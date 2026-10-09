Υπάρχουν μέρες που μοιάζουν μικρές στα μάτια των μεγάλων αλλά είναι τεράστιες για ένα παιδί. Η πρώτη μέρα στο σχολείο μετά τις διακοπές. Η σχολική εκδρομή που περιμένει εδώ και εβδομάδες. Η απαγγελία ενός ποιήματος μπροστά στην τάξη. Η πρώτη προπόνηση, ένας αγώνας, μια νέα γνωριμία.
Γιάννης Μίχας: 25 χρόνια ζωγραφικής με έμπνευση τη θάλασσα και τον Πειραιά
Γιάννης Μίχας: 25 χρόνια ζωγραφικής με έμπνευση τη θάλασσα και τον Πειραιά
Ο πρώην νομάρχης Πειραιά παρουσιάζει 60 έργα από την καλλιτεχνική του διαδρομή
Εξήντα έργα του γνωστού εικαστικού και πρώην Νομάρχη Πειραιά παρουσιάζονται στη Δημοτική Πινακοθήκη από τις 19 έως τις 27 Οκτωβρίου. Η θάλασσα, τα καράβια, τα λιμάνια και οι άνθρωποι του Πειραιά ζωντανεύουν μέσα από τα έργα του Γιάννη Μίχα, στην ατομική έκθεση ζωγραφικής «Χνάρια, μορφές κι απόηχοι», που φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά.
Ο γνωστός εικαστικός και πρώην Νομάρχης Πειραιά παρουσιάζει 60 έργα από την καλλιτεχνική του διαδρομή των τελευταίων 25 χρόνων. Ελαιογραφίες, παστέλ και υδατογραφίες αποτυπώνουν θαλασσινά τοπία, νησιωτικούς οικισμούς, ξωκλήσια και ανθρώπινες μορφές, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση του δημιουργού με τον κόσμο της θάλασσας.
«Ίσως η τέχνη να είναι ένας τρόπος να μη χαθούν όσα αγαπήσαμε», σημειώνει ο ίδιος.
Την έκθεση επιμελείται ο αρχιτέκτονας και συγγραφέας Τάκης Μιχαλόπουλος, ενώ για το έργο του καλλιτέχνη γράφει η ιστορικός τέχνης Αθηνά Σχινά.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 19:00, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
Ο γνωστός εικαστικός και πρώην Νομάρχης Πειραιά παρουσιάζει 60 έργα από την καλλιτεχνική του διαδρομή των τελευταίων 25 χρόνων. Ελαιογραφίες, παστέλ και υδατογραφίες αποτυπώνουν θαλασσινά τοπία, νησιωτικούς οικισμούς, ξωκλήσια και ανθρώπινες μορφές, αναδεικνύοντας τη βαθιά σχέση του δημιουργού με τον κόσμο της θάλασσας.
«Ίσως η τέχνη να είναι ένας τρόπος να μη χαθούν όσα αγαπήσαμε», σημειώνει ο ίδιος.
Την έκθεση επιμελείται ο αρχιτέκτονας και συγγραφέας Τάκης Μιχαλόπουλος, ενώ για το έργο του καλλιτέχνη γράφει η ιστορικός τέχνης Αθηνά Σχινά.
Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 19:00, με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά.
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