Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Reworks Festival 2026 στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου
Reworks Festival 2026 στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 20 Σεπτεμβρίου
Η ηλεκτρονική μουσική είναι κάτι περισσότερο από ένας ήχος. Είναι μια ζωντανή πολιτιστική γλώσσα
Εδώ και 22 χρόνια, το reworks διαμορφώνει την ηλεκτρονική μουσική ως έναν διαρκή χώρο δημιουργίας, έκφρασης και διαλόγου. Έναν τόπο συνάντησης διαφορετικών ιδεών, αισθητικών και κοινοτήτων, όπου η ιστορία της ηλεκτρονικής μουσικής συνομιλεί με το παρόν της και οι δημιουργοί που τη διαμόρφωσαν συνυπάρχουν με εκείνους που χαράζουν τις επόμενες κατευθύνσεις της.
Από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί την 22η έκδοση του reworks. Και εφέτος η αφρόκρεμα της παγκόσμιας σκηνής παρουσιάζεται σε πέντε ημέρες και νύχτες, με το φεστιβάλ να αναπτυσεται σε διαφορα σημεία της πόλης σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα από DJ sets, live performances, ειδικά projects και παράλληλες δράσεις.
Από την πρώτη του ημέρα το reworks ξεκινά δυναμικά παρουσιάζοντας ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο τον Paul Kalkbrenner ο οποίος και θα ανοίξει το φετινό reworks παρουσιάζοντας το υπέροχο νέο του album αλλά και τις μεγάλες του επιτυχίες που έχουμε τόσο αγαπήσει. Ενα από τα πιο συζητημένα ονόματα της χρονιάς και στην τοπ λίστα καλλιτεχνών παγκοσμίως ο ΑRGY, δεσπόζει στην δεύτερη ημέρα του reworks για την μοναδική του εμφάνιση στην Θεσσαλονίκη.
Από τα κορυφαία ονόματα αυτή την στιγμή και με εμφανίσεις από τις πυραμίδες της Γκίζας μέχρι και τον πύργο του Αιφελ, και μετά την συγκλινιστική τους εμφανιση στο reworks 2025 οι Adriatique επιστρέφουν στην ίδια ημέρα και σημείο, την Παρασκευή. Εκεί θα βρίσκεται και ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία του φεστιβάλ Ben Klock.
Πρώτη εμφάνιση στο reworks για τους The Blessed Madonna (με συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως Fred Again, Madonna, Kylie Minogue, Dua Lipa) & Indira Paganotto το Σάββατο . Eκει θα πλαισιωθούν από τους Dixon & Daria Kolosova αντιστοιχα.
Ένα από τα πιο μεγάλα ονόματα της house σκηνής η Καναδή Jayda G έρχεται για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη και θα φέρει το γεμάτη ενέργεια house set της. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δύο από τα νέα ταλέντα της τέκνο σκηνής ο Lacchesi και ο Raredub. Ντεμπούτο στο reworks και για την Anetha η οποία θα δώσει παλμό στο reworks by night.
Νέες συμμετοχές και από την εγχώρια σκηνή με τους Myrophora, Penny Morado και Modal Cat οι οποίοι θα φέρουν τον ήχο της πόλης στο reworks.
Ένας από τους πιο σημαντικούς και εμβληματικούς καλλιτέχνες της ιστορίας της ηλεκτρονικής μουσικής, ο Moritz Von Oswald, έρχεται επίσης για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη - η πόλη όμως θα έχει τη χαρά να απολαύσει για πρώτη φορά και τον Fadi Mohem.
Μεγάλη επιστροφή και για τους Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Modeselektor και Miss Kittin oι οποίοι έχοντας γράψει σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία του φεστιβάλ, θα βρεθουν στην σκηνή του reworks παρουσιάζοντας την ηχητική τους υπογραφή που τόσο έχουμε αγαπήσει.
Την πρώτη του εμφάνιση επίσης στο reworks έρχεται να πραγματοποιήσει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Afro House σκηνής Alex Wann, αλλά και ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της τέκνο, ο DVS1.
Μια πλειάδα ελληνικών συμμετοχών θα παρουσιαστεί και φέτος στο reworks. Ιson, Momery και Athineos αλλά και η δυναμική σκηνή της τέκνο με τους Pinelopi, Cnthia, Vertical Slope, Low F Signal, Thravsma, Decø, Myrophora, Penny Morado και Modal Cat να είναι μερικά από τα αρκετά ελληνικά ονόματα που θα παρουσιάσει το φετινό reworks.
Το Line Up μέχρι τώρα στο reworks 2026
Adriatique | Agape | Alex Wann | Andrea Belosi | Anetha | Argy | Athineos | Bellas | Ben Klock | The Blessed Madonna | Cnthia | Christian Nielsen | Daria Kolosova | Decø | Dixon | DVS1 | Fadi Mohem | Günseli Yalcinkaya | Heith | Indira Paganotto | Ison | Jan Blomqvist | Jayda G | Kiki Botonaki | KiNK | Kittin | Lacchesi | Low f Signal | Maceo Plex | Mayday | Modal Cat | Modeselektor | Momery | Moritz Von Oswald | Myrophora | Nases Morur | Paul Kalkbrenner | Penny Morado | Pinelopi Raredub | Raxon | Sama' Abdulhadi | Thravsma | Vajohn | Vertical Slope
Από τις 16 έως τις 20 Σεπτεμβρίου 2026, η Θεσσαλονίκη φιλοξενεί την 22η έκδοση του reworks. Και εφέτος η αφρόκρεμα της παγκόσμιας σκηνής παρουσιάζεται σε πέντε ημέρες και νύχτες, με το φεστιβάλ να αναπτυσεται σε διαφορα σημεία της πόλης σε ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα από DJ sets, live performances, ειδικά projects και παράλληλες δράσεις.
Από την πρώτη του ημέρα το reworks ξεκινά δυναμικά παρουσιάζοντας ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο τον Paul Kalkbrenner ο οποίος και θα ανοίξει το φετινό reworks παρουσιάζοντας το υπέροχο νέο του album αλλά και τις μεγάλες του επιτυχίες που έχουμε τόσο αγαπήσει. Ενα από τα πιο συζητημένα ονόματα της χρονιάς και στην τοπ λίστα καλλιτεχνών παγκοσμίως ο ΑRGY, δεσπόζει στην δεύτερη ημέρα του reworks για την μοναδική του εμφάνιση στην Θεσσαλονίκη.
Από τα κορυφαία ονόματα αυτή την στιγμή και με εμφανίσεις από τις πυραμίδες της Γκίζας μέχρι και τον πύργο του Αιφελ, και μετά την συγκλινιστική τους εμφανιση στο reworks 2025 οι Adriatique επιστρέφουν στην ίδια ημέρα και σημείο, την Παρασκευή. Εκεί θα βρίσκεται και ο καλλιτέχνης με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία του φεστιβάλ Ben Klock.
Πρώτη εμφάνιση στο reworks για τους The Blessed Madonna (με συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως Fred Again, Madonna, Kylie Minogue, Dua Lipa) & Indira Paganotto το Σάββατο . Eκει θα πλαισιωθούν από τους Dixon & Daria Kolosova αντιστοιχα.
Ένα από τα πιο μεγάλα ονόματα της house σκηνής η Καναδή Jayda G έρχεται για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη και θα φέρει το γεμάτη ενέργεια house set της. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δύο από τα νέα ταλέντα της τέκνο σκηνής ο Lacchesi και ο Raredub. Ντεμπούτο στο reworks και για την Anetha η οποία θα δώσει παλμό στο reworks by night.
Νέες συμμετοχές και από την εγχώρια σκηνή με τους Myrophora, Penny Morado και Modal Cat οι οποίοι θα φέρουν τον ήχο της πόλης στο reworks.
Ένας από τους πιο σημαντικούς και εμβληματικούς καλλιτέχνες της ιστορίας της ηλεκτρονικής μουσικής, ο Moritz Von Oswald, έρχεται επίσης για πρώτη φορά στην Θεσσαλονίκη - η πόλη όμως θα έχει τη χαρά να απολαύσει για πρώτη φορά και τον Fadi Mohem.
Μεγάλη επιστροφή και για τους Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Modeselektor και Miss Kittin oι οποίοι έχοντας γράψει σημαντικά κεφάλαια στην ιστορία του φεστιβάλ, θα βρεθουν στην σκηνή του reworks παρουσιάζοντας την ηχητική τους υπογραφή που τόσο έχουμε αγαπήσει.
Την πρώτη του εμφάνιση επίσης στο reworks έρχεται να πραγματοποιήσει ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της Afro House σκηνής Alex Wann, αλλά και ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της τέκνο, ο DVS1.
Μια πλειάδα ελληνικών συμμετοχών θα παρουσιαστεί και φέτος στο reworks. Ιson, Momery και Athineos αλλά και η δυναμική σκηνή της τέκνο με τους Pinelopi, Cnthia, Vertical Slope, Low F Signal, Thravsma, Decø, Myrophora, Penny Morado και Modal Cat να είναι μερικά από τα αρκετά ελληνικά ονόματα που θα παρουσιάσει το φετινό reworks.
Το Line Up μέχρι τώρα στο reworks 2026
Adriatique | Agape | Alex Wann | Andrea Belosi | Anetha | Argy | Athineos | Bellas | Ben Klock | The Blessed Madonna | Cnthia | Christian Nielsen | Daria Kolosova | Decø | Dixon | DVS1 | Fadi Mohem | Günseli Yalcinkaya | Heith | Indira Paganotto | Ison | Jan Blomqvist | Jayda G | Kiki Botonaki | KiNK | Kittin | Lacchesi | Low f Signal | Maceo Plex | Mayday | Modal Cat | Modeselektor | Momery | Moritz Von Oswald | Myrophora | Nases Morur | Paul Kalkbrenner | Penny Morado | Pinelopi Raredub | Raxon | Sama' Abdulhadi | Thravsma | Vajohn | Vertical Slope
Περισσότεροι καλλιτέχνες θα ανακοινωθούν σύντομα!
Άκουσε και ζήσε κάτι που δεν έχεις ξανακούσει και ζήσει ποτέ
Eνα ειδικό πρότζεκτ συμπαραγωγής του reworks, το οποίο εμπνεύστηκε από τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το “The Talk” ένα μουσικό AI performance με τους Heith, Günseli Yalcinkaya και Andrea Βelosi, με παρουσιάσεις σε διεθνή μεγάλα φεστιβάλ σε Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία κ.α για πρώτη παρουσιάζεται στην Ελλάδα και την Θεσσαλονίκη.
To reworks συμμετέχει στο διεθνές πρότζεκτ TIMES
To TIMES είναι ένα ευρωπαικό πρότζεκτ ανάμεσα στα διεθνή φεστιβάλ Reworks (Θεσσαλονικη), Sonar (Βαρκελώνη), Nuits Sonores ( Λυων), Terraforma ( Μιλανο), Elevate ( Γκρατς), Atonal ( Βερολινο), Unsound ( Κρακοβία), Insomnia ( Τρόμσο), Le Guess Who? (Ουτρέχτη) και Semibreve (Mπράγκα). Το reworks παρουσιάζει ειδικά πρότζεκτ και φέτος και εμφανίσεις 18 καλλιτεχνών στο 5νθημερο πρόγραμμα του.
reworks pass
Το reworks αξιζει να το ζήσεις από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο του λεπτό. Με το reworks pass* έχεις πρόσβαση σε 6 events μέσα σε 4 ημέρες, στην καλύτερη τιμή. Ζήσε το φεστιβάλ στο σύνολό του!
Τι περιλαμβάνει το reworks pass;
Πρόσβαση σε όλες τις ημέρες και τα events του φετινού φεστιβάλ:
reworks by Day – Τετάρτη 16/9/2026
reworks by Day – Πέμπτη 17/9/2026
reworks by Day – Παρασκευή 18/9/2026
reworks by Night – Παρασκευή 18/9/2026
reworks by Day – Σάββατο 19/9/2026
reworks by Night – Σάββατο 19/9/2026
*Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας, το reworks closing event της Κυριακής, απαιτεί ξεχωριστό εισιτήριο, το οποίο θα ανακοινωθεί στο επόμενο διάστημα , όπως και τα υπόλοιπα εισιτήρια ημέρας / δράσης.
Ολοι οι τύποι εισιτηρίων διαθέσιμοι στο reworks.gr
Τα εναπομείναντα εισιτήρια ημέρας θα διατεθούν πολύ σύντομα, μαζί με τις ημέρες εμφάνισης των καλλιτεχνών.
reworks
16–20 September 2026
Thessaloniki, Greece
Άκουσε και ζήσε κάτι που δεν έχεις ξανακούσει και ζήσει ποτέ
Eνα ειδικό πρότζεκτ συμπαραγωγής του reworks, το οποίο εμπνεύστηκε από τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το “The Talk” ένα μουσικό AI performance με τους Heith, Günseli Yalcinkaya και Andrea Βelosi, με παρουσιάσεις σε διεθνή μεγάλα φεστιβάλ σε Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία κ.α για πρώτη παρουσιάζεται στην Ελλάδα και την Θεσσαλονίκη.
To reworks συμμετέχει στο διεθνές πρότζεκτ TIMES
To TIMES είναι ένα ευρωπαικό πρότζεκτ ανάμεσα στα διεθνή φεστιβάλ Reworks (Θεσσαλονικη), Sonar (Βαρκελώνη), Nuits Sonores ( Λυων), Terraforma ( Μιλανο), Elevate ( Γκρατς), Atonal ( Βερολινο), Unsound ( Κρακοβία), Insomnia ( Τρόμσο), Le Guess Who? (Ουτρέχτη) και Semibreve (Mπράγκα). Το reworks παρουσιάζει ειδικά πρότζεκτ και φέτος και εμφανίσεις 18 καλλιτεχνών στο 5νθημερο πρόγραμμα του.
reworks pass
Το reworks αξιζει να το ζήσεις από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο του λεπτό. Με το reworks pass* έχεις πρόσβαση σε 6 events μέσα σε 4 ημέρες, στην καλύτερη τιμή. Ζήσε το φεστιβάλ στο σύνολό του!
Τι περιλαμβάνει το reworks pass;
Πρόσβαση σε όλες τις ημέρες και τα events του φετινού φεστιβάλ:
reworks by Day – Τετάρτη 16/9/2026
reworks by Day – Πέμπτη 17/9/2026
reworks by Day – Παρασκευή 18/9/2026
reworks by Night – Παρασκευή 18/9/2026
reworks by Day – Σάββατο 19/9/2026
reworks by Night – Σάββατο 19/9/2026
*Λόγω περιορισμένης χωρητικότητας, το reworks closing event της Κυριακής, απαιτεί ξεχωριστό εισιτήριο, το οποίο θα ανακοινωθεί στο επόμενο διάστημα , όπως και τα υπόλοιπα εισιτήρια ημέρας / δράσης.
Ολοι οι τύποι εισιτηρίων διαθέσιμοι στο reworks.gr
Τα εναπομείναντα εισιτήρια ημέρας θα διατεθούν πολύ σύντομα, μαζί με τις ημέρες εμφάνισης των καλλιτεχνών.
reworks
16–20 September 2026
Thessaloniki, Greece
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