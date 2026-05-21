Summer camp στο Μουσείο Βορρέ
Το Μουσείο Βορρέ προσκαλεί παιδιά ηλικίας 6-11 ετών σε ένα ξεχωριστό Summer Camp γεμάτο ταξίδια, ιστορίες, παιχνίδι και δημιουργία, που θα πραγματοποιηθεί από τις 22 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου 2026 στους κήπους και τις συλλογές του μουσείου.
Το Summer Camp 2026 χωρίζεται σε δύο θεματικούς κύκλους, μετατρέποντας το μουσείο σε έναν ζωντανό χώρο εξερεύνησης, φαντασίας και καλλιτεχνικής έκφρασης.
ART TRIP: Ο γύρος του κόσμου σε ένα μουσείο
(22 Ιουνίου – 26 Ιουνίου & 6 Ιουλίου – 10 Ιουλίου)
Πώς μπορεί ένα έργο τέχνης να μας ταξιδέψει σε μια άλλη χώρα; Τι κοινό μπορεί να έχει ένα ελληνικό χαλί με τα υφαντά της Νότιας Αμερικής; Τι σχέση έχει η Όπυ Ζούνη με την Αίγυπτο;
Στον πρώτο θεματικό κύκλο, τα παιδιά γνωρίζουν έργα της συλλογής του Μουσείου Βορρέ και ανακαλύπτουν συνδέσεις με καλλιτέχνες, παραδόσεις και πολιτισμούς από όλο τον κόσμο. Κάθε ημέρα αποτελεί μία νέα στάση στον χάρτη της τέχνης, μέσα από δημιουργικά εργαστήρια, παιχνίδια και δραστηριότητες εξερεύνησης.
GREEN ART LAB: Η τέχνη της φύσης
(29 Ιουνίου – 3 Ιουλίου & 13 Ιουλίου – 17 Ιουλίου)
Στον δεύτερο θεματικό κύκλο, η φύση γίνεται αφετηρία έμπνευσης και δημιουργίας. Με επίκεντρο τον κήπο του μουσείου και έργα της συλλογής, τα παιδιά δημιουργούν με φυσικά και ανακυκλώσιμα υλικά, παρατηρούν τα στοιχεία της φύσης και ανακαλύπτουν νέους τρόπους σύνδεσης με το περιβάλλον μέσα από την τέχνη.
Το Green Art Lab συνδυάζει παιχνίδι, παρατήρηση και εικαστική έκφραση, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να ανακαλύψουν πώς η τέχνη μπορεί να γεννηθεί από τα πιο απλά υλικά της καθημερινότητας.
Καθημερινά, τα παιδιά συμμετέχουν σε:
- • εξερεύνηση της συλλογής και των κήπων του μουσείου,
- • παιχνίδια αφήγησης και ομαδικές δράσεις,
- • εικαστικά εργαστήρια με διαφορετικές τεχνικές και υλικά,
- • δραστηριότητες εμπνευσμένες από Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες και πολιτισμούς,
- • βιωματικά εργαστήρια που ενισχύουν τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την οικολογική συνείδηση.
Το camp εστιάζει στην καλλιτεχνική έκφραση, την ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικής σκέψης, την επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς και μορφές τέχνης, καθώς και στην καλλιέργεια της συνεργασίας και της οικολογικής ευαισθησίας.
Το Μουσείο Βορρέ μεταμορφώνεται έτσι σε ένα ανοιχτό εργαστήρι παιδικής δημιουργίας, όπου η τέχνη, το παιχνίδι και η εξερεύνηση συναντιούνται καθημερινά.
Πρακτικές πληροφορίεςΔιάρκεια προγράμματος:
Δευτέρα 22 Ιουνίου – Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026
Πενθήμερα προγράμματα:
- 1ο πενθήμερο: 22/06 – 26/06
- 2ο πενθήμερο: 29/06 – 03/07
- 3ο πενθήμερο: 06/07 – 10/07
- 4ο πενθήμερο: 13/07 – 17/07
Ηλικίες: Παιδιά 6 – 11 ετών
Ώρες: Δευτέρα – Παρασκευή, 08:30 – 15:30
Τόπος: Μουσείο Βορρέ, Παιανία
Κόστος: €135 ανά εβδομάδα, €120 ανά εβδομάδα για αδέλφια ή για συμμετοχή σε περισσότερες της μίας περιόδους
Συντελεστές
- • Μυρτώ Ντούσκου, Αρχαιολόγος – Μουσειοπαιδαγωγός
- • Άννα Παναγή, Παιδαγωγός – Μουσειοπαιδαγωγός
Εγγραφή
Για κράτηση θέσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://www.vorresmuseum.gr/program/summer-camp-2026/
