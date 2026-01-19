Η Δήμητρα Ματσούκα ξέσπασε σε δάκρυα με την έκπληξη των συνεργατών της για τα γενέθλιά της
Δήμητρα Ματσούκα Γενέθλια

Η Δήμητρα Ματσούκα ξέσπασε σε δάκρυα με την έκπληξη των συνεργατών της για τα γενέθλιά της

Η ηθοποιός έκλεισε τα 52

Η Δήμητρα Ματσούκα ξέσπασε σε δάκρυα με την έκπληξη των συνεργατών της για τα γενέθλιά της
Στέλλα Μούτσιου
Σε κλάματα ξέσπασε η Δήμητρα Ματσούκα με την έκπληξη που ετοίμασαν επί σκηνής οι συνεργάτες της κατά τη διάρκεια της παράστασης «Κόμισσα της φάμπρικας».

Η ηθοποιός έκλεισε τα  52 και οι συνάδελφοί της ήθελαν να το γιορτάσουν μαζί της. Κατά τη διάρκεια του έργου ανέβηκαν στη σκηνή με μία τούρτα που έγραφε: «Να ζήσεις κόμισσα» και της τραγούδησαν. Εκείνη αμέσως ξεκίνησε να δακρύζει και συγκινημένη έσβησε τα κεράκια της.

Η Δήμητρα Ματσούκα ξέσπασε σε δάκρυα με την έκπληξη των συνεργατών της για τα γενέθλιά της
Η Δήμητρα Ματσούκα ξέσπασε σε δάκρυα με την έκπληξη των συνεργατών της για τα γενέθλιά της
Η Δήμητρα Ματσούκα ξέσπασε σε δάκρυα με την έκπληξη των συνεργατών της για τα γενέθλιά της


Στην εκπομπή Happy Day, έδειξαν και βίντεο από την έκπληξη, καθώς και δηλώσεις της Δήμητρας Ματσούκα αμέσως μετά το τέλος της παράστασης: «Η αδελφή μου θυμάται μόνο τα γενέθλια μου και μου κάνει πάντα ωραία δώρα, δεν έχω παράπονο. Αλλά μόνο η Μαρία με θυμάται. Και ο Πέτρος μου κάνει δώρα, δεν μπορώ να πω, αλλά η Μαρία τα κάνει πρώτα από όλους και για όλους καλά», είπε.

Στέλλα Μούτσιου
