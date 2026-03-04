Ερρίκου Ίψεν: Αρχιμάστορας Σόλνες

Κλείσιμο

Πρεμιέρα: Πέμπτη 16 Απριλίου 2026.H προπώληση ξεκινάει με early bird 13€.Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει ο Θόδωρος Γράμψας και την Αλίνα Σόλνες, η Κάτια Δανδουλάκη, η οποία επιστρέφει μετά από χρόνια στο Θέατρο Τέχνης, από όπου ξεκίνησε. Μαζί τους επί σκηνής ο Δημήτρης Δεγαΐτης, η Ισιδώρα Δωροπούλου, η Άνια Λεμπεντένκο και ο Θράσος Σταθόπουλος, ερμηνεύουν τους ήρωες ενός κόσμου όπου η φιλοδοξία συγκρούεται με την ενοχή και ο πόθος για δημιουργία συναντά τον φόβο της φθοράς.Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται ο επιτυχημένος αρχιμάστορας Χάρβαρντ Σόλνες, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του Αλίνα, ζει μια καλοδομημένη, πλουσιοπάροχη ζωή, η οποία όμως δεν μοιάζει καθόλου ευτυχισμένη. Έχει επιλέξει να σταματήσει να κατασκευάζει κτήρια με ψηλούς πύργους που προσπαθούν να φτάσουν τον Θεό και έχει αφοσιωθεί στο να κατασκευάζει «…σπίτια για ανθρώπους».Ανάμεσα στον φόβο και την επιθυμία, την ενοχή και την ανάγκη για υπέρβαση, ο Σόλνες, καλείται να αντιμετωπίσει το παρελθόν του και τη μαγνητική δύναμη της Χίλντα, μιας νεαρής γυναίκας που τον προκαλεί να κοιτάξει ξανά προς τον ουρανό χτίζοντας «…κάστρα στον αέρα».Η αναπάντεχη άφιξη της Χίλντα, θα φέρει στην επιφάνεια το ανεκπλήρωτο όνειρο, την επιθυμία για ανύψωση και την τραγική μοίρα του ανθρώπου που θέλει να «χτίζει ψηλά» χωρίς να φοβάται την πτώση.Ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης προσεγγίζει το έργο φωτίζοντας τον υπαρξιακό πυρήνα του κειμένου και αναδεικνύοντας τη διαχρονική του δύναμη.Μια σκληρή και, ταυτόχρονα, τρυφερή ιστορία για την ανάγκη του ανθρώπου να ξεπερνά τον εαυτό του — ακόμη κι όταν γνωρίζει ότι κάθε άνοδος εμπεριέχει τον κίνδυνο της συντριβής.Μια παράσταση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των 120 χρόνων από το θάνατο του Ερρίκου Ίψεν, του μεγάλου ανανεωτή του παγκόσμιου θεάτρου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο Κάρολος Κουν εγκαινίασε το Θέατρο Τέχνης το 1942, με έργο του Ίψεν, την «Αγριόπαπια». Η παράσταση «Αρχιμάστορας Σόλνες», με τη συνάντηση ηθοποιών αποφοίτων διαφορετικών γενεών της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης, συνεχίζει αυτή την διαδρομή, με κοινή γλώσσα και αισθητική αναφορά, ενώ η μετάφραση του Μάριου Πλωρίτη, στενού συνεργάτη του Καρόλου Κουν, λειτουργεί ως ουσιαστική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.Μετάφραση: Μάριος ΠλωρίτηςΣκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Κωνσταντίνος ΑσπιώτηςΣκηνικά-Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη