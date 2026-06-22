Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.
Χειροπέδες σε 26χρονο στην Αίγινα για κακοποίηση ανήλικης
Χειροπέδες σε 26χρονο στην Αίγινα για κακοποίηση ανήλικης
Κατηγορείται ότι από τον Αύγουστο του 2025, προέβαινε συστηματικά σε ασελγείς πράξεις σε βάρος ανήλικης
Στη σύλληψη ενός 26χρονου ημεδαπού προχώρησαν την Πέμπτη, 18 Ιουνίου αστυνομικοί της ειδικής ομάδας της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της ΓΑΔΑ καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασελγείς πράξεις σε βάρος ανήλικης.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συλληφθείς φέρεται να προέβαινε συστηματικά σε ασελγείς πράξεις σε βάρος του ανήλικου κοριτσιού από τον Αύγουστο του 2025 έως και το πρόσφατο χρονικό διάστημα.
Ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή της Αίγινας και σύμφωνα με την της ΕΛ.ΑΣ., κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ανήλικης κοπέλας, η οποία έχει συμπληρώσει τα 12, αλλά όχι τα 15 έτη της ηλικίας της.
Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης και του σχηματισμού της δικογραφίας από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, ο 26χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, προκειμένου να του απαγγελθούν οι κατηγορίες και να παραπεμφθεί σε ανακριτή για να απολογηθεί.
Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο συλληφθείς φέρεται να προέβαινε συστηματικά σε ασελγείς πράξεις σε βάρος του ανήλικου κοριτσιού από τον Αύγουστο του 2025 έως και το πρόσφατο χρονικό διάστημα.
Ο 26χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη στην περιοχή της Αίγινας και σύμφωνα με την της ΕΛ.ΑΣ., κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση σε βάρος ανήλικης κοπέλας, η οποία έχει συμπληρώσει τα 12, αλλά όχι τα 15 έτη της ηλικίας της.
Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης και του σχηματισμού της δικογραφίας από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, ο 26χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, προκειμένου να του απαγγελθούν οι κατηγορίες και να παραπεμφθεί σε ανακριτή για να απολογηθεί.
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