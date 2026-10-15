Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Έκθεση Γλυπτικής 2026 του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
Έκθεση Γλυπτικής 2026 του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος
Στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο (Βασιλίσσης Σοφίας 22, στάση μετρό Ευαγγελισμός) 9 Οκτωβρίου – 8 Νοεμβρίου 2026 με ελεύθερη είσοδο
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος/Ε.Ε.Τ.Ε. σε συνεργασία με την Εφορεία Γλυπτικής διοργανώνουν την Έκθεση Γλυπτικής 2026 που θα πραγματοποιηθεί στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο/Β.Χ.Μ., επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 22, Αθήνα, από 9 Οκτωβρίου έως 8 Νοεμβρίου 2026.
Η έκθεση Γλυπτικής στο Β.Χ.M., έχει γίνει πλέον θεσμός, καθώς πραγματοποιείται για ένατη συνεχή χρονιά. Στην έκθεση, με ελεύθερο θέμα, θα παρουσιαστούν τη χρονιά αυτή 91 γλυπτά, μεσαίων διαστάσεων, δημιουργίες της τελευταίας δεκαπενταετίας, από 85 γλύπτες.
Η Έκθεση πραγματοποιείται μετά από ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα μέλη του Ε.Ε.Τ.Ε., ενώ η επιλογή των έργων που θα εκτεθούν γίνεται από την αιρετή Επιτροπή Κατάταξης και Κρίσης.
Σε έναν από τους ωραιότερους κήπους της πόλης, η Έκθεση δίνει την ευκαιρία αφενός στους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν την πρόσφατη δουλειά τους, να έρθουν οι ίδιοι και το έργο τους σε επαφή με τους θεατές και αφετέρου παρέχει την δυνατότητα σε ευρύτερο κοινό να προσεγγίσει τη γλυπτική στη λειτουργία της, αισθητική, παιδευτική και ψυχαγωγική, στον χώρο στον οποίο ανήκει -το φυσικό περιβάλλον.
Όπως όλες οι καλλιτεχνικές δράσεις του φορέα μας, η Έκθεση έχει ελεύθερη είσοδο, ενώ στη διάθεση του κοινού είναι ο κατάλογος, η πρόσκληση και η αφίσα, που διανέμονται δωρεάν. Παράλληλα, θα γίνονται περιοδικά ξεναγήσεις από μέλη καλλιτέχνες.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ:
Αγγελάκη Αναστασία Αμπραάμ Μισέλ Αντώνιος Αντώνης Αργυρακοπούλου Μαρία Βαλαής Κωνσταντίνος Βασιλείου Αχιλλέας Βουτσινά Μαριάννα Γαζέπης Νίκος Γεωργίου Αλέξανδρος Γεωργίου Σταύρος Γεωργίτση Αναστασία Γιαπάνη Παρασκευή, Paskevision Γρηγορίου Δήμητρα Γρίβας Άγγελος Δαμαλά Σοφία Δουζένη Χριστίνα Δούναβη Ειρήνη Δρακούλη Σεβαστή Ζιρώ Όλγα Ιλιονίου Ραφαέλ Ιωσηφίδου Κίρκη Καναβός Νικόλαος Κανέλα (Κανελλοπούλου) Αθηνά Κανελλοπούλου Μάρω Κάνιστρα Ελευθερουδάκη Πολυξένη Καραμανώλης Στέλιος (Karas) Κατσιγιάννης Γιώργος Κεβρεκίδης Γιώργος Κουβαράτης Σωκράτης Κουζούνη Μίνα Κουνάλης Χρήστος Κυριαζή Δήμητρα Κυρίτσης Νίκος Κωνσταντίνου Αικατερίνη (Νέλα) Λαζάρου Σωτηρία Λαμπρέτσα Δήμητρα Λάμπρου Χρήστος Λημνιός Σβετλάνα (Limnios Svetlana) Λιάπης Αλέξανδρος Λιόντος Αποστόλης Μαζρέκου Μπιλμπίλ (Mazreku Bilbil) Μακρή Αγγελική Μήλιου Βιβή Μητσάκου Σταυρούλα Μιούντι Ιωαννίδου Έλεν Mudie Ioannidou Helen Μουζή Στέλλα Μπάρδης Ιωάννης Μπαρδώσας Κώστας Μπασκόζος Χάρης Μπερούτσος Αθανάσιος Μπόμπολη Σοφία Μπούρας Αναστάσιος Μυρσοδέλη Αγάπη Μυρωδιάς Αντώνης Νασιοπούλου Ντιάνα Νικολάου Αναστασία Ντε-Παντουάνις Μάριος Ντομπρόζι Γκέρσι Ντομπρόζι Σεμπαστιάνο Παγωμένος Κώστας Παπαγεωργίου Ευδοκία Παπαδούκας Γιώργος Παπαδούκας Κωνσταντίνος Παπαδουράκη Ελευθερία Παπαθεοδώρου Κάλλια Παρασκευοπούλου Σοφία Πέτρου Πέτρος Πεφάνη Δόξα Πολύζος Βαγγέλης Σερδάρη Χρύσα Σίμα Ιλιριάν ( Shima Ilirjan) Σκάζα Γιάτσεκ_Υάκινθος (Skaza Jacek Zbigniew) Σταυρόπουλος Αθανάσιος Τεσσόν Ζαν Ζακ (Jean-Jacques Tesson) Τσούνης Σπήλιος Φάβιος Χρήστος Φαράντου Ευμορφία Δήμητρα Φαράντου Πέγκη Φιλιπποπούλου Εμμέλεια Φιλίππου Απόστολος Φουκαράς Αντώνης Φουνκ Έφη Χατζηπαναγιώτου Στέλλα Χριστοφυλάκης Στέλιος Χρυσοστομίδης Γελάσιος Με εκτίμηση Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας Νάσος Χαλκίδης Μαριάννα Τσαγκάρη-Αναστασοπούλου.
ΑΦΙΣΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το Όλον Ι (Whole I) αποτελείται από 31 κεραμικά κομμάτια που συνδέονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας μια ενιαία μορφή. Αναδυόμενο από το χώμα, το ίδιο υλικό από το οποίο πλάθεται, το έργο διερευνά τη σχέση του μέρους με το σύνολο. Η εγκατάσταση λειτουργεί ως μεταφορά της ανθρώπινης ύπαρξης, της αγνότητας και της ακεραιότητας του εαυτού.
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Ελευθερία Παπαδουράκη αποφοίτησε από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με άριστα, με κατεύθυνση τη Γλυπτική και την Κεραμική. Οι κατασκευές που δημιουργεί είναι γεωμετρικές, πολυδιάστατες και συμβολικές.
Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές και έχουν ξεχωρίσει σε διεθνείς και εγχώριους διαγωνισμούς: 1ο Βραβείο για τη φιλοτέχνηση του μεταλλίου για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ το 2026, που απονεμήθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. 1ο Βραβείο για τη φιλοτέχνηση του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 2025. Βράβευση συμμετοχής για τη φιλοτέχνηση μνημείου στο ΤΠΠΛ το 2023. Επιλογή έργου για τη διατλαντική έκθεση ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΗΡΩΑ στο ΚΠΙΣΝ και στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης το 2021 κ.α.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η έκθεση Γλυπτικής στο Β.Χ.M., έχει γίνει πλέον θεσμός, καθώς πραγματοποιείται για ένατη συνεχή χρονιά. Στην έκθεση, με ελεύθερο θέμα, θα παρουσιαστούν τη χρονιά αυτή 91 γλυπτά, μεσαίων διαστάσεων, δημιουργίες της τελευταίας δεκαπενταετίας, από 85 γλύπτες.
Η Έκθεση πραγματοποιείται μετά από ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα μέλη του Ε.Ε.Τ.Ε., ενώ η επιλογή των έργων που θα εκτεθούν γίνεται από την αιρετή Επιτροπή Κατάταξης και Κρίσης.
Σε έναν από τους ωραιότερους κήπους της πόλης, η Έκθεση δίνει την ευκαιρία αφενός στους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν την πρόσφατη δουλειά τους, να έρθουν οι ίδιοι και το έργο τους σε επαφή με τους θεατές και αφετέρου παρέχει την δυνατότητα σε ευρύτερο κοινό να προσεγγίσει τη γλυπτική στη λειτουργία της, αισθητική, παιδευτική και ψυχαγωγική, στον χώρο στον οποίο ανήκει -το φυσικό περιβάλλον.
Όπως όλες οι καλλιτεχνικές δράσεις του φορέα μας, η Έκθεση έχει ελεύθερη είσοδο, ενώ στη διάθεση του κοινού είναι ο κατάλογος, η πρόσκληση και η αφίσα, που διανέμονται δωρεάν. Παράλληλα, θα γίνονται περιοδικά ξεναγήσεις από μέλη καλλιτέχνες.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ:
Αγγελάκη Αναστασία Αμπραάμ Μισέλ Αντώνιος Αντώνης Αργυρακοπούλου Μαρία Βαλαής Κωνσταντίνος Βασιλείου Αχιλλέας Βουτσινά Μαριάννα Γαζέπης Νίκος Γεωργίου Αλέξανδρος Γεωργίου Σταύρος Γεωργίτση Αναστασία Γιαπάνη Παρασκευή, Paskevision Γρηγορίου Δήμητρα Γρίβας Άγγελος Δαμαλά Σοφία Δουζένη Χριστίνα Δούναβη Ειρήνη Δρακούλη Σεβαστή Ζιρώ Όλγα Ιλιονίου Ραφαέλ Ιωσηφίδου Κίρκη Καναβός Νικόλαος Κανέλα (Κανελλοπούλου) Αθηνά Κανελλοπούλου Μάρω Κάνιστρα Ελευθερουδάκη Πολυξένη Καραμανώλης Στέλιος (Karas) Κατσιγιάννης Γιώργος Κεβρεκίδης Γιώργος Κουβαράτης Σωκράτης Κουζούνη Μίνα Κουνάλης Χρήστος Κυριαζή Δήμητρα Κυρίτσης Νίκος Κωνσταντίνου Αικατερίνη (Νέλα) Λαζάρου Σωτηρία Λαμπρέτσα Δήμητρα Λάμπρου Χρήστος Λημνιός Σβετλάνα (Limnios Svetlana) Λιάπης Αλέξανδρος Λιόντος Αποστόλης Μαζρέκου Μπιλμπίλ (Mazreku Bilbil) Μακρή Αγγελική Μήλιου Βιβή Μητσάκου Σταυρούλα Μιούντι Ιωαννίδου Έλεν Mudie Ioannidou Helen Μουζή Στέλλα Μπάρδης Ιωάννης Μπαρδώσας Κώστας Μπασκόζος Χάρης Μπερούτσος Αθανάσιος Μπόμπολη Σοφία Μπούρας Αναστάσιος Μυρσοδέλη Αγάπη Μυρωδιάς Αντώνης Νασιοπούλου Ντιάνα Νικολάου Αναστασία Ντε-Παντουάνις Μάριος Ντομπρόζι Γκέρσι Ντομπρόζι Σεμπαστιάνο Παγωμένος Κώστας Παπαγεωργίου Ευδοκία Παπαδούκας Γιώργος Παπαδούκας Κωνσταντίνος Παπαδουράκη Ελευθερία Παπαθεοδώρου Κάλλια Παρασκευοπούλου Σοφία Πέτρου Πέτρος Πεφάνη Δόξα Πολύζος Βαγγέλης Σερδάρη Χρύσα Σίμα Ιλιριάν ( Shima Ilirjan) Σκάζα Γιάτσεκ_Υάκινθος (Skaza Jacek Zbigniew) Σταυρόπουλος Αθανάσιος Τεσσόν Ζαν Ζακ (Jean-Jacques Tesson) Τσούνης Σπήλιος Φάβιος Χρήστος Φαράντου Ευμορφία Δήμητρα Φαράντου Πέγκη Φιλιπποπούλου Εμμέλεια Φιλίππου Απόστολος Φουκαράς Αντώνης Φουνκ Έφη Χατζηπαναγιώτου Στέλλα Χριστοφυλάκης Στέλιος Χρυσοστομίδης Γελάσιος Με εκτίμηση Για το Δ.Σ. Ο Πρόεδρος Η Γενική Γραμματέας Νάσος Χαλκίδης Μαριάννα Τσαγκάρη-Αναστασοπούλου.
ΑΦΙΣΑ ΕΚΘΕΣΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Το Όλον Ι (Whole I) αποτελείται από 31 κεραμικά κομμάτια που συνδέονται μεταξύ τους, σχηματίζοντας μια ενιαία μορφή. Αναδυόμενο από το χώμα, το ίδιο υλικό από το οποίο πλάθεται, το έργο διερευνά τη σχέση του μέρους με το σύνολο. Η εγκατάσταση λειτουργεί ως μεταφορά της ανθρώπινης ύπαρξης, της αγνότητας και της ακεραιότητας του εαυτού.
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Ελευθερία Παπαδουράκη αποφοίτησε από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με άριστα, με κατεύθυνση τη Γλυπτική και την Κεραμική. Οι κατασκευές που δημιουργεί είναι γεωμετρικές, πολυδιάστατες και συμβολικές.
Έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές και έχουν ξεχωρίσει σε διεθνείς και εγχώριους διαγωνισμούς: 1ο Βραβείο για τη φιλοτέχνηση του μεταλλίου για την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ το 2026, που απονεμήθηκε στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. 1ο Βραβείο για τη φιλοτέχνηση του ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 2025. Βράβευση συμμετοχής για τη φιλοτέχνηση μνημείου στο ΤΠΠΛ το 2023. Επιλογή έργου για τη διατλαντική έκθεση ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΗΡΩΑ στο ΚΠΙΣΝ και στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης το 2021 κ.α.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΕΚΘΕΣΗΣ
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