠΟΛΩΝΙΟΣ: Geoffrey Streatfeild, ΛΑΕΡΤΗΣ: Tom Glenister, ΟΦΗΛΙΑ: Francesca Mills, ΟΡΑΤΙΟΣ: Tessa Wong

Σε συνεργασία με το British Council στην Ελλάδα και τη Βρετανική Πρεσβεία στην Αθήνα

Πληροφορίες για την εκδήλωση, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/national-theatre-hamlet-2/

Τιμές εισιτηρίων
8 € (φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+, πολύτεκνοι) ● 15 €

Eισιτήρια
210 72 82 333
www.megaron.gr

