Χωρίς μπλε, δεν υπάρχει πράσινο: Ατομική έκθεση από τη Μαρία Φραγκουδάκη

Οι σπουδές της Φραγκουδάκη στη χημεία επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο κατανοεί και μεταχειρίζεται τα υλικά. Λάδι, ακρυλικό, ξηρή χρωστική, γύψος, γυαλί, φτερά, μετάξι, PVC και φύλλο χρυσού εισάγουν διαφορετικά επίπεδα απορρόφησης, αδιαφάνειας, ανακλαστικότητας και ανάγλυφου. Το ίδιο διεπιστημονικό υπόβαθρο επεκτείνει την έρευνα στο παράδοξο της πληροφορίας των μαύρων οπών. Στο έργο Ο Richard Pinčák και η λύση στο παράδοξο της πληροφορίας των μαύρων οπών, αφετηρία αποτελεί το θεωρητικό μοντέλο που πρότειναν το 2026 ο Richard Pinčák και οι συνεργάτες του, σύμφωνα με το οποίο η ανακοπή του τελικού σταδίου της εξάτμισης οδηγεί, στο πλαίσιο του μοντέλου, σε ένα σταθερό υπόλειμμα ικανό να αποθηκεύει πληροφορία. Ένας χρυσός δίσκος δεσπόζει μέσα στο βαθύ μπλε πεδίο, ενώ μικρά λεκτικά στοιχεία συγκεντρώνονται στο εσωτερικό του, ώστε η πληροφορία να εμφανίζεται ήδη κατακερματισμένη.Τα ωκεάνια, γήινα και κοσμικά συστήματα εμφανίζονται έτσι ως διαφορετικές κλίμακες της ίδιας έρευνας. Κύκλοι, μπλε πεδία, λέξεις και θραύσματα επανέρχονται μεταβάλλοντας λειτουργία, υλική κατάσταση και σημασία. Τα έργα παραμένουν γειωμένα στη φυσική παρουσία της ζωγραφικής, του κολάζ και του χαρτιού, ενώ οι αναφορές στην Artemis II, στη Sylvia Earle και στην επιστημονική έρευνα διευρύνουν το πεδίο τους προς το πλανητικό και το κοσμικό. Η φροντίδα, τέλος, δεν παραμένει μόνο στο επίπεδο της προστακτικής· μεταφέρεται και στον τρόπο με τον οποίο ο θεατής καλείται να κοιτάξει, να διακρίνει τις σχέσεις των χρωμάτων και των υλικών και να αναγνωρίσει την ευθραυστότητα των συστημάτων που τα έργα φέρνουν στο προσκήνιο.Η έκθεση ολοκληρώνεται με το Inspire Care [Έμπνευσε. Φρόντισε.]. Η λέξη inspire ανάγεται στο λατινικό inspirare, «εμφυσώ, πνέω μέσα», συνδέοντας την τελευταία προστακτική με την αναπνοή και, κατ’ επέκταση, με την ίδια τη συνθήκη της ζωής. Η γλώσσα αποκτά έτσι σωματική υπόσταση, απευθύνεται άμεσα στον θεατή και ζητά την ανταπόκρισή του. Όπως ένα γράμμα που, όταν διαβαστεί, περιμένει απάντηση, η πρόταση που διατρέχει την έκθεση ολοκληρώνεται μόνο στον αποδέκτη της. Από τη στιγμή που έχει διαβαστεί, το ερώτημα είναι τι θα κάνει εκείνος που την άκουσε.(γενν. 1983) είναι διεπιστημονική εικαστικός με πρακτική που εκτείνεται στη ζωγραφική, στη γλυπτική, στις εγκαταστάσεις και στην περφόρμανς. Χρησιμοποιεί ευρεθέντα υλικά, καθώς και ύφασμα, γύψο και χρώμα. Η καλλιτεχνική της εργασία εστιάζεται στη μεταβολή της ύλης και στη διαδικασία μέσα από την οποία διαμορφώνεται η μορφή, ενώ ζητήματα ελευθερίας, χωρικής έντασης και ανθρώπινης σύνδεσης επανέρχονται σταθερά στην πρακτική της.Έχει παρουσιάσει το έργο της σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στις ΗΠΑ, στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία, μεταξύ των οποίων η Summer Exhibition της Royal Academy of Arts στο Λονδίνο και η FORM/Less στο Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδος στην Αθήνα. Είναι κάτοχος πτυχίου BSc (Hons) στη Χημεία και μεταπτυχιακού τίτλου στο Drug Discovery Skills από το King’s College London. Έχει συμμετάσχει σε προγράμματα καλλιτεχνικής φιλοξενίας με εξειδίκευση στη ζωγραφική και στις μικτές τεχνικές στο School of Visual Arts της Νέας Υόρκης. Μαθήτευσε κοντά στον Donald Sheridan, συνεργάτη του Andy Warhol στην παραγωγή μεταξοτυπιών, και στον καλλιτέχνη Andrew Ginzel. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.Ρώμα 5, Αθήνα 106 73roma-gallery.comΠέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, 19:00Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 11:00–20:00Τετάρτη και Σάββατο 11:00–16:00Κυριακή και Δευτέρα κλειστά