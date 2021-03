«Στις Ράγες των Νεκρών»: Υποθέσεις εξαφανισμένων προσώπων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Το όνομά μου είναι Μέγκαν. Η ζωή μου είναι ένα ψέμα»Η δεκαεφτάχρονη Μέγκαν Κάρβερ δεν ήταν από τα κορίτσια που το σκάνε από το σπίτι τους.Άριστη μαθήτρια, με ευτυχισμένη οικογένεια, μελετούσε σκληρά και σπάνια έμπλεκε σε μπελάδες.Όμως είχαν περάσει έξι μήνες, και δεν είχε βρεθεί ακόμα.Ο ερευνητής εξαφανισμένων προσώπων Ντέιβιντ Ρέικερ ξέρει τι σημαίνει πένθος. Είναι επίσης εξοικειωμένος με το σκιώδη κόσμο των χαμένων. Έτσι, όταν τον προσλαμβάνουν οι γονείς της Μέγκαν για ν’ ανακαλύψει τι συνέβη στην κόρη τους, συναισθάνεται τον πόνο τους –αλλά ξέρει πως τα πιο σκοτεινά μυστικά μπορεί να είναι βαθιά κρυμμένα.Όσο πιο πολύ ψάχνει ο Ρέικερ, τόσο καταλαβαίνει πως τα πάντα είναι ένα ψέμα. Άνθρωποι που ήταν κοντά στη Μέγκαν πεθαίνουν. Άλλοι είναι πολύ τρομαγμένοι για να μιλήσουν. Και στο επίκεντρο όλων, ένα μέρος που δε μοιάζει με κανένα άλλο.Το αποκαλούν Ράγες των Νεκρών. Και εκεί, το μυστικό της Μέγκαν μπορεί να στοιχίσει στον Ρέικερ τη ζωή του…Μετά το bestseller «Κυνηγώντας του Νεκρούς», ο Τιμ Γουίβερ επιστρέφει με το δεύτερο βιβλίο της σειράς «Υποθέσεις Εξαφανισμένων Προσώπων»., πρώην δημοσιογράφος, έχει γράψει μέχρι σήμερα δέκα μυθιστορήματα, όλα με πρωταγωνιστή τον ερευνητή εξαφανισμένων προσώπων Ντέιβιντ Ρέικερ. Βιβλία του έχουν επιλεγεί για το Richard and Judy Book Club, έχουν περιληφθεί στη βραχεία λίστα τωνκαι ήταν υποψήφια για το βραβείο Crime Writers’ Association Dagger in the Library καθώς και το Ian Fleming Steel Dagger. Επίσης έχουν εμφανιστεί στη λίστα των πέντε κορυφαίων μπεστ σέλερ των Sunday Times και έχουν κατακτήσει την πρώτη θέση στο Kindle, το iBooks και το Audible. Ζει στο Μπαθ με τη σύζυγο και την κόρη του. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπό του: