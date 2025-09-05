FREE EARTH FESTIVAL: Διεθνές Κατασκηνωτικό Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Μουσικής

Κλείσιμο

Το FREE EARTH FESTIVAL αποτελεί το μοναδικό αναγνωρισμένο στην Ελλάδα, Διεθνές Κατασκηνωτικό Φεστιβάλ Ηλεκτρονικής Μουσικής, με τρία μουσικά stages και με συμμετοχή 4.000 χιλιάδων ατόμων από 100 χώρες.Σκοπός του φεστιβάλ, είναι η διεθνής προβολή της Ελλάδας ως ένα από τους κορυφαίους παγκοσμίως προορισμούς για κατασκηνωτικό και μουσικό τουρισμό(Music Event Tourism). Διοργανώνεται από το 2013, ενώ φέτος ήταν η 3η χρονιά που το φεστιβάλ έλαβε χώρα στο Κάμπινγκ Ασπροβάλτας με μεγάλη επιτυχία.Όραμα του Free Earth είναι να δημιουργήσει έναν χώρο συνύπαρξης—όπου άνθρωποι από όλο τον πλανήτη ενώνονται μέσα από την παγκόσμια γλώσσα της ηλεκτρονικής μουσικής. Το Free Earth είναι κάτι περισσότερο από ένα μουσικό φεστιβάλ. Είναι ένα σημείο συνάντησης πέρα από σύνορα, θρησκείες και ταυτότητες, προωθώντας την πολυπολιτισμικότητα, την οικολογική συνείδηση, την περιβαλλοντική αφύπνιση και την ουσιαστική ενεργοποίηση των πολιτών προς αυτές τις κατευθύνσεις.Η εταιρεία μας που δραστηριοποιείτε στο συγκεκριμένο αντικείμενο πάνω από 25 χρόνια ,είναι από τους πρωτεργάτες, σε παγκόσμιο επίπεδο, αναφορικά με την δημιουργία του concept του Music Event Tourism. Ο συγκεκριμένος όρος, αναφέρεται στην δημιουργία ενός μουσικού event, σε ένα μη τουριστικό προορισμό, προκειμένου να δημιουργηθεί μια βάση επισκεπτών, η οποία θα αποτελέσει αφετηρία για θα δημιουργηθεί μια τουριστική περίοδος για την συγκεκριμένη περιοχή.Θα θέλαμε να τονίσουμε, ότι δεκάδες τέτοιου είδους φεστιβάλ λαμβάνουν χώρα σε όλες τις πολιτισμένες χώρες του δυτικού κόσμου. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε κάποια από τα μεγαλύτερα:1.Tommorrowland/Βέλγιο με συμμετοχή πάνω από 500.000 επισκέπτες.2.Boom/Πορτογαλία με συμμετοχή πάνω από 50.000 επισκέπτες3.Ozora/Ουγγαρία με συμμετοχή πάνω από 70.000 επισκέπτες