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ΠΑΣΟΚ: Παρουσίασε 21 πρόσωπα στην ομάδα διεύρυνσης, από τον χώρο του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ: Παρουσίασε 21 πρόσωπα στην ομάδα διεύρυνσης, από τον χώρο του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς

Αναλυτικά τα πρόσωπα που προστέθηκαν στην στην ομάδα διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ

ΠΑΣΟΚ: Παρουσίασε 21 πρόσωπα στην ομάδα διεύρυνσης, από τον χώρο του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς
Φώφη Γιωτάκη
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Νέα ονόματα προστίθενται στην ομάδα διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, με την αρμόδια Επιτροπή να συνεχίζει την προσπάθεια προσέγγισης στελεχών που προέρχονται τόσο από τον χώρο του Κέντρου, όσο και από την ευρύτερη κεντροαριστερά.

Στην αποψινή συνεδρίαση της Επιτροπής «κλείδωσε» η ανακοίνωση 21 στελεχών που δηλώνουν την παρουσία τους στην εκλογική μάχη του ΠΑΣΟΚ. Στη νέα λίστα της διεύρυνσης συμπεριλαμβάνονται οι εξής:

Αντωνούδης Απόστολος, Τοπογράφος Μηχανικός

Αυδή Καλλιρρόη, Κοινωνιολόγος, Διοίκηση Επιχειρήσεων

Γκεσούλης Γιώργος, Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Δεληπάλλα Σοφία, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Καποδίστριας Αλέξανδρος, Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας, στέλεχος Αυτοδιοίκησης

Καραπαναγιωτίδης Γιάννης, Διαφημιστής

Καφύρας Χαράλαμπος, Γεωπόνος, πρ. Νομάρχης Ηλείας

Κεσίσογλου Βασίλης, Σκηνοθέτης

Κόντζογλου Κώστας, καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ

Κουτσιαύτης Δημήτρης, πρ. Πρόεδρος Μηχανοδηγών, Ομοσπονδίας Σιδηροδρόμων

Λάμπου Αικατερίνη, Δικηγόρος, Δημ. Σύμβουλος Θέρμου

Μητσάνης Γιώργος, Οικονομολόγος, Διευθυντής Υπ. Οικονομικών

Μπακόπουλος Δημοσθένης, Δικηγόρος, Λέκτορας Σχ. Ικάρων

Μπάρλας Κώστας, Γιατρός, πρ. Δήμαρχος Μακρυνείας

Παπατόλιας Απόστολος, Αν. καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης, Δρ. Δημοσίου Δικαίου, πρ. Νομάρχης Μαγνησίας

Σώκος Θύμιος, Νομικός, πρ. Νομάρχης Αιτωλοακαρνανίας, πρ. Δήμαρχος Αγρινίου

Ταξίδης Γιάννης, Οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων

Φαράντος Γιώργος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Φενέκος Στέλιος, Πρόεδρος «Κοινωνίας Αξιών», αντιναύαρχος ε.α.

Φωτιάδης Νικόλαος, Επιχειρηματίας, κτηνοτρόφος, πρώην Νομαρχιακός Σύμβουλος Πιερίας και Δημοτικός Σύμβουλος Κατερίνης

Χρήστου Γιώργος, Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος «ΕΜΠΡΟΣ»

ΠΑΣΟΚ: Παρουσίασε 21 πρόσωπα στην ομάδα διεύρυνσης, από τον χώρο του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς
ΠΑΣΟΚ: Παρουσίασε 21 πρόσωπα στην ομάδα διεύρυνσης, από τον χώρο του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς
Αλέξανδρος Αυλωνίτης και Ευάγγελος Αποστολάκης
ΠΑΣΟΚ: Παρουσίασε 21 πρόσωπα στην ομάδα διεύρυνσης, από τον χώρο του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς
Γιάννης Πανούσης, Παύλος Γερουλάνος και Δημήτρης Μάντζος
ΠΑΣΟΚ: Παρουσίασε 21 πρόσωπα στην ομάδα διεύρυνσης, από τον χώρο του Κέντρου και της Κεντροαριστεράς
Κώστας Σκανδαλίδης
Φώφη Γιωτάκη
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