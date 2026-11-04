Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου η επίσημη έναρξη λειτουργίας του Ιωνικού Κέντρου στη Νέα Ιωνία, φωτογραφίες

Οι ευχαριστίες στον Αρχιεπίσκοπο και στους συντελεστές του έργου

Μουσικό αφιέρωμα στη Μικρά Ασία

Ο Μητροπολίτης νέας Ιωνίας Γαβριήλ με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ με τον εφοπλιστή Δημήτρη Μελισσανίδη

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο Αντώνης Σαμαράς

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ με τον εφοπλιστή και ιδιοκτήτη της ΑΕΚ Μάριο Ηλιόπουλο

Οι Άδωνις Γεωργιάδης, Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ και Κωστής Χατζηδάκης

Ο πρώην πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνης

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος

Ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας Γαβριήλ με την Μαριάννα Λάτση

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης με τον Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας Γαβριήλ

Στο νέο συγκρότημα λειτουργεί ο τέταρτος παιδικός σταθμός της Μητρόπολης, με την ονομασία «Ιωνική Αγωγή», ο οποίος παρέχει φροντίδα σε 60 παιδιά, στηρίζοντας παράλληλα τις οικογένειές τους.Στις σημαντικές υποδομές του Κέντρου περιλαμβάνεται το Μουσείο Μικρασιατικών Εκκλησιαστικών Κειμηλίων, το οποίο έχει ως αποστολή τη διαφύλαξη και την ανάδειξη της εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των προσφυγικών πληθυσμών.Παράλληλα, έχει διαμορφωθεί ελεύθερος χώρος πρασίνου και αναψυχής 8,5 στρεμμάτων, με παιδικές χαρές, ο οποίος προορίζεται για τους κατοίκους της περιοχής.Σύμφωνα με τον Μητροπολίτη, οι εγκαταστάσεις σχεδιάστηκαν ώστε το Ιωνικό Κέντρο να μην περιορίζεται σε θρησκευτικές δραστηριότητες, αλλά να αποτελεί έναν ανοιχτό χώρο συνάντησης, εκπαίδευσης και πολιτισμού για την τοπική κοινωνία.Ο κ. Γαβριήλ ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του συγκροτήματος, κάνοντας ειδική αναφορά στους δωρητές και ευεργέτες, στην Πολιτεία, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στους μελετητές, στους κατασκευαστές και στους εργαζομένους.Απευθυνόμενος στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη διαχρονική στήριξη προς τη Μητρόπολη Νέας Ιωνίας.«Η παρουσία και η ευχή Σας μάς ενισχύουν και μας εμπνέουν να συνεχίζουμε τη διακονία μας προς τον άνθρωπο και την κοινωνία», ανέφερε.Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, υπογράμμισε ότι το Ιωνικό Κέντρο αποτελεί παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, συνδέοντας την ιστορική μνήμη με την πίστη, τον πολιτισμό και την κοινωνική προσφορά.Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τη μουσική παράσταση «Όσα φέραμε μαζί μας», αφιερωμένη στον πολιτισμό της Μικράς Ασίας και στις παραδόσεις που μετέφεραν οι πρόσφυγες στους νέους τόπους εγκατάστασής τους.Στην παράσταση συμμετείχαν η Νεανική Ορχήστρα του Ιωνικού Συνδέσμου και το Χορευτικό Εργαστήρι Νέας Ιωνίας, παρουσιάζοντας μια μουσική και χορευτική διαδρομή στην πολιτιστική κληρονομιά του μικρασιατικού Ελληνισμού.