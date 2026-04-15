«24 ώρες ανοιχτά»: Το κορεάτικο best-seller που ξεπέρασε το 1.000.000 αντίτυπα
Το νέο βιβλίο του Kim Ho-Yeon - Μία ιστορία για τις δεύτερες ευκαιρίες που έρχονται εκεί που δεν το περιμένεις
«24 ώρες ανοιχτά»: Το κορεάτικο best-seller του Kim Ho-Yeon που ξεπέρασε το 1.000.000 αντίτυπα κυκλοφορεί και στην Ελλάδα από τις εκδόσεις Διόπτρα.
Ο Ντόκγκο, χωρίς καμία μνήμη τού πώς βρέθηκε να μένει στον σταθμό τρένων της Σεούλ, θα καταλήξει στο μίνι μάρκετ της κυρίας Γιομ, αλκοολικός αλλά ευπρόσδεκτος, καθώς μόλις βρήκε το κλεμμένο της πορτοφόλι.
Είναι καλοδεχούμενος να τρώει εκεί όποτε θέλει. Σε μία από τις επισκέψεις του καταφέρνει να γλιτώσει το μαγαζί από ληστές, εμπνέοντας στην κυρία Γιομ την εμπιστοσύνη να του αναθέσει τη δύσκολη νυχτερινή βάρδια. Εκεί ο Ντόκγκο θα έρθει σε επαφή με πελάτες αλλά και τους δύσπιστους υπαλλήλους του καταστήματος.
Σύντομα αποδεικνύεται πως κάθε επαφή μαζί του μόνο καλό μπορεί να προσφέρει. Αλλά και με κάθε άτομο που βοηθάει, ο ίδιος ο Ντόκγκο αλλάζει. Την άποψη αυτή δεν συμμερίζεται ο γιος της κυρίας Γιομ, που έχει βαλθεί να πουλήσει το μαγαζί της μητέρας του για προσωπικό του όφελος. Έτσι, προσλαμβάνει έναν ντετέκτιβ για να ξεσκεπάσει τον μυστηριώδη ξένο που στέκεται εμπόδιο στα σχέδιά του. Η αλήθεια στο τέλος θα αποδειχθεί όχι όπλο αλλά λύτρωση, πάνω απ’ όλους για τον ίδιο τον Ντόκγκο.
Το 24 ώρες ανοιχτά είναι η συγκινητική ιστορία μιας ηλικιωμένης γυναίκας που παλεύει για την κοινότητά της και ενός μεσήλικου άντρα που έχει χάσει τα πάντα εκτός από τη θέληση να προσπαθήσει ξανά.
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα
Ο Kim Ho-Υeon είναι μυθιστοριογράφος, θεατρικός συγγραφέας και συγγραφέας κόμικς. Το 2013 κέρδισε το 9ο λογοτεχνικό βραβείο Segye (απονέμεται από την εφημερίδα Segye Ilbo), ενώ το 2021 βραβεύτηκε με τα Yes24 Book of the Year και Millie Audiobook of the Year. Ζει στη Σεούλ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα