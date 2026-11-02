H εκπομπή του protothema για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ - Τα σενάρια της επόμενης μέρας για τις κινήσεις του Τραμπ

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Ο Γιάννης Χαραμίδης μετέδωσε από την Ουάσινγκτον τις τελευταίες εξελίξεις της εκλογικής αναμέτρησης, ενώ στο στούντιο του protothema ο Γιώργος Ευγενίδης και ο Άγγελος Μόσχοβας μαζί με καλεσμένους ανέλυσαν τα κρίσιμα διακυβεύματα των ενδιάμεσων εκλογών, τις μάχες για τον έλεγχο του Κογκρέσου και τις πολιτικές ισορροπίες που θα διαμορφωθούν την επόμενη ημέρα.Μια εκλογική διαδικασία που, παραδοσιακά, δεν συγκεντρώνει το απόλυτο ενδιαφέρον των Αμερικανών ψηφοφόρων, φέτος έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, χαρακτηριζόμενη από πολλούς ως δημοψήφισμα για τον ίδιο τον πρόεδροκαι τις αμφιλεγόμενες πολιτικές του. Και τα προεκλογικά δείγματα κάθε άλλο παρά θετικά χαρακτηρίζονται για εκείνον και τοΣυνολικά, περίπουείναι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι, δηλαδή σχεδόν οκτώ στους δέκα κατοίκους των ΗΠΑ ηλικίας 18 ετών και άνω, σύμφωνα με το USAFacts, έναν μη κομματικό οργανισμό που συγκεντρώνει κυβερνητικά στοιχεία.Η Καλιφόρνια έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, με 23,2 εκατομμύρια, ακολουθούμενη από το Τέξας (17,4 εκατομμύρια) και τη Φλόριντα (13,6 εκατομμύρια). Μαζί, αντιπροσωπεύουν περίπου το 26% του συνόλου των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Το Ουαϊόμινγκ (278.468), το Βερμόντ (459.455) και η Αλάσκα (603.310) έχουν τον μικρότερο αριθμό.Στον εθνικό μέσο όρο των δημοσκοπήσεων που είχε καταγραφεί την Κυριακή από το, οι Δημοκρατικοί εμφανίζονταν στοκαι οι Ρεπουμπλικανοί στο, με διαφορά 8,4 ποσοστιαίων μονάδων. Πρόκειται για μέτρηση της γενικής πρόθεσης ψήφου και όχι για απευθείας πρόβλεψη της κατανομής των εδρών.Στηανανεώνονται και οιμε διετή θητεία. Η οριακή κοινοβουλευτική ισορροπία καθιστά ιδιαίτερα σημαντικές τις αναμετρήσεις σε περιφέρειες όπου η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων είναι μικρή.