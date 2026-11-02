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H εκπομπή του protothema για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ - Τα σενάρια της επόμενης μέρας για τις κινήσεις του Τραμπ
H εκπομπή του protothema για τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ - Τα σενάρια της επόμενης μέρας για τις κινήσεις του Τραμπ
Ο απεσταλμένος του protothema στην Ουάσινγκτον, Γιάννης Χαραμίδης, μετέφερε το κλίμα από την αμερικανική πρωτεύουσα, ενώ ο Γιώργος Ευγενίδης και ο Άγγελος Μόσχοβας στο στούντιο παρουσίασαν όλες τις τελευταίες εξελίξεις
Ο Γιάννης Χαραμίδης μετέδωσε από την Ουάσινγκτον τις τελευταίες εξελίξεις της εκλογικής αναμέτρησης, ενώ στο στούντιο του protothema ο Γιώργος Ευγενίδης και ο Άγγελος Μόσχοβας μαζί με καλεσμένους ανέλυσαν τα κρίσιμα διακυβεύματα των ενδιάμεσων εκλογών, τις μάχες για τον έλεγχο του Κογκρέσου και τις πολιτικές ισορροπίες που θα διαμορφωθούν την επόμενη ημέρα.
Μια εκλογική διαδικασία που, παραδοσιακά, δεν συγκεντρώνει το απόλυτο ενδιαφέρον των Αμερικανών ψηφοφόρων, φέτος έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, χαρακτηριζόμενη από πολλούς ως δημοψήφισμα για τον ίδιο τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τις αμφιλεγόμενες πολιτικές του. Και τα προεκλογικά δείγματα κάθε άλλο παρά θετικά χαρακτηρίζονται για εκείνον και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
Συνολικά, περίπου 210 εκατομμύρια Αμερικανοί είναι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι, δηλαδή σχεδόν οκτώ στους δέκα κατοίκους των ΗΠΑ ηλικίας 18 ετών και άνω, σύμφωνα με το USAFacts, έναν μη κομματικό οργανισμό που συγκεντρώνει κυβερνητικά στοιχεία.
Η Καλιφόρνια έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, με 23,2 εκατομμύρια, ακολουθούμενη από το Τέξας (17,4 εκατομμύρια) και τη Φλόριντα (13,6 εκατομμύρια). Μαζί, αντιπροσωπεύουν περίπου το 26% του συνόλου των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Το Ουαϊόμινγκ (278.468), το Βερμόντ (459.455) και η Αλάσκα (603.310) έχουν τον μικρότερο αριθμό.
Στον εθνικό μέσο όρο των δημοσκοπήσεων που είχε καταγραφεί την Κυριακή από το RealClearPolling, οι Δημοκρατικοί εμφανίζονταν στο 51,5% και οι Ρεπουμπλικανοί στο 43,1%, με διαφορά 8,4 ποσοστιαίων μονάδων. Πρόκειται για μέτρηση της γενικής πρόθεσης ψήφου και όχι για απευθείας πρόβλεψη της κατανομής των εδρών.
Στη Βουλή των Αντιπροσώπων ανανεώνονται και οι 435 έδρες με διετή θητεία. Η οριακή κοινοβουλευτική ισορροπία καθιστά ιδιαίτερα σημαντικές τις αναμετρήσεις σε περιφέρειες όπου η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων είναι μικρή.
Μια εκλογική διαδικασία που, παραδοσιακά, δεν συγκεντρώνει το απόλυτο ενδιαφέρον των Αμερικανών ψηφοφόρων, φέτος έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία, χαρακτηριζόμενη από πολλούς ως δημοψήφισμα για τον ίδιο τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τις αμφιλεγόμενες πολιτικές του. Και τα προεκλογικά δείγματα κάθε άλλο παρά θετικά χαρακτηρίζονται για εκείνον και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
Συνολικά, περίπου 210 εκατομμύρια Αμερικανοί είναι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι, δηλαδή σχεδόν οκτώ στους δέκα κατοίκους των ΗΠΑ ηλικίας 18 ετών και άνω, σύμφωνα με το USAFacts, έναν μη κομματικό οργανισμό που συγκεντρώνει κυβερνητικά στοιχεία.
Η Καλιφόρνια έχει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, με 23,2 εκατομμύρια, ακολουθούμενη από το Τέξας (17,4 εκατομμύρια) και τη Φλόριντα (13,6 εκατομμύρια). Μαζί, αντιπροσωπεύουν περίπου το 26% του συνόλου των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Το Ουαϊόμινγκ (278.468), το Βερμόντ (459.455) και η Αλάσκα (603.310) έχουν τον μικρότερο αριθμό.
Στον εθνικό μέσο όρο των δημοσκοπήσεων που είχε καταγραφεί την Κυριακή από το RealClearPolling, οι Δημοκρατικοί εμφανίζονταν στο 51,5% και οι Ρεπουμπλικανοί στο 43,1%, με διαφορά 8,4 ποσοστιαίων μονάδων. Πρόκειται για μέτρηση της γενικής πρόθεσης ψήφου και όχι για απευθείας πρόβλεψη της κατανομής των εδρών.
Στη Βουλή των Αντιπροσώπων ανανεώνονται και οι 435 έδρες με διετή θητεία. Η οριακή κοινοβουλευτική ισορροπία καθιστά ιδιαίτερα σημαντικές τις αναμετρήσεις σε περιφέρειες όπου η διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων είναι μικρή.
Η Γερουσία ακολουθεί διαφορετική εκλογική λογική. Οι Ρεπουμπλικανοί εισήλθαν στον εκλογικό κύκλο με 53 έδρες, έναντι 47 της δημοκρατικής παράταξης, συμπεριλαμβανομένων δύο ανεξάρτητων γερουσιαστών που συνεργάζονται με τους Δημοκρατικούς. Στις φετινές εκλογές κρίνονται 35 έδρες (από τις 100) για εξαετή θητεία, η οποία θα αρχίσει στις 3 Ιανουαρίου 2027 και θα λήξει στις 3 Ιανουαρίου 2033. Για να εξασφαλίσουν τον έλεγχο του σώματος, οι Δημοκρατικοί χρειάζονται καθαρό κέρδος τεσσάρων εδρών, καθώς σε περίπτωση ισοψηφίας 50-50 η καθοριστική ψήφος ανήκει στον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς.
Παράλληλα, εκλέγονται κυβερνήτες σε 36 πολιτείες (σε 34 Πολιτείες για τετραετή θητεία, ενώ σε Βερμόντ και Νιου Χαμσάιρ για διετή), καθώς και σε τοπικά κοινοβούλια, σε εισαγγελίες και θέσεις σε σχολικές επιτροπές, ενώ συχνά διεξάγονται και κρίσιμα τοπικά δημοψηφίσματα.
Οι ενδιάμεσες εκλογές παρουσιάζουν ιστορικά χαμηλότερη εκλογική συμμετοχή από τις προεδρικές εκλογές. Έτσι, ενώ στις προεδρικές εκλογές η συμμετοχή κυμάνθηκε περίπου στο 50–60% τα τελευταία 60 χρόνια, στις ενδιάμεσες εκλογές μόνο το 40% περίπου των εκλογέων προσέρχεται στις κάλπες. Ιστορικά, στις ενδιάμεσες εκλογές το κόμμα του νυν προέδρου της χώρας χάνει συχνά έδρες στο Κογκρέσο, ενώ οι αντίπαλοι αποκτούν τον έλεγχο της μιας ή και των δύο Βουλών του Κογκρέσου.
Παράλληλα, εκλέγονται κυβερνήτες σε 36 πολιτείες (σε 34 Πολιτείες για τετραετή θητεία, ενώ σε Βερμόντ και Νιου Χαμσάιρ για διετή), καθώς και σε τοπικά κοινοβούλια, σε εισαγγελίες και θέσεις σε σχολικές επιτροπές, ενώ συχνά διεξάγονται και κρίσιμα τοπικά δημοψηφίσματα.
Οι ενδιάμεσες εκλογές παρουσιάζουν ιστορικά χαμηλότερη εκλογική συμμετοχή από τις προεδρικές εκλογές. Έτσι, ενώ στις προεδρικές εκλογές η συμμετοχή κυμάνθηκε περίπου στο 50–60% τα τελευταία 60 χρόνια, στις ενδιάμεσες εκλογές μόνο το 40% περίπου των εκλογέων προσέρχεται στις κάλπες. Ιστορικά, στις ενδιάμεσες εκλογές το κόμμα του νυν προέδρου της χώρας χάνει συχνά έδρες στο Κογκρέσο, ενώ οι αντίπαλοι αποκτούν τον έλεγχο της μιας ή και των δύο Βουλών του Κογκρέσου.
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