67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Αυτές είναι οι ελληνικές ταινίες του προγράμματός του

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«Μια μέρα στη ζωή της Τζο: Κεφάλαιο Φαίδρα»

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Το Φεστιβάλ φιλοξενεί μια σειρά από σημαντικά ανεξάρτητα βραβεία που έχουν ως στόχο να ενισχύσουν το ελληνικό σινεμά.

● Τα Βραβεία Κοινού FISCHER.

● Το Βραβείο του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων & Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), αξίας 5.000 ευρώ σε πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενη σκηνοθέτιδα, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα («Επίσημη Πρώτη») και το Βραβείο Best Location αξίας 1.500 ευρώ, το οποίο απονέμεται από τη Διεύθυνση Hellenic Film Commission του ΕΚΚΟΜΕΔ, σε location manager (ή σκηνοθέτη/σκηνοθέτιδα, σε περίπτωση που δεν υπάρχει location manager) ταινίας πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη ή πρωτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας, σε ελληνική παραγωγή που κάνει πρεμιέρα στο επίσημο πρόγραμμα.

● Το πρώτο βραβείο της ΕΡΤ, αξίας 3.000 ευρώ, απονέμεται στην ελληνική ταινία που επιλέγει η Διεθνης Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου (FIPRESCI), ενώ από το 2023 θεσπίστηκε το Βραβείο Πρωτότυπης Μουσικής ΕΡΤ, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής που θα απονείμουν το βραβείο είναι οι: Λεωνίδας Αντωνόπουλος (υποδιευθυντής του KOSMOS 93.6), Μαργαρίτα Μυτιληναίου (διευθύντρια μουσικών ραδιοφώνων της ΕΡΤ), Τάσος Ρωσόπουλος (συνθέτης, υποδιευθυντής Τρίτου Προγράμματος 90.9).

● Το Βραβείο Finos Film απονέμεται σε ταινία του ελληνικού προγράμματος και συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000 ευρώ. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής που θα απονείμει το βραβείο είναι οι: Βαρβάρα Δούκα, σκηνοθέτις και επικεφαλής του Pitching Lab του Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (DISFF), Χάρης Μαζαράκης, σκηνοθέτης και σεναριογράφος και Σπύρος Ιακωβίδης, σκηνοθέτης και σεναριογράφος.

● Το Βραβείο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου (αξίας 3.000 ευρώ) απονέμεται σε ταινία που επιδεικνύει μια ολοκληρωμένη αισθητική πρόταση, προάγει την κινηματογραφική τέχνη και αναδεικνύει τις συγγένειές της με τις άλλες τέχνες. Το Βραβείο Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου έχει στόχο την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής. Η ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης, που θα απονείμει το βραβείο σε ελληνική ταινία που πραγματοποιεί την πρεμιέρα της στο 67ο Φεστιβάλ, απαρτίζεται φέτος από τους Μπέτυ-Δέσποινα Κακλαμανίδου καθηγήτρια ΑΠΘ, Αμέρισσα Μπάστα, σκηνοθέτιδα και Χάρη Λαγκούση, σκηνοθέτη.

● Το Φεστιβάλ συνεχίζει τη συνεργασία του με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, μέσα από το Βραβείο ΚΟΘ. Το βραβείο θα απονεμηθεί σε συνθέτη ταινίας, ελληνικής ή διεθνούς, που κάνει πρεμιέρα σε ένα από τα διαγωνιστικά τμήματα του Φεστιβάλ και διαθέτει πρωτότυπη ορχηστρική μουσική. Δίνει τη δυνατότητα στον συνθέτη που θα το κερδίσει να ηχογραφήσει το soundtrack της επόμενης ταινίας του με την ΚΟΘ.

● Το Βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου - FIPRESCI. ● Το Βραβείο των ελλήνων κριτικών - ΠΕΚΚ. Το βραβείο θα δοθεί σε ελληνική ταινία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου.

● Τα Βραβεία Νεότητας (Βραβείο Καλύτερης Ταινίας και Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής), τα οποία απονέμει επιτροπή φοιτητών από τα πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης.

● Ένα βραβείο Crew United απονέμεται σε σκηνοθέτη/τρια ελληνικής ταινίας του 67ου ΦΚΘ που συμμετέχει στα προγράμματα Διεθνές Διαγωνιστικό/Meet the Neighbors+/>>Film Forward. Ο νικητής/-τρια του βραβείου της Crew United θα λάβει μια πενταετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United, την κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου της Ευρώπης, η οποία λειτουργεί και στην Ελλάδα.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, τόσο μέσα από το πρόγραμμά του όσο και μέσα από τις δράσεις της Αγοράς, στηρίζει με συγκεκριμένες ενέργειες, προγράμματα και βραβεία την ελληνική κινηματογραφική κοινότητα, δίνοντας screening fee σε όλες τις ελληνικές ταινίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Το Φεστιβάλ παρέχει, επίσης, μια πολύτιμη ευκαιρία στους έλληνες σκηνοθέτες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε επαγγελματίες του σινεμά από το εξωτερικό.

Ταινίες από τη φετινή ελληνική παραγωγή θα προβάλλονται στη διαδικτυακή πλατφόρμα Cinando – ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία παγκοσμίως για τους επαγγελματίες του κινηματογραφικού χώρου. Classics Revisited /