Reworks: Η Θεσσαλονίκη ζει τον ηλεκτρονικό της μύθο

Κλείσιμο

Στη διάρκεια δύο δεκαετιών παρουσίασε περισσότερους από 1.500 καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, προσφέροντας παράλληλα μια σταθερή πλατφόρμα στους Έλληνες δημιουργούς.Η λέξη «Reworks» αποτυπώνει αυτό που χαρακτήρισε τόσο την ηλεκτρονική μουσική όσο και τη φιλοσοφία του ίδιου του φεστιβάλ: τίποτα δεν μένει στάσιμο. Από την αρχή, στόχος ήταν να δημιουργηθεί στη Θεσσαλονίκη ένα φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής που θα λειτουργούσε ως γιορτή για όλους, πέρα από στεγανά και ταμπέλες. Με τα χρόνια το Reworks έγινε εξωστρεφές, παρουσιάζοντας δράσεις και στο εξωτερικό μέσω preworks events σε Νέα Υόρκη, Βερολίνο, Λονδίνο, Βαρκελώνη και άλλες πόλεις. Ταυτόχρονα, συνέβαλε σημαντικά στην τοπική οικονομία, καθώς κάθε Σεπτέμβριο επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό έρχονταν για το φεστιβάλ, μένοντας σε ξενοδοχεία, χρησιμοποιώντας τα μέσα της πόλης και στηρίζοντας την αγορά.«Σίγουρα είναι μια πρόκληση να κρατάμε το Reworks φρέσκο και ενδιαφέρον, ιδιαίτερα αν σκεφτεί κανείς ότι τρέχει ουσιαστικά 21 χρόνια πια», εξηγεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής Αναστάσιος Διόλατζης. «Προσπαθούμε να παραμένουμε ανήσυχοι, να μην εφησυχάζουμε. Το Reworks είναι ένα φεστιβάλ χωρίς καμία επικάλυψη, αυτό που βλέπεις αυτό είναι. Έχει έναν low profile χαρακτήρα και μια συγκεκριμένη αισθητική, όπου όλα λειτουργούν σαν σύνθεση, χωρίς την επιδίωξη της υπερβολής. Η αγάπη και ο σεβασμός στη μουσική έρχονται πρώτα – όχι τα βεγγαλικά ή οτιδήποτε επιφανειακό. Κοιτάμε το παρόν, τιμώντας τους θεμελιωτές της μουσικής, και ταυτόχρονα προτείνουμε το μέλλον. Δεν είναι τυχαίο ότι περισσότεροι από 700 καλλιτέχνες παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα μέσα από το Reworks – από τους Bicep και τον Nicolas Jaar μέχρι τον Max Richter και τους Moderat».Η πορεία του φεστιβάλ δεν ήταν χωρίς δυσκολίες. Η οικονομική κρίση, η πανδημία και οι διεθνείς συγκυρίες επηρέασαν κάθε διοργάνωση. «Από την αρχή υπήρχαν ιδιαιτερότητες – στερεότυπα γύρω από τη μουσική, μετά η κρίση. Είδαμε πολλά φεστιβάλ να σταματούν, εμείς όχι. Και όταν είπαμε “τώρα αφοσιωνόμαστε μόνο στο φεστιβάλ”, ήρθε η πανδημία. Θυμάμαι δύο αποφάσεις-ρίσκου: το 2015, με τα capital controls, που το Reworks έτρεξε κανονικά, και το 2021, στο peak της πανδημίας, όταν δημιουργήσαμε το υβριδικό Reworks Connekt. Και στις δύο περιπτώσεις το κοινό μας το πίστωσε με αγάπη».Κάθε χρόνο, το φεστιβάλ αναπτύσσεται οργανικά. Ωστόσο, υπήρξαν στιγμές-ορόσημα. «Αν έπρεπε να ξεχωρίσω, θα έλεγα τη χρονιά που το Reworks προσκλήθηκε στο μεγάλο ευρωπαϊκό project We Are Europe μαζί με τα σημαντικότερα φεστιβάλ της Ευρώπης. Ήταν το πρώτο ελληνικό φεστιβάλ ιδιωτικής πρωτοβουλίας που μπήκε εκεί. Σήμερα συμμετέχουμε στο The Independent Movement for European Scenes μαζί με εννέα ακόμη φεστιβάλ, επιμελώντας προγράμματα σε διοργανώσεις όπως το Nuits Sonores στη Γαλλία, το Terraforma στην Ιταλία, το Berlin Atonal στη Γερμανία και σύντομα στο Insomnia Festival στη Νορβηγία».Η Θεσσαλονίκη, από την πρώτη στιγμή, υπήρξε βασικός άξονας στην ταυτότητα του Reworks. «Το φεστιβάλ σχεδιάστηκε για τη Θεσσαλονίκη, με βάση την ιδιοσυγκρασία της. Είναι το σπίτι μας και θέλαμε να το αναδείξουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Στην ουσία το Reworks ξεναγεί το κοινό σε διάφορα σημεία της πόλης, ντύνοντάς τα μουσικά και συστήνοντάς τα. Από το Κυβερνείο μέχρι το Labbatoir, πολλά παιδιά από τη Θεσσαλονίκη δεν γνώριζαν καν την ύπαρξη αυτών των χώρων, πόσο μάλλον οι επισκέπτες από το εξωτερικό. Πέρα από την προβολή της πόλης τις ημέρες του φεστιβάλ, όπου κι αν ταξιδεύει το Reworks με projects στο εξωτερικό, πάντα προσπαθούμε να προβάλλουμε το όνομα της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας».Από τις 24 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2025, η πόλη θα ζήσει ξανά πέντε ημέρες γεμάτες μουσική, ένταση και ρυθμό. Το φετινό line-up φέρνει στη Θεσσαλονίκη κορυφαίους καλλιτέχνες της διεθνούς σκηνής: τους Adriatique, ARTBAT, Black Coffee, Ben Klock, Ellen Allien, Sama’ Abdulhadi, MRAK των Tale of Us με το project Anyma και την Kittin, ενώ στο ίδιο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι Fideles και η Philippa Pacho. Δίπλα τους, η ελληνική σκηνή κρατά δυναμικά τον δικό της ρόλο με ονόματα όπως οι Ison, Kid Kenzo, Kiki Botonaki, Victoria, Vomee, Momery, Enjøint, Myrophora, ClowL, Decø και Indi Skullmors.Όσο για τον ίδιο τον Διόλατζη, μπορεί να μην έχει την πολυτέλεια να χαλαρώνει κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, αλλά ξέρει να απολαμβάνει το αποτέλεσμα: «Υποχρέωσή μας είναι να είμαστε σε εγρήγορση και να δουλεύουμε όλοι για την καλύτερη εμπειρία των επισκεπτών και των καλλιτεχνών. Προσωπικά απολαμβάνω τα χαμόγελα, τις στιγμές χαράς και τον χορό του κόσμου. Αυτή είναι η δική μας ανταμοιβή και κάπου εκεί καταλαβαίνουμε αν η προσπάθεια μηνών πέτυχε».Κι αν έπρεπε να περιγράψει το Reworks με τρεις λέξεις που δεν είναι «μουσική», «φεστιβάλ» ή «ηλεκτρονική»; Η απάντησή του είναι απλή: «Αγάπη, ένωση και χαμόγελα».Είκοσι χρόνια μετά την πρώτη του εμφάνιση, το Reworks δεν είναι απλώς ένα μουσικό φεστιβάλ αλλά ένα πολιτιστικό και οικονομικό κεφάλαιο για τη Θεσσαλονίκη. Έφερε την ηλεκτρονική μουσική πιο κοντά στο ελληνικό κοινό, έδωσε βήμα σε νέους καλλιτέχνες και ταυτόχρονα ανέδειξε την πόλη σε σημείο αναφοράς για τους λάτρεις του ήχου σε όλη την Ευρώπη. Το Reworks Festival 2025 δείχνει ότι συνεχίζει να εξελίσσεται χωρίς να προδίδει τη φιλοσοφία του. Από τους θρύλους της techno μέχρι τους ανερχόμενους Έλληνες δημιουργούς, η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να ζήσει ξανά νύχτες και μέρες που δύσκολα θα ξεχάσει.