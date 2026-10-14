Εγκαίνια της έκθεσης εικαστικών έργων «Kou.Ka.art» στο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας

Οι δημιουργοί

Τα εικαστικά έργα

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Την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα ηκαι η, που μαζί αποτελούν την ομάδα «», προσκαλούν το φιλότεχνο κοινόστο Παλαιό Δημαρχείο Γλυφάδας.Στην έκθεση «πρωταγωνιστούν»με μια απροσδιόριστη αναφορά στα σκηνικά θεάτρου. Όλα αυτά με βασικό πεδίο έκφρασης τη σύγχρονη trash art και τη δημιουργική επαναχρησιμοποίηση υλικών. Η πρακτική της ομάδας από το 2020 βασίζεται στη δουλειά με αντικείμενα της καθημερινότητας — μέταλλο, πλαστικό, χαρτί, ύφασμα και βιομηχανικά κατάλοιπα — τα οποία αποσπώνται από τη χρηστική τους λειτουργία και εμφανίζονται σε νέες εικαστικές και αφηγηματικές συνθέσεις. Ο επιμελητής της έκθεσης, Μάνος Στεφανίδης, σημειώνει σχετικά: «Για κάποιους η τέχνη υπάρχει για να εκφράζει το δράμα της ζωής, την ανατριχίλα του αγνώστου, τον φόβο του θανάτου. Για κάποιους άλλους γεννήθηκε για να υμνεί τη χαρά της ύπαρξης, τη δύναμη του έρωτα και την χαρά μιας εκδρομής στον χώρο του ονείρου και του παραμυθιού. Και στις δύο περιπτώσεις πάντως η τέχνη, εκτός από παραμύθι - παραμυθία, είναι κι εκείνο το παιχνίδι που συνήθως παίζεται από μεγάλα παιδιά και μάλιστα με πολύ σοβαρό τρόπο»., εικαστικός με βασικό πεδίο έκφρασης τη σύγχρονη trash art, εργάστηκε επί σαράντα χρόνια στο Δημόσιο (πρώην ΟΑΕΔ), έχει σπουδάσει Ελληνικό Πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και κατέχει μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.είναι εικαστικός, δασκάλα θεατρικής αγωγής και συγγραφέας θεατρικών κειμένων. Το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο της παραμύθι με τίτλο «Το Πράσινο Ντοσιέ» από τις εκδόσεις Διάνοια. Είναι απόφοιτος της Ανώτερης Δραματικής Σχολής Β. Διαμαντόπουλου «ΙΑΣΜΟΣ», έχει επίσης σπουδάσει Ελληνικό Πολιτισμό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Προαγωγή Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.Τα έργα τους ως εικαστικής ομάδας λειτουργούν ως φορείς μνήμης, οικολογικού προβληματισμού και κοινωνικού σχολιασμού, αναδεικνύοντας την ποίηση του «άχρηστου» και ανοίγοντας έναν διάλογο γύρω από την αξία, την κατανάλωση και τη φθορά. Η εικαστική γλώσσα της ομάδας συνδυάζει θεατρικότητα, αφήγηση, χιούμορ και υπαρξιακή σκέψη. Σημειώνει ο Μ. Στεφανίδης: «Οι ίδιες, πριν ονομαστούν καλλιτέχνιδες, θέλουν να είναι ρακοσυλλέκτριες ονείρων. Δηλαδή να μαζεύουν εκείνα τα παλιά πράγματα τα οποία τα βρίσκει κανείς στα σκουπίδια είτε σ' εκείνα , τα παλιά, νοσταλγικά μαγαζιά που αποθησαυρίζουν αναμνήσεις και σκόνη, για να τους δώσουν μια καινούργια ζωή.Μία νέα ευκαιρία στην ομορφιά. Αν πρέπει κανείς να τοποθετήσει ιστορικά αυτά τα ζωγραφογλυπτά, θα μιλούσε για μία γοητευτική συνύπαρξη της ποπάρτ με την λαϊκή τέχνη ή την σκηνογραφική μακέτα με την λογική του readymade όπως κυριαρχεί αυτό στην τέχνη της δύσης εδώ και εκατόν τόσα χρόνια.Αφού μοιάζει σαν να ρωτούν: Πού πήγαν όλες αυτές οι ντίβες παρελθόντος, η, οι ήρωες κι οι μουσικές της νεότητας μας;Σε ποιόν ουρανό έχουν αναληφθεί οι παιδικές μας κούκλες, τα στρατιωτάκια και το ποδήλατο με τις τέσσερις ρόδες; Πού πήγαν τα χρόνια τα τόσο ανέμελα αλλά και τα τόσο σπαταλημένα; Πού πηγαίνουν όλα αυτά που αγαπήσαμε όταν δεν αντέχουμε πια να τα αγαπάμε;».