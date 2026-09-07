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Ρεπόρτερ και κάμεραμαν τραυματίστηκαν ενώ κάλυπταν ισραηλινή επιδρομή στο Λίβανο, δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Ρεπόρτερ και κάμεραμαν τραυματίστηκαν ενώ κάλυπταν ισραηλινή επιδρομή στο Λίβανο, δείτε βίντεο από τη στιγμή της επίθεσης
Ο ανταποκριτής του Al-Manar Αλί Σμπίμπ βρισκόταν σε μικρή απόσταση από το σημείο που επλήγη στη Ναμπατίγια - Σταθερή η κατάσταση των δύο τραυματιών
Τη στιγμή που ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε περιοχή της Ναμπατίγια στον νότιο Λίβανο κατέγραψε κάμερα τηλεοπτικού συνεργείου, με αποτέλεσμα ένας δημοσιογράφος και ο κάμεραμάν του να τραυματιστούν ενώ κάλυπταν ζωντανά τις εξελίξεις.
Πρόκειται για τον ανταποκριτή του τηλεοπτικού σταθμού Al-Manar, Αλί Σμπίμπ, και τον κάμεραμάν που βρισκόταν μαζί του. Οι δύο άνδρες ήταν σε μικρή απόσταση από το σημείο της επιδρομής όταν σημειώθηκε η επίθεση.
Η κάμερα κατέγραψε τη στιγμή του πλήγματος, ενώ μετά τον τραυματισμό τους οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Sheikh Ragheb Harb».
Δείτε το βίντεο:
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τόσο του δημοσιογράφου όσο και του κάμεραμαν είναι σταθερή.
Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι ένα από τα αεροπορικά πλήγματα είχε στόχο χώρο στάθμευσης στην πόλη Ναμπατίγια. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε ορισμένα κτίρια, ενώ αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες.
Κατά την ίδια πηγή, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν σειρά επιδρομών σε διαφορετικά σημεία.
Από τις 2 Μαρτίου, το Ισραήλ έχει εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στο έδαφος του Λιβάνου.
Πρόκειται για τον ανταποκριτή του τηλεοπτικού σταθμού Al-Manar, Αλί Σμπίμπ, και τον κάμεραμάν που βρισκόταν μαζί του. Οι δύο άνδρες ήταν σε μικρή απόσταση από το σημείο της επιδρομής όταν σημειώθηκε η επίθεση.
Η κάμερα κατέγραψε τη στιγμή του πλήγματος, ενώ μετά τον τραυματισμό τους οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Sheikh Ragheb Harb».
Δείτε το βίντεο:
WATCH: A Lebanese reporter was injured yesterday during a live broadcast while covering an Israeli strike in Nabatieh.— Clash Report (@clashreport) September 7, 2026
He was a bit too close to the site of the strike.
He is in stable condition. pic.twitter.com/QeRiisfWjq
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τόσο του δημοσιογράφου όσο και του κάμεραμαν είναι σταθερή.
Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου μετέδωσε ότι ένα από τα αεροπορικά πλήγματα είχε στόχο χώρο στάθμευσης στην πόλη Ναμπατίγια. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε ορισμένα κτίρια, ενώ αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες.
Κατά την ίδια πηγή, ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν σειρά επιδρομών σε διαφορετικά σημεία.
Από τις 2 Μαρτίου, το Ισραήλ έχει εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στο έδαφος του Λιβάνου.
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