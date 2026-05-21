Πίνακας του Παρθένη «έπιασε» 1,25 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία στο Παρίσι
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη, στο Παρίσι, δημοπρασία του οίκου Bonhams με έργα Ελλήνων καλλιτεχνών όπως ο Κωνσταντίνος Παρθένης, ο Γιάννης Μώραλης και ο Νικόλαος Λίτρας.
Το Greek Sale διοργανώθηκε από τον οίκο Bonhams σε συνεργασία με τους συνεργάτες του στην ΑΘήνα, Art Expertise με τη διευθύντρια Τερψιχόρη Αγγελοπούλου να χαρακτηρίζει «συναρπαστική εμπειρία» τη συσσώρευση «μιας τόσο σπουδαίας συλλογής και την ανακάλυψη κρυμμένων διαμαντιών και χαμένων κρίκων στην ιστορία της ελληνικής τέχνης».
Την άτυπη πρωτιά στη δημοπρασία κατέκτησε ο πίνακας Ποίηση του Κωνσταντίνου Παρθένη για τον οποίο δόθηκαν €1.258.400 αν και η αρχική εