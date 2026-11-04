Από τα μπάζα, ξανά στην παραγωγή: Η ΠΕΔΜΕΔΕ ECO δείχνει τον δρόμο για έναν πιο βιώσιμο κύκλο κατασκευών - «Για εμάς τα μπάζα είναι παιχνιδάκι»
Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου στη Νέα Ιωνία, φωτογραφίες
Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου στη Νέα Ιωνία, φωτογραφίες
Το έργο ολοκληρώθηκε έπειτα από επτάμισι χρόνια και περιλαμβάνει μουσείο μικρασιατικών κειμηλίων, παιδικό σταθμό και χώρο πρασίνου 8,5 στρεμμάτων
Με την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (4/11) η τιμητική εκδήλωση για την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος. Πρόκειται για ένα έργο που ολοκληρώθηκε έπειτα από επτάμισι χρόνια προετοιμασίας και κατασκευής, με στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης του προσφυγικού Ελληνισμού και την ανάπτυξη κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δράσεων.
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα «Πολιτισμού και Νεολαίας» του νέου συγκροτήματος, παρουσία του Μητροπολίτη Λαοδικείας Θεοδώρητου, διευθυντή του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, και πολλών αρχιερέων.
Παρέστησαν επίσης εκπρόσωπος της κυβέρνησης, πρώην πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές, πρόεδροι πολιτικών κομμάτων, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της κοινωνικής και επιχειρηματικής ζωής, διευθυντές υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, καθώς και κληρικοί και πολίτες.
«Το όραμα έλαβε σάρκα και οστά, έγινε πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η δημιουργία του Ιωνικού Κέντρου στηρίχθηκε στην πίστη, την επιμονή και τη συλλογική προσπάθεια.
Ο Μητροπολίτης εξήγησε ότι βασική επιδίωξη ήταν να δημιουργηθεί ένας χώρος που θα διατηρεί ζωντανή τη μνήμη των προσφύγων της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης, ανταποκρινόμενος παράλληλα στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.
Ανατρέχοντας στο 2014, όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Νέα Ιωνία αναλαμβάνοντας την ποιμαντική διακονία της Μητρόπολης, στάθηκε στους ιστορικούς δεσμούς της περιοχής με τον προσφυγικό Ελληνισμό.
«Κατάλαβα, ένιωσα, αναγνώρισα και υιοθέτησα, το ότι “προσφυγιά” και “Εκκλησία” συμπορεύονται και συνδημιουργούν, με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον των ανθρώπων», σημείωσε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους πρόσφυγες που, έχοντας βιώσει τη Γενοκτονία και τον ξεριζωμό, εγκαταστάθηκαν στη νέα τους πατρίδα και κατάφεραν να δημιουργήσουν νέες κοινότητες, διατηρώντας την πίστη, τις παραδόσεις και την πολιτιστική τους ταυτότητα.
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα «Πολιτισμού και Νεολαίας» του νέου συγκροτήματος, παρουσία του Μητροπολίτη Λαοδικείας Θεοδώρητου, διευθυντή του Γραφείου Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, και πολλών αρχιερέων.
Παρέστησαν επίσης εκπρόσωπος της κυβέρνησης, πρώην πρωθυπουργοί, υπουργοί, βουλευτές, πρόεδροι πολιτικών κομμάτων, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της κοινωνικής και επιχειρηματικής ζωής, διευθυντές υπηρεσιών της Ιεράς Συνόδου και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, καθώς και κληρικοί και πολίτες.
Γαβριήλ: «Το όραμα έλαβε σάρκα και οστά»Στην ομιλία του, ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ αναφέρθηκε στην πορεία υλοποίησης του έργου, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για την ολοκλήρωση μιας προσπάθειας που διήρκεσε επτάμισι χρόνια.
«Το όραμα έλαβε σάρκα και οστά, έγινε πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η δημιουργία του Ιωνικού Κέντρου στηρίχθηκε στην πίστη, την επιμονή και τη συλλογική προσπάθεια.
Ο Μητροπολίτης εξήγησε ότι βασική επιδίωξη ήταν να δημιουργηθεί ένας χώρος που θα διατηρεί ζωντανή τη μνήμη των προσφύγων της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης, ανταποκρινόμενος παράλληλα στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.
Ανατρέχοντας στο 2014, όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Νέα Ιωνία αναλαμβάνοντας την ποιμαντική διακονία της Μητρόπολης, στάθηκε στους ιστορικούς δεσμούς της περιοχής με τον προσφυγικό Ελληνισμό.
«Κατάλαβα, ένιωσα, αναγνώρισα και υιοθέτησα, το ότι “προσφυγιά” και “Εκκλησία” συμπορεύονται και συνδημιουργούν, με γνώμονα πάντοτε το συμφέρον των ανθρώπων», σημείωσε.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους πρόσφυγες που, έχοντας βιώσει τη Γενοκτονία και τον ξεριζωμό, εγκαταστάθηκαν στη νέα τους πατρίδα και κατάφεραν να δημιουργήσουν νέες κοινότητες, διατηρώντας την πίστη, τις παραδόσεις και την πολιτιστική τους ταυτότητα.
Παιδικός σταθμός για 60 παιδιά, μουσείο και πάρκο 8,5 στρεμμάτωνΠαρουσιάζοντας τις υποδομές του Ιωνικού Κέντρου, ο Μητροπολίτης Γαβριήλ το χαρακτήρισε «έναν χώρο λατρείας, μνήμης και πολιτισμού», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό του χαρακτήρα.
Στο νέο συγκρότημα λειτουργεί ο τέταρτος παιδικός σταθμός της Μητρόπολης, με την ονομασία «Ιωνική Αγωγή», ο οποίος παρέχει φροντίδα σε 60 παιδιά, στηρίζοντας παράλληλα τις οικογένειές τους.
Στις σημαντικές υποδομές του Κέντρου περιλαμβάνεται το Μουσείο Μικρασιατικών Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, το οποίο έχει ως αποστολή τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των προσφυγικών πληθυσμών.
Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί ελεύθερος χώρος πρασίνου και αναψυχής 8,5 στρεμμάτων, με παιδικές χαρές, ο οποίος προορίζεται για τους κατοίκους της περιοχής.
Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη, οι εγκαταστάσεις σχεδιάστηκαν ώστε το Ιωνικό Κέντρο να μην περιορίζεται σε θρησκευτικές δραστηριότητες, αλλά να αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης, εκπαίδευσης και πολιτισμού για την τοπική κοινωνία.
Απευθυνόμενος στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη διαχρονική στήριξη προς τη Μητρόπολη Νέας Ιωνίας.
«Η παρουσία και η ευχή Σας μάς ενισχύουν και μας εμπνέουν να συνεχίζουμε τη διακονία μας προς τον άνθρωπο και την κοινωνία», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, υπογράμμισε ότι το Ιωνικό Κέντρο αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, συνδέοντας την ιστορική μνήμη με την πίστη, τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά.
Στην παράσταση συμμετείχαν η Νεανική Ορχήστρα του Ιωνικού Συνδέσμου και το Χορευτικό Εργαστήρι Νέας Ιωνίας, παρουσιάζοντας μια μουσική και χορευτική διαδρομή στην πολιτιστική κληρονομιά του μικρασιατικού Ελληνισμού.
Στις σημαντικές υποδομές του Κέντρου περιλαμβάνεται το Μουσείο Μικρασιατικών Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, το οποίο έχει ως αποστολή τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των προσφυγικών πληθυσμών.
Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί ελεύθερος χώρος πρασίνου και αναψυχής 8,5 στρεμμάτων, με παιδικές χαρές, ο οποίος προορίζεται για τους κατοίκους της περιοχής.
Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη, οι εγκαταστάσεις σχεδιάστηκαν ώστε το Ιωνικό Κέντρο να μην περιορίζεται σε θρησκευτικές δραστηριότητες, αλλά να αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης, εκπαίδευσης και πολιτισμού για την τοπική κοινωνία.
Οι ευχαριστίες στον Αρχιεπίσκοπο και στους συντελεστές του έργουΟ κ. Γαβριήλ ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του συγκροτήματος, κάνοντας ειδική αναφορά στους δωρητές και ευεργέτες, στην Πολιτεία, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στους μελετητές, στους κατασκευαστές και στους εργαζομένους.
Απευθυνόμενος στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη διαχρονική στήριξη προς τη Μητρόπολη Νέας Ιωνίας.
«Η παρουσία και η ευχή Σας μάς ενισχύουν και μας εμπνέουν να συνεχίζουμε τη διακονία μας προς τον άνθρωπο και την κοινωνία», ανέφερε.
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, υπογράμμισε ότι το Ιωνικό Κέντρο αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, συνδέοντας την ιστορική μνήμη με την πίστη, τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά.
Μουσικό αφιέρωμα στη Μικρά ΑσίαΗ εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη μουσική παράσταση «Όσα φέραμε μαζί μας», αφιερωμένη στον πολιτισμό της Μικράς Ασίας και στις παραδόσεις που μετέφεραν οι πρόσφυγες στους νέους τόπους εγκατάστασής τους.
Στην παράσταση συμμετείχαν η Νεανική Ορχήστρα του Ιωνικού Συνδέσμου και το Χορευτικό Εργαστήρι Νέας Ιωνίας, παρουσιάζοντας μια μουσική και χορευτική διαδρομή στην πολιτιστική κληρονομιά του μικρασιατικού Ελληνισμού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα