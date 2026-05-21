Δείτε το πρόγραμμα του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων
Φέτος τιμά των Μίνω Βολανάκη για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του αναγνωρισμένου σκηνοθέτη

Τον διεθνώς αναγνωρισμένο σκηνοθέτη Μίνω Βολανάκη τιμά φέτος το Φεστιβάλ Στη σκιά των Βράχων των δήμων Βύρωνα και Δάφνης-Υμηττού με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννησή του.

Σημαντικός σκηνοθέτης, μεταφραστής θεατρικών έργων και σπουδαίος δάσκαλος ηθοποιών, ο Μίνως Βολανάκης υπήρξε στενά συνδεδεμένος με τους δήμους μας ως ο εμπνευστής του Θεάτρου των Βράχων, που στεγάζει το Φεστιβάλ μας. Το φετινό μας αφιέρωμα στοχεύει να παρουσιάσει και να αναδείξει την πολυετή και πολύπλευρη εργασία του και περιλαμβάνει έκθεση φωτογραφίας, έκδοση πολυτελούς τόμου και εκδήλωση με την οποία εγκαινιάζεται η φετινή διοργάνωση.

Ο Μίνως Βολανάκης

Στο πρόγραμμα που ξεκινά στις 2 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως το τέλος Σεπτεμβρίου περιλαμβάνονται - όπως πάντα - παραστάσεις από τα σημαντικότερα σχήματα της ελληνικής θεατρικής παραγωγής, συναυλίες με καταξιωμένους και νεότερους ταλαντούχους καλλιτέχνες της εγχώριας και διεθνούς μουσικής σκηνής, ένα ξεχωριστό DJ set, εργαστήρια ερασιτεχνικής δημιουργίας των δήμων, παραδοσιακός χορός και stand-up comedy.

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ.

Το επιβλητικό τοπίο των Θεάτρων Βράχων θα γίνει για μια ακόμη χρονιά, η καλοκαιρινή μας βάση, το σημείο που θα συναντηθούμε και θα μοιραστούμε ξεχωριστές εμπειρίες πολιτισμού και διασκέδασης. Καλό καλοκαίρι!

Γενικές πληροφορίες


Αφιέρωμα στον Μίνω Βολανάκη | Θέατρο Άννα Συνοδινού | Ώρα 20:00

Ώρα έναρξης παραστάσεων: 21:00

Πληροφορίες: Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού Δήμων Βύρωνα & Δάφνης-Υμηττού
Κύπρου 50-54, 16232 Βύρωνας | 210 7609028
www.festivalvraxon.gr | info@festivalvraxon.gr

Προπώληση: Γραφεία Φεστιβάλ, Κύπρου 50-54, Βύρωνας | 11:00 - 15:00
Παλαιό Δημαρχείο Υμηττού, Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου | 10:00 - 14:00

