Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Αυτές είναι οι ελληνικές ταινίες του προγράμματός του
67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Αυτές είναι οι ελληνικές ταινίες του προγράμματός του
Ποιες παρουσιάζονται σε πρώτη προβολή και ποιες συμμετέχουν στα διαγωνιστικά τμήματα
Το εγχώριο σινεμά θα δώσει και φέτος το δυναμικό παρών στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, που θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 15 Νοεμβρίου, με τις μεγάλου μήκους και 27 μικρού μήκους ελληνικές ταινίες εκ των οποίων οι 19 θα παρουσιαστούν σε πρώτη προβολή. ενώ εννέα θα συμμετάσχουν στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα της διοργάνωσης.
Στο Διεθνές Διαγωνιστικό συμμετέχουν οι ταινίες «Ένας ολόκληρος άνθρωπος σχεδόν» του Ευθύμη Kosemund-Σανίδη, «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» της Ζακλίν Λέντζου και «Τιτανικός ωκεανός» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη. Το διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+ περιλαμβάνει δύο ελληνικές συμμετοχές, «Η απόφαση της Έλενας» του Στέφανου Τσιβόπουλου και «Ξανασταυρώνεται» του Θοδωρή Παπαδουλάκη, καθώς και δύο κυπριακές συμμετοχές με ελληνική συμπαραγωγή, και πιο συγκεκριμένα τις ταινίες «The Lion at My Back» της Τώνιας Μισιαλή και «Κράτα με» της Μυρσίνης Αριστείδου. Στο διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward θα προβληθούν δύο ακόμη ελληνικές ταινίες, «Τα σωματίδια της σκόνης» του Αργύρη Γερμανίδη και «Το δέντρο του Ιούδα» του Χρήστου Χουλιάρα.
Επαναπροσεγγίσεις
Με την προβολή της αποκατεστημένης κόπιας της «Εύας» (1953) της Μαρίας Πλυτά εγκαινιάζεται το νέο τμήμα του Φεστιβάλ, Επαναπροσεγγίσεις (Classics Revisited). Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της σταθερής αφοσίωσης του Φεστιβάλ στη διάσωση και ανάδειξη της κινηματογραφικής μας κληρονομιάς. Κατά τη διάρκεια των θερινών της διακοπών, μια παντρεμένη γυναίκα, η Εύα, γνωρίζει έναν νεαρό με τον οποίο ζει μια εφήμερη ερωτική σχέση, προκαλώντας την οργή του συζύγου της και τα επικριτικά σχόλια της μικρής κοινωνίας του νησιού. Πρόκειται για τη μοναδική ταινία της εταιρείας Κομίνης Φιλμ, ενώ στους τίτλους της ταινίας εμφανίζεται για πρώτη φορά το όνομα του Μίκη Θεοδωράκη στον κινηματογράφο. Η «Εύα» (1953) της Μαρίας Πλυτά είναι η πρώτη αποκατεστημένη ελληνική ταινία που προβλήθηκε ποτέ στο πρόγραμμα Cannes Classics του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2026. Πρωταγωνιστούν: Αλέκος Αλεξανδράκης, Νίνα Σγουρίδου, Μάνος Κατράκης, Αλίκη Γεωργούλη, Ντίνος Ηλιόπουλος. Η αποκατάσταση της ταινίας Εύα πραγματοποιήθηκε από το World Cinema Project του The Film Foundation και την Cineteca di Bologna στο εργαστήριο L’Immagine Ritrovata, σε συνεργασία με την Alatas Films και την Καθηγήτρια του ΑΠΘ Μπέτυ-Δέσποινα Κακλαμανίδου και με τη συμβολή της Ταινιοθήκης της Ελλάδος. Με την χρηματοδότηση του Hobson/Lucas Family Foundation.
Ειδικές προβολές
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης διοργανώνει ειδικές προβολές ελληνικών ταινιών. Συγκεκριμένα, θα προβληθεί σε συνεργασία με τη Finos Film η ταινία «Χαρούμενο ξεκίνημα» (1954) του Ντίνου Δημόπουλου. Παράλληλα, θα προβληθεί σε avant-première η νέα ταινία του Αλέξη Αλεξίου «Θάλασσα από γυαλί» (2026) και θα παρουσιαστεί στον κινηματογράφο Απόλλων η ταινία «Κλασικό αριστούργημα» (2026) του Ρένου Χαραλαμπίδη.
