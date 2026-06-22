Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Σπάτα

Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή - Στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα

Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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Με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις επιχειρεί το Πυροσβεστικό Σώμα στις φωτιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Βοιωτίας και της Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Στερεά Ελλάδα, έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή. Επιπλέον, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη και στα τρία μέτωπα, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται συνεχώς από το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Σπάτα Αττικής είναι σε ύφεση


Στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 35 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 4 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη, με τη συνδρομή εθελοντών και υδροφόρων ΟΤΑ. 



Κλείσιμο
Σημειώνεται ότι νωρίτερα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 καλώντας τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να παραμείνουν σε ετοιμότητα.




Παράλληλα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους δρόμους της περιοχής οι οποίοι είχαν κλείσει νωρίτερα.



Σε ύφεση η φωτιά στα Σπάτα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Πηγή φωτογραφίας: Facebook - Πυρκαγιά Ενημέρωση

Φωτιά και στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Επιχειρούν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο - 112 για ετοιμότητα

Την ίδια ώρα σε εξέλιξη είναι φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας. Μάλιστα, λίγο πριν τις 16.00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 21 οχήματα ενώ από αέρος επιχειρούν 10 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. 


UPD: 46 ΣΧΟΛΙΑ

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