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«ΝΑΖΑ»: Tο ντοκιμαντέρ με τις αποκαλύψεις για τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα έρχεται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση
«ΝΑΖΑ»: Tο ντοκιμαντέρ με τις αποκαλύψεις για τις ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα έρχεται στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση
Βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας και ξεσήκωσε αντιδράσεις στην ισραηλινή κυβέρνηση
Το πολυσυζητημένο ντοκιμαντέρ «ΝΑΖΑ», που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας και ξεσήκωσε αντιδράσεις στην ισραηλινή κυβέρνηση, θα προβληθεί για μια βραδιά, στις 21 Οκτωβρίου, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Το ντοκιμαντέρ των Ισραηλινών σκηνοθετών Yuval Abraham και Rachel Szor βασίζεται σε συνεντεύξεις με 24 ανώνυμες πηγές από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες μιλούν για τις επιχειρήσεις στη Γάζα και τον θάνατο Παλαιστινίων αμάχων. Οι συνεντεύξεις αυτές κινηματογραφήθηκαν σε νυχτερινές λήψεις στο Τελ Αβίβ, προστατεύοντας την ταυτότητα των συμμετεχόντων.
Το «ΝΑΖΑ» αποτελεί συνέχεια δημοσιογραφικής έρευνας που δημοσιεύτηκε τα τελευταία τρία χρόνια από την Guardian, το +972 Magazine και το ισραηλινό Local Call. Το ντοκιμαντέρ εξετάζει, μεταξύ άλλων, τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την επιλογή στόχων και τις αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης μεταφέροντας την έρευνα από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ στη μεγάλη οθόνη.
«Κάναμε αυτή την ταινία από αίσθηση χρέους: να αξιοποιήσουμε τη θέση που είχαμε ως Ισραηλινοί κινηματογραφιστές και δημοσιογράφοι, ώστε να εξετάσουμε τα συστήματα πίσω από τη μαζική εξόντωση Παλαιστινίων αμάχων, για την οποία ευθύνεται η χώρα μας. Καθώς γυρίζαμε το υλικό μας τα τελευταία τρία χρόνια με προσωπικό των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων σε ταράτσες του Τελ Αβίβ μέσα στη νύχτα, βρεθήκαμε να θέτουμε τα ίδια ακριβώς ερωτήματα που έθεσε η γενιά των παππούδων μας και τα οποία διατρέχουν ολόκληρο τον 20ό αιώνα: πώς επιτρέπει μια ομάδα ανθρώπων την ολοκληρωτική απανθρωποποίηση μιας άλλης; Πώς είναι να βλέπεις τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος εκ των έσω;» σημειώνουν οι δύο σκηνοθέτες και προσθέτουν: «Πολλές από τις αποκαλύψεις της ταινίας δημοσιεύτηκαν σχεδόν αμέσως μόλις τις μάθαμε, τους μήνες που ακολούθησαν τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, από την “Guardian” (που είναι ένας από τους παραγωγούς του NAZA), σε συνεργασία με ρεπόρτερ των “+972 Magazine” και “Local Call”. Η ταινία μάς επιτρέπει να διερευνήσουμε κάτι βαθύτερο από αυτό που θα μπορούσε να κάνει μόνη της η ερευνητική μας δημοσιογραφία: όχι μόνο όσα λέγονται, αλλά και όσα δεν λέγονται, τη σιωπή. Είναι στο χέρι όλων μας να σπάσουμε αυτή τη σιωπή.»
Από την πρεμιέρα της στη Βενετία, η ταινία έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης. Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ, ενώ ο υπουργός Πολιτισμού Μίκι Ζοχάρ έχει ζητήσει να αφαιρεθεί η ισραηλινή υπηκοότητα των δύο σκηνοθετών. Οι Αβραχάμ και Σορ έχουν επίσης δεχθεί απειλές μετά την προβολή της ταινίας.
Μετά την προβολή του στους κινηματογράφους ανά τον κόσμο το ντοκιμαντέρ θα προβάλλεται δωρεάν στην ιστοσελίδα της Guardian.
Το ντοκιμαντέρ των Ισραηλινών σκηνοθετών Yuval Abraham και Rachel Szor βασίζεται σε συνεντεύξεις με 24 ανώνυμες πηγές από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες μιλούν για τις επιχειρήσεις στη Γάζα και τον θάνατο Παλαιστινίων αμάχων. Οι συνεντεύξεις αυτές κινηματογραφήθηκαν σε νυχτερινές λήψεις στο Τελ Αβίβ, προστατεύοντας την ταυτότητα των συμμετεχόντων.
Το «ΝΑΖΑ» αποτελεί συνέχεια δημοσιογραφικής έρευνας που δημοσιεύτηκε τα τελευταία τρία χρόνια από την Guardian, το +972 Magazine και το ισραηλινό Local Call. Το ντοκιμαντέρ εξετάζει, μεταξύ άλλων, τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την επιλογή στόχων και τις αεροπορικές επιθέσεις στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης μεταφέροντας την έρευνα από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ στη μεγάλη οθόνη.
«Κάναμε αυτή την ταινία από αίσθηση χρέους: να αξιοποιήσουμε τη θέση που είχαμε ως Ισραηλινοί κινηματογραφιστές και δημοσιογράφοι, ώστε να εξετάσουμε τα συστήματα πίσω από τη μαζική εξόντωση Παλαιστινίων αμάχων, για την οποία ευθύνεται η χώρα μας. Καθώς γυρίζαμε το υλικό μας τα τελευταία τρία χρόνια με προσωπικό των ισραηλινών ένοπλων δυνάμεων σε ταράτσες του Τελ Αβίβ μέσα στη νύχτα, βρεθήκαμε να θέτουμε τα ίδια ακριβώς ερωτήματα που έθεσε η γενιά των παππούδων μας και τα οποία διατρέχουν ολόκληρο τον 20ό αιώνα: πώς επιτρέπει μια ομάδα ανθρώπων την ολοκληρωτική απανθρωποποίηση μιας άλλης; Πώς είναι να βλέπεις τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος εκ των έσω;» σημειώνουν οι δύο σκηνοθέτες και προσθέτουν: «Πολλές από τις αποκαλύψεις της ταινίας δημοσιεύτηκαν σχεδόν αμέσως μόλις τις μάθαμε, τους μήνες που ακολούθησαν τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, από την “Guardian” (που είναι ένας από τους παραγωγούς του NAZA), σε συνεργασία με ρεπόρτερ των “+972 Magazine” και “Local Call”. Η ταινία μάς επιτρέπει να διερευνήσουμε κάτι βαθύτερο από αυτό που θα μπορούσε να κάνει μόνη της η ερευνητική μας δημοσιογραφία: όχι μόνο όσα λέγονται, αλλά και όσα δεν λέγονται, τη σιωπή. Είναι στο χέρι όλων μας να σπάσουμε αυτή τη σιωπή.»
Από την πρεμιέρα της στη Βενετία, η ταινία έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονης αντιπαράθεσης. Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει απορρίψει τους ισχυρισμούς που παρουσιάζονται στο ντοκιμαντέρ, ενώ ο υπουργός Πολιτισμού Μίκι Ζοχάρ έχει ζητήσει να αφαιρεθεί η ισραηλινή υπηκοότητα των δύο σκηνοθετών. Οι Αβραχάμ και Σορ έχουν επίσης δεχθεί απειλές μετά την προβολή της ταινίας.
Μετά την προβολή του στους κινηματογράφους ανά τον κόσμο το ντοκιμαντέρ θα προβάλλεται δωρεάν στην ιστοσελίδα της Guardian.
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