Στο Χαρούμενο ξεκίνημα (1954) του Ντίνου Δημόπουλου, ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της Αθήνας προκηρύσσει διαγωνισμό για διαφημιστικές εκπομπές. Συμμετοχή δηλώνουν δύο τριάδες, τρεις άνδρες συνθέτες και τρεις γυναίκες στιχουργοί. Κι ενώ αρχικά ανταγωνίζονται και υπονομεύουν ο ένας τον άλλον με στόχο το βραβείο, τελικά καταλήγουν να συνδεθούν τόσο επαγγελματικά όσο και συναισθηματικά. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Finos Film. Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Οικονομίδης, Ντίνος Ηλιόπουλος, Κάτια Λίντα, Βασίλης Αυλωνίτης, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου.
Στη «Θάλασσα από γυαλί» (2026) του Αλέξη Αλεξίου, που προβάλλεται σε avant premiere, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η 65χρονη Βαγγελιώ αποφασίζει να πάει διακοπές μετά τον θάνατο του συζύγου της. Σε ένα έρημο τουριστικό θέρετρο γνωρίζει τη Βίκυ, ένα νέο κορίτσι που φροντίζει τον αλκοολικό πατέρα της. Όταν η Βαγγελιώ παρεμβαίνει σε ένα βίαιο του ξέσπασμα, οι συνέπειες θα είναι ανεξέλεγκτες. Πρωταγωνιστούν: Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Χριστιάνα Matelska Τόκα, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Νίκος Γεωργάκης. Η ταινία θα προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες από τη Weird Wave, από τις 12 Νοεμβρίου.
Μετά τις προβολές της καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, η πρεμιέρα της ταινίας «Κλασικό αριστούργημα» (2026) του Ρένου Χαραλαμπίδη θα γίνει στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα. Στην ταινία, ένας κριτικός κινηματογράφου στη δύση της καριέρας του αποκτά απρόσμενα την ευκαιρία να γυρίσει το μοναδικό σενάριο που έγραψε όταν ήταν νέος – τότε που πίστευε πως θα γινόταν σπουδαίος σκηνοθέτης, πρoτού εγκαταλείψει το όνειρό του ταπεινωμένος από την πραγματικότητα. Υπάρχει μόνο ένας όρος από τους παραγωγούς: πρέπει να είναι ένα κλασικό αριστούργημα. Δέχεται. Μια υπαρξιακή κωμωδία για τον κινηματογράφο, τη ματαιοδοξία, τον χρόνο και την αδυναμία μας να ξεφύγουμε από τον άνθρωπο που κάποτε πιστεύαμε ότι θα γίνουμε. Πρωταγωνιστούν: Ρένος Χαραλαμπίδης, Γιώργος Βουλτζάτης, Γιάννης Μποσταντζόγλου, Δήμητρα Παπαδήμα.
Ανεξάρτητα βραβεία
Το Φεστιβάλ φιλοξενεί μια σειρά από σημαντικά ανεξάρτητα βραβεία που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν το ελληνικό σινεμά.
● Τα Βραβεία Κοινού FISCHER.
● Το Βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), αξίας 5.000 ευρώ σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτιδα, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα («Επίσημη Πρώτη») και το Βραβείο Best Location αξίας 1.500 ευρώ, το οποίο απονέμεται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚΟΜΕΔ, σε location manager (ή σκηνοθέτη/σκηνοθέτιδα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει location manager) ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα.
● Το πρώτο βραβείο της ΕΡΤ, αξίας 3.000 ευρώ, απονέμεται στην ελληνική ταινία που επιλέγει η Διεθνης Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI), ενώ από το 2023 θεσπίστηκε το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής ΕΡΤ, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής που θα απονείμουν το βραβείο είναι οι: Λεωνίδας Αντωνόπουλος (υποδιευθυντής του KOSMOS 93.6), Μαργαρίτα Μυτιληναίου (διευθύντρια μουσικών ραδιοφώνων της ΕΡΤ), Τάσος Ρωσόπουλος (συνθέτης, υποδιευθυντής Τρίτου Προγράμματος 90.9).
● Το Βραβείο Finos Film απονέμεται σε ταινία του ελληνικού προγράμματος και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής που θα απονείμει το βραβείο είναι οι: Βαρβάρα Δούκα, σκηνοθέτις και επικεφαλής του Pitching Lab του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (DISFF), Χάρης Μαζαράκης, σκηνοθέτης και σεναριογράφος και Σπύρος Ιακωβίδης, σκηνοθέτης και σεναριογράφος.
● Το Βραβείο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου (αξίας 3.000 ευρώ) απονέμεται σε ταινία που επιδεικνύει μια ολοκληρωμένη αισθητική πρόταση, προάγει την κινηματογραφική τέχνη και αναδεικνύει τις συγγένειές της με τις άλλες τέχνες. Το Βραβείο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου έχει στόχο την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής. Η ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης, που θα απονείμει το βραβείο σε ελληνική ταινία που πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο 67ο Φεστιβάλ, απαρτίζεται φέτος από τους Μπέτυ-Δέσποινα Κακλαμανίδου καθηγήτρια ΑΠΘ, Αμέρισσα Μπάστα, σκηνοθέτιδα και Χάρη Λαγκούση, σκηνοθέτη.
● Το Φεστιβάλ συνεχίζει τη συνεργασία του με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, μέσα από το Βραβείο ΚΟΘ. Το βραβείο θα απονεμηθεί σε συνθέτη ταινίας, ελληνικής ή διεθνούς, που κάνει πρεμιέρα σε ένα από τα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ και διαθέτει πρωτότυπη ορχηστρική μουσική. Δίνει τη δυνατότητα στον συνθέτη που θα το κερδίσει να ηχογραφήσει το soundtrack της επόμενης ταινίας του με την ΚΟΘ.
● Το Βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου - FIPRESCI. ● Το Βραβείο των ελλήνων κριτικών - ΠΕΚΚ. Το βραβείο θα δοθεί σε ελληνική ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.
● Τα Βραβεία Νεότητας (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής), τα οποία απονέμει επιτροπή φοιτητών από τα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης.
● Ένα βραβείο Crew United απονέμεται σε σκηνοθέτη/τρια ελληνικής ταινίας του 67ου ΦΚΘ που συμμετέχει στα προγράμματα Διεθνές Διαγωνιστικό/Meet the Neighbors+/>>Film Forward. Ο νικητής/-τρια του βραβείου της Crew United θα λάβει μια πενταετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United, την κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου της Ευρώπης, η οποία λειτουργεί και στην Ελλάδα.
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τόσο μέσα από το πρόγραμμά του όσο και μέσα από τις δράσεις της Αγοράς, στηρίζει με συγκεκριμένες ενέργειες, προγράμματα και βραβεία την ελληνική κινηματογραφική κοινότητα, δίνοντας screening fee σε όλες τις ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το Φεστιβάλ παρέχει, επίσης, μια πολύτιμη ευκαιρία στους έλληνες σκηνοθέτες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε επαγγελματίες του σινεμά από το εξωτερικό. Ταινίες από τη φετινή ελληνική παραγωγή θα προβάλλονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα Cinando – ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία παγκοσμίως για τους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου. Classics Revisited /
Στο Διεθνές Διαγωνιστικό συμμετέχουν οι ταινίες «Ένας ολόκληρος άνθρωπος σχεδόν» του Ευθύμη Kosemund-Σανίδη, «Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα» της Ζακλίν Λέντζου και «Τιτανικός ωκεανός» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη. Το διαγωνιστικό τμήμα Meet the Neighbors+ περιλαμβάνει δύο ελληνικές συμμετοχές, «Η απόφαση της Έλενας» του Στέφανου Τσιβόπουλου και «Ξανασταυρώνεται» του Θοδωρή Παπαδουλάκη, καθώς και δύο κυπριακές συμμετοχές με ελληνική συμπαραγωγή, και πιο συγκεκριμένα τις ταινίες «The Lion at My Back» της Τώνιας Μισιαλή και «Κράτα με» της Μυρσίνης Αριστείδου. Στο διαγωνιστικό τμήμα >>Film Forward θα προβληθούν δύο ακόμη ελληνικές ταινίες, «Τα σωματίδια της σκόνης» του Αργύρη Γερμανίδη και «Το δέντρο του Ιούδα» του Χρήστου Χουλιάρα.
