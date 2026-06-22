Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης»: Διοργανώνει αφιερώματα σε σπουδαίους παραδοσιακούς μουσικούς

Σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού - Δείτε το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

παράδοσης, αναδεικνύοντας τον ρόλο του λαϊκού μουσικού ως θεματοφύλακα της συλλογικής μνήμης και ταυτότητας, αποτελεί ο κύκλος εκδηλώσεων με τίτλο «ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ: Κόμβοι συνοχής, Κρίκοι συνέχειας» που εγκαινιάζουν τοΜουσείο Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» - Κέντρο Εθνομουσικολογίας.



Με αφορμή το νέο εισαγωγικό έκθεμα της μόνιμης έκθεσης, το οποίο είναι αφιερωμένο στα «πρόσωπα πίσω από τα όργανα», το Μουσείο προσκάλεσε έξι κορυφαίους δεξιοτέχνες να δωρίσουν μουσικά όργανα της διαδρομής τους, δημιουργώντας «ζωντανά πολιτισμικά αρχεία». Μέσα από μαρτυρίες, ηχητικά ντοκουμέντα και υλικά τεκμήρια, η μουσειακή εμπειρία συνομιλεί με τη σύγχρονη μουσική πράξη.



Τάκης Μπέτζιος, ο Γιάννης Βάρδας, ο Ψαραντώνης, ο Φραγκίσκος Τζιωτάκης και η μνήμη του Πετρο-Λούκα Χαλκιά.



«Η μουσική μας παράδοση δεν είναι ένα στατικό απολίθωμα του παρελθόντος, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που αναπνέει μέσα από τα χέρια και την ανάσα των ανθρώπων της» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και πρόσθεσε: «Οι εκδηλώσεις που χρηματοδοτεί το υπουργείο στο Μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» τιμούν τους αφανείς και εμφανείς ήρωες της λαϊκής μας τέχνης τους ανθρώπους εκείνους που με το δοξάρι και το κλαρίνο τους κράτησαν όρθια τη συνοχή των κοινοτήτων μας σε κάθε γλέντι, γάμο και πανηγύρι. Οι τιμώμενοι καλλιτέχνες αποτελούν την πνευματική μας πυξίδα. Είναι οι "μάστορες" που μετέτρεψαν το προσωπικό τους βίωμα σε συλλογικό κτήμα, μπολιάζοντας την παράδοση με τη δική τους μοναδική καλλιτεχνική σφραγίδα. Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η νέα μουσειακή προσέγγιση, όπου το μουσικό όργανο παύει να είναι απλό αντικείμενο βιτρίνας και μετατρέπεται σε φορέα μνήμης, συνοδευόμενο από τον λόγο και το αποτύπωμα του δημιουργού του».



Πρόγραμμα εκδηλώσεων



Ιούλιος 2026



Πέμπτη 9 Ιουλίου, 20:30: Για τον Τάκη Μπέτζιο (Τακούλια)

Το κλαρίνο του Βοΐου και της Πίνδου



Συμμετέχουν: οι μουσικοί Τάκης Μπέτζιος, Βαγγέλης Μπέτζιος, Σταμάτης Μπέτζιος, Δημήτρης Μπέτζιος, Χρήστος Κουρκούτης, Αντώνης Κωστόπουλος, Νίκος Καρδογιάννης, Παναγιώτης Τουρνάς.

Επιμέλεια: Παναγιώτης Τουρνάς



Δευτέρα 13 Ιουλίου, 20:30: Για τον Γιάννη Βάρδα, τον ποιητή του Λασιθιού

Κλείσιμο

Παίζουν και συνομιλούν ποιητικά οι μουσικοί: Βαγγέλης Βαρδάκης και Κωστής Αβυσσινός

Επιμέλεια: Βαγγέλης Βαρδάκης



Παρασκευή 17 Ιουλίου, 20:30: Για τον Ψαραντώνη (Αντώνη Ξυλούρη)

Η μουσική οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες του Ψαραντώνη

Μια πρωτοβουλία που στρέφει το ενδιαφέρον στους ζωντανούς εκφραστές της, αναδεικνύοντας τον ρόλο του λαϊκού μουσικού ως θεματοφύλακα της συλλογικής μνήμης και ταυτότητας, αποτελεί ο κύκλοςμε τίτλο «» που εγκαινιάζουν το υπουργείο Πολιτισμού και τοΜε αφορμή το νέο εισαγωγικό έκθεμα της μόνιμης έκθεσης, το οποίο είναι αφιερωμένο στα «πρόσωπα πίσω από τα όργανα», το Μουσείο προσκάλεσε έξι κορυφαίους δεξιοτέχνες να δωρίσουν μουσικά όργανα της διαδρομής τους, δημιουργώντας «ζωντανά πολιτισμικά αρχεία». Μέσα από μαρτυρίες, ηχητικά ντοκουμέντα και υλικά τεκμήρια, η μουσειακή εμπειρία συνομιλεί με τη σύγχρονη μουσική πράξη.Στις εκδηλώσεις αυτές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν τον Ιούλιο και τον Σεπτέμβριο στο Μουσείο, τιμώνται έξι εμβληματικές μορφές: ο, ο, ο, οκαι η μνήμη του«Η μουσική μας παράδοση δεν είναι ένα στατικό απολίθωμα του παρελθόντος, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που αναπνέει μέσα από τα χέρια και την ανάσα των ανθρώπων της» δήλωσε η υπουργός Πολιτισμούκαι πρόσθεσε: «Οι εκδηλώσεις που χρηματοδοτεί το υπουργείο στο Μουσείο «Φοίβος Ανωγειανάκης» τιμούν τους αφανείς και εμφανείς ήρωες της λαϊκής μας τέχνης τους ανθρώπους εκείνους που με το δοξάρι και το κλαρίνο τους κράτησαν όρθια τη συνοχή των κοινοτήτων μας σε κάθε γλέντι, γάμο και πανηγύρι. Οι τιμώμενοι καλλιτέχνες αποτελούν την πνευματική μας πυξίδα. Είναι οι "μάστορες" που μετέτρεψαν το προσωπικό τους βίωμα σε συλλογικό κτήμα, μπολιάζοντας την παράδοση με τη δική τους μοναδική καλλιτεχνική σφραγίδα. Ιδιαίτερα συγκινητική είναι η νέα μουσειακή προσέγγιση, όπου το μουσικό όργανο παύει να είναι απλό αντικείμενο βιτρίνας και μετατρέπεται σε φορέα μνήμης, συνοδευόμενο από τον λόγο και το αποτύπωμα του δημιουργού του».Το κλαρίνο του Βοΐου και της ΠίνδουΓια τον Τάκη Μπέτζιο μιλά ο Παναγιώτης ΤουρνάςΣυμμετέχουν: οι μουσικοί Τάκης Μπέτζιος, Βαγγέλης Μπέτζιος, Σταμάτης Μπέτζιος, Δημήτρης Μπέτζιος, Χρήστος Κουρκούτης, Αντώνης Κωστόπουλος, Νίκος Καρδογιάννης, Παναγιώτης Τουρνάς.Επιμέλεια: Παναγιώτης ΤουρνάςΓια τον Γιάννη Βάρδα μιλά η Αταλάντη Μιχελογιαννάκη-ΚαραβελάκηΠαίζουν και συνομιλούν ποιητικά οι μουσικοί: Βαγγέλης Βαρδάκης και Κωστής ΑβυσσινόςΕπιμέλεια: Βαγγέλης ΒαρδάκηςΗ μουσική οικογένεια, φίλοι και συνεργάτες του Ψαραντώνη

Για τον Αντώνη Ξυλούρη, τον Ψαραντώνη, μιλά ο Λουδοβίκος των Ανωγείων

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Νίκη Ξυλούρη (Ψαρονίκη), Λάμπης Ξυλούρης (Ψαρολάμπης), Γιώργης Ξυλούρης (Ψαρογιώργης), Ανδρέας Αρβανίτης, Στέλιος Πετράκης, Αχιλλέας Περσίδης

Επιμέλεια: Γιώργης Ξυλούρης



Σεπτέμβριος 2026



Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, 20:00: Για τον Στάθη Κουκουλάρη

Για τον Στάθη Κουκουλάρη μιλά ο Λάμπρος Λιάβας

Παίζουν τιμητικά οι μουσικοί: Βεντουρής Γιώργος, Βερύκοκκος Άρης, Ευβοιώτης Νίκος, Ιωάννη Ελένη, Καρίπης Βαγγέλης, Κλουβάτος Στέλιος, Κορρές Πολυχρόνης, Κουκουλάρης Βαγγέλης, Μαυροειδή Μάρθα, Μπάλιος Σπύρος, Μπαφαλούκος Ιωάννης, Μπίλης Βασίλης, Ρουφάνης Μανώλης, Τουλούπης Αντώνης, Χουζούρης Κώστας.

Τραγουδούν: Λευτέρης Βαζαίος, Ειρήνη Βερύκοκκου, Καθολική Θαρενού, Μανώλης Κονδύλης, Λέτα Κορρέ, Ελένη Λεγάκη, Μάρθα Μαυροειδή, Λευτέρης Μπαφαλούκος, Μαρία Σκουλά.

Επιμέλεια, Συντονισμός: Μάρθα Μαυροειδή



Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 20:00: Για τον Φραγκίσκο Τζιωτάκη, τον γλεντιστή της Κύθνου

Για τον Φραγκίσκο Τζιωτάκη μιλούν ο Χάρης Σαρρής και ο Βασίλης Οικονόμου

Συμμετέχουν οι μουσικοί: Σταμάτης Γκρίελας, Σωτήρης Μαργώνης, Σταμάτης Μαυράκης, Γιώργος Παπαϊωάννου, Γιάννης Σέρβος

Μουσική Επιμέλεια: Σωτήρης Μαργώνης



Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 20:00: Για τον Πετρο-Λούκα Χαλκιά, τον «Πατριάρχη» του κλαρίνου

Για τον Πετρο-Λούκα Χαλκιά μιλά ο Γιώργος Κοκκώνης

Παίζουν: Πέτρος Παπαγεωργίου, Κατερίνα Παπαμιχάλη, Γιάννης Πλαγιαννάκος, Λεωνίδας Πότσης, Νίκος Χαλκιάς, Πέτρος Χαλκιάς

Συμμετέχει τιμητικά: ο Τάσος Νούσιας

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Θωμάς Κωνσταντίνου