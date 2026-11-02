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Ο Λένι Κράβιτζ διαψεύδει ότι επέβαινε σε ιδιωτικό τζετ που συνετρίβη στη Φλόριντα
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Λένι Κράβιτζ Δυστύχημα

Ο Λένι Κράβιτζ διαψεύδει ότι επέβαινε σε ιδιωτικό τζετ που συνετρίβη στη Φλόριντα

Μια ανάρτηση πιλότου προκάλεσε σύγχυση, πυροδοτώντας φήμες πως ο τραγουδιστής βρισκόταν ανάμεσα στους επιβάτες

Ο Λένι Κράβιτζ διαψεύδει ότι επέβαινε σε ιδιωτικό τζετ που συνετρίβη στη Φλόριντα
Τις φήμες που τον ήθελαν να επιβαίνει σε ιδιωτικό τζετ, το οποίο συνετρίβη την Κυριακή 2η Νοεμβρίου στη Φλόριντα, προκαλώντας τον θάνατο και των εννέα επιβαινόντων, διέψευσε ο Λένι Κράβιτζ.

«Τα δημοσιεύματα είναι ψευδή και ανακριβή», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπροσωπος του τραγουδιστή, Κάρλιν Ντόνοβαν. Το δυστύχημα συνέβη όταν αεροσκάφος τύπου Learjet, με προορισμό τις Μπαχάμες, συνετρίβη σε πάρκο τροχόσπιτων στη νότια Φλόριντα.

Οι φήμες πως ο Κράβιτζ πιθανότατα βρισκόταν ανάμεσα στους επιβάτες, εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα έπειτα από ανάρτηση μιας πιλότου, η οποία είχε αρχικά ταυτοποιηθεί λανθασμένα ως κυβερνήτης του συγκεκριμένου Learjet.

Στον λογαριασμό της στο Facebbok, η Έμιλι Σέλτον ανέφερε ότι επρόκειτο να μεταφέρει τον Κράβιτζ από το αεροδρόμιο του Όστιν, στο Τέξας, προς το αεροδρόμιο Νορθ Ελευθέρα στις Μπαχάμες.

«Είναι τιμή μου που αύριο θα μεταφέρω με το αεροσκάφος τον έναν και μοναδικό Λένι Κράβιτζ από το Διεθνές Αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ στο αεροδρόμιο Νορθ Ελευθέρα, στις Μπαχάμες. Ανυπομονώ να τον υποδεχτώ στο αεροσκάφος», έγραφε στη δημοσίευσή της. Εξέφρασε μάλιστα τον ενθουσιασμό της για την πτήση, γράφοντας ότι θα ακουγόταν στο πιλοτήριο το τραγούδι του Λένι Κράβιτζ «It Ain't Over 'Til It's Over».

Η 21χρονη πιλότος τοποθετήθηκε επίσης δημόσια, διαψεύδοντας κάθε σύνδεσή της με το δυστύχημα. Μέσα από βίντεο που ανάρτησε στο TikTok, διευκρίνισε ότι δεν ήταν εκείνη που χειριζόταν το αεροσκάφος και κάλεσε τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να σταματήσουν να διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες και να κάνουν εικασίες για την τραγωδία, σεβόμενοι τη μνήμη των θυμάτων και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, εξέφρασε τη συμπαράστασή της σε όλους όσοι επλήγησαν από το δυστύχημα.

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