Επαναπροσεγγίσεις
Με την προβολή της αποκατεστημένης κόπιας της «Εύας» (1953) της Μαρίας Πλυτά εγκαινιάζεται το νέο τμήμα του Φεστιβάλ, Επαναπροσεγγίσεις (Classics Revisited). Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τη φυσική εξέλιξη της σταθερής αφοσίωσης του Φεστιβάλ στη διάσωση και ανάδειξη της κινηματογραφικής μας κληρονομιάς. Κατά τη διάρκεια των θερινών της διακοπών, μια παντρεμένη γυναίκα, η Εύα, γνωρίζει έναν νεαρό με τον οποίο ζει μια εφήμερη ερωτική σχέση, προκαλώντας την οργή του συζύγου της και τα επικριτικά σχόλια της μικρής κοινωνίας του νησιού. Πρόκειται για τη μοναδική ταινία της εταιρείας Κομίνης Φιλμ, ενώ στους τίτλους της ταινίας εμφανίζεται για πρώτη φορά το όνομα του Μίκη Θεοδωράκη στον κινηματογράφο. Η «Εύα» (1953) της Μαρίας Πλυτά είναι η πρώτη αποκατεστημένη ελληνική ταινία που προβλήθηκε ποτέ στο πρόγραμμα Cannes Classics του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών 2026. Πρωταγωνιστούν: Αλέκος Αλεξανδράκης, Νίνα Σγουρίδου, Μάνος Κατράκης, Αλίκη Γεωργούλη, Ντίνος Ηλιόπουλος. Η αποκατάσταση της ταινίας Εύα πραγματοποιήθηκε από το World Cinema Project του The Film Foundation και την Cineteca di Bologna στο εργαστήριο L’Immagine Ritrovata, σε συνεργασία με την Alatas Films και την Καθηγήτρια του ΑΠΘ Μπέτυ-Δέσποινα Κακλαμανίδου και με τη συμβολή της Ταινιοθήκης της Ελλάδος. Με την χρηματοδότηση του Hobson/Lucas Family Foundation.
Ειδικές προβολές
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης διοργανώνει ειδικές προβολές ελληνικών ταινιών. Συγκεκριμένα, θα προβληθεί σε συνεργασία με τη Finos Film η ταινία «Χαρούμενο ξεκίνημα» (1954) του Ντίνου Δημόπουλου. Παράλληλα, θα προβληθεί σε avant-première η νέα ταινία του Αλέξη Αλεξίου «Θάλασσα από γυαλί» (2026) και θα παρουσιαστεί στον κινηματογράφο Απόλλων η ταινία «Κλασικό αριστούργημα» (2026) του Ρένου Χαραλαμπίδη.
Στο Χαρούμενο ξεκίνημα (1954) του Ντίνου Δημόπουλου, ο Ραδιοφωνικός Σταθμός της Αθήνας προκηρύσσει διαγωνισμό για διαφημιστικές εκπομπές. Συμμετοχή δηλώνουν δύο τριάδες, τρεις άνδρες συνθέτες και τρεις γυναίκες στιχουργοί. Κι ενώ αρχικά ανταγωνίζονται και υπονομεύουν ο ένας τον άλλον με στόχο το βραβείο, τελικά καταλήγουν να συνδεθούν τόσο επαγγελματικά όσο και συναισθηματικά. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τη Finos Film. Πρωταγωνιστούν: Γιώργος Οικονομίδης, Ντίνος Ηλιόπουλος, Κάτια Λίντα, Βασίλης Αυλωνίτης, Μαργαρίτα Παπαγεωργίου.
Στη «Θάλασσα από γυαλί» (2026) του Αλέξη Αλεξίου, που προβάλλεται σε avant premiere, στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Η 65χρονη Βαγγελιώ αποφασίζει να πάει διακοπές μετά τον θάνατο του συζύγου της. Σε ένα έρημο τουριστικό θέρετρο γνωρίζει τη Βίκυ, ένα νέο κορίτσι που φροντίζει τον αλκοολικό πατέρα της. Όταν η Βαγγελιώ παρεμβαίνει σε ένα βίαιο του ξέσπασμα, οι συνέπειες θα είναι ανεξέλεγκτες. Πρωταγωνιστούν: Βαγγελιώ Ανδρεαδάκη, Χριστιάνα Matelska Τόκα, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Νίκος Γεωργάκης. Η ταινία θα προβάλλεται στις κινηματογραφικές αίθουσες από τη Weird Wave, από τις 12 Νοεμβρίου.
Μετά τις προβολές της καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, η πρεμιέρα της ταινίας «Κλασικό αριστούργημα» (2026) του Ρένου Χαραλαμπίδη θα γίνει στον θερινό κινηματογράφο Απόλλωνα. Στην ταινία, ένας κριτικός κινηματογράφου στη δύση της καριέρας του αποκτά απρόσμενα την ευκαιρία να γυρίσει το μοναδικό σενάριο που έγραψε όταν ήταν νέος – τότε που πίστευε πως θα γινόταν σπουδαίος σκηνοθέτης, πρoτού εγκαταλείψει το όνειρό του ταπεινωμένος από την πραγματικότητα. Υπάρχει μόνο ένας όρος από τους παραγωγούς: πρέπει να είναι ένα κλασικό αριστούργημα. Δέχεται. Μια υπαρξιακή κωμωδία για τον κινηματογράφο, τη ματαιοδοξία, τον χρόνο και την αδυναμία μας να ξεφύγουμε από τον άνθρωπο που κάποτε πιστεύαμε ότι θα γίνουμε. Πρωταγωνιστούν: Ρένος Χαραλαμπίδης, Γιώργος Βουλτζάτης, Γιάννης Μποσταντζόγλου, Δήμητρα Παπαδήμα.
Ανεξάρτητα βραβεία
Το Φεστιβάλ φιλοξενεί μια σειρά από σημαντικά ανεξάρτητα βραβεία που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν το ελληνικό σινεμά.
● Τα Βραβεία Κοινού FISCHER.
● Το Βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), αξίας 5.000 ευρώ σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτιδα, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα («Επίσημη Πρώτη») και το Βραβείο Best Location αξίας 1.500 ευρώ, το οποίο απονέμεται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚΟΜΕΔ, σε location manager (ή σκηνοθέτη/σκηνοθέτιδα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει location manager) ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα.
● Το πρώτο βραβείο της ΕΡΤ, αξίας 3.000 ευρώ, απονέμεται στην ελληνική ταινία που επιλέγει η Διεθνης Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI), ενώ από το 2023 θεσπίστηκε το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής ΕΡΤ, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής που θα απονείμουν το βραβείο είναι οι: Λεωνίδας Αντωνόπουλος (υποδιευθυντής του KOSMOS 93.6), Μαργαρίτα Μυτιληναίου (διευθύντρια μουσικών ραδιοφώνων της ΕΡΤ), Τάσος Ρωσόπουλος (συνθέτης, υποδιευθυντής Τρίτου Προγράμματος 90.9).
● Το Βραβείο Finos Film απονέμεται σε ταινία του ελληνικού προγράμματος και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής που θα απονείμει το βραβείο είναι οι: Βαρβάρα Δούκα, σκηνοθέτις και επικεφαλής του Pitching Lab του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (DISFF), Χάρης Μαζαράκης, σκηνοθέτης και σεναριογράφος και Σπύρος Ιακωβίδης, σκηνοθέτης και σεναριογράφος.
● Το Βραβείο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου (αξίας 3.000 ευρώ) απονέμεται σε ταινία που επιδεικνύει μια ολοκληρωμένη αισθητική πρόταση, προάγει την κινηματογραφική τέχνη και αναδεικνύει τις συγγένειές της με τις άλλες τέχνες. Το Βραβείο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου έχει στόχο την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής. Η ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης, που θα απονείμει το βραβείο σε ελληνική ταινία που πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο 67ο Φεστιβάλ, απαρτίζεται φέτος από τους Μπέτυ-Δέσποινα Κακλαμανίδου καθηγήτρια ΑΠΘ, Αμέρισσα Μπάστα, σκηνοθέτιδα και Χάρη Λαγκούση, σκηνοθέτη.
● Το Φεστιβάλ συνεχίζει τη συνεργασία του με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, μέσα από το Βραβείο ΚΟΘ. Το βραβείο θα απονεμηθεί σε συνθέτη ταινίας, ελληνικής ή διεθνούς, που κάνει πρεμιέρα σε ένα από τα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ και διαθέτει πρωτότυπη ορχηστρική μουσική. Δίνει τη δυνατότητα στον συνθέτη που θα το κερδίσει να ηχογραφήσει το soundtrack της επόμενης ταινίας του με την ΚΟΘ.
● Το Βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου - FIPRESCI. ● Το Βραβείο των ελλήνων κριτικών - ΠΕΚΚ. Το βραβείο θα δοθεί σε ελληνική ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.
● Τα Βραβεία Νεότητας (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής), τα οποία απονέμει επιτροπή φοιτητών από τα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης.
● Ένα βραβείο Crew United απονέμεται σε σκηνοθέτη/τρια ελληνικής ταινίας του 67ου ΦΚΘ που συμμετέχει στα προγράμματα Διεθνές Διαγωνιστικό/Meet the Neighbors+/>>Film Forward. Ο νικητής/-τρια του βραβείου της Crew United θα λάβει μια πενταετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United, την κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου της Ευρώπης, η οποία λειτουργεί και στην Ελλάδα.
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τόσο μέσα από το πρόγραμμά του όσο και μέσα από τις δράσεις της Αγοράς, στηρίζει με συγκεκριμένες ενέργειες, προγράμματα και βραβεία την ελληνική κινηματογραφική κοινότητα, δίνοντας screening fee σε όλες τις ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το Φεστιβάλ παρέχει, επίσης, μια πολύτιμη ευκαιρία στους έλληνες σκηνοθέτες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε επαγγελματίες του σινεμά από το εξωτερικό. Ταινίες από τη φετινή ελληνική παραγωγή θα προβάλλονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα Cinando – ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία παγκοσμίως για τους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου. Classics Revisited /
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