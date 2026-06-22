Χειροπέδες σε 26χρονο στην Αίγινα για κακοποίηση ανήλικης
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Χειροπέδες σε 26χρονο στην Αίγινα για κακοποίηση ανήλικης

Κατηγορείται ότι από τον Αύγουστο του 2025, προέβαινε συστηματικά σε ασελγείς πράξεις σε βάρος ανήλικης

Χειροπέδες σε 26χρονο στην Αίγινα για κακοποίηση ανήλικης
Στη σύλληψη ενός 26χρονου ημεδαπού προχώρησαν την Πέμπτη, 18 Ιουνίου αστυνομικοί της ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της ΓΑΔΑ καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασελγείς πράξεις σε βάρος ανήλικης.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συλληφθείς φέρεται να προέβαινε συστηματικά σε ασελγείς πράξεις σε βάρος του ανήλικου κοριτσιού από τον Αύγουστο του 2025 έως και το πρόσφατο χρονικό διάστημα.

Ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή της Αίγινας και σύμφωνα με την της ΕΛ.ΑΣ., κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ανήλικης κοπέλας, η οποία έχει συμπληρώσει τα 12, αλλά όχι τα 15 έτη της ηλικίας της.

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης και του σχηματισμού της δικογραφίας από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, ο 26χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, προκειμένου να του απαγγελθούν οι κατηγορίες και να παραπεμφθεί σε ανακριτή για να απολογηθεί.

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