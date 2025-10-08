«Van Gogh: The Immersive Experience» - Ο πολύχρωμος κόσμος του Ολλανδού ζωγράφου έρχεται τρισδιάστατος στην Αθήνα
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Βίνσεντ Βαν Γκογκ ΄έκθεση

Περισσότερα από 3.000 έργα του «ζωντανεύουν» με τη βοήθεια της τεχνολογίας

Ένα ιδιότυπο και εντυπωσιακό εικαστικό πλανητάριο χρωμάτων και συναισθημάτων, με πάνω από 3.000 έργα του Βίνσεντ βαν Γκογκ, συντίθενται και αποσυντίθενται, αποτελεί η έκθεση «Van Gogh: The Immersive Experience», θα φιλοξενείται από τις 22 Οκτωβρίου 2025, στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί.
Van Gogh Alive

Έχοντας συγκεντρώσει περισσότερους από 12.000.000 επισκέπτες σε ολόκληρο τον κόσμο, η εντυπωσιακή έκθεση έρχεται στην Αθήνα με στόχο να φέρει τον κορυφαίο Ολλανδό ζωγράφο παρουσιάζοντας με εντυπωσιακό τρόπο το έργο του με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό πολυθέαμα που ζωντανεύει τον πολύχρωμο εικαστικό κόσμο του Βαν Γκογκ μέσα από τρισδιάστατες παρουσιάσεις έργων του. Σε έναν χώρο γεμάτο γιγαντοοθόνες, οι τοίχοι, οι κολώνες, οι οροφές και το πάτωμα μεταμορφώνονται σε έναν μαγικό καμβά από 60 προβολείς υψηλής ανάλυσης.
Η «Van Gogh: The Immersive Experience» δεν είναι μια απλή έκθεση, είναι μια φαντασμαγορική, τρισδιάστατη περιπέτεια που μας βυθίζει στο σύμπαν του μεγάλου καλλιτέχνη. Έτσι, Ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς αλλά ενσωματώνεται ως συστατικό στοιχείο της έκθεσης, μετατρέποντας την εξατομικευμένη εμπειρία σε συλλογικό βίωμα. Έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στους χώρους που έζησε και δημιούργησε, να αγγίξει και να φωτογραφηθεί με τα αντικείμενά του, να χαθεί στα στην «Έναστρη νύχτα» του και να τρέξει ανάμεσα στα διάσημα «Ηλιοτρόπιά» του.

Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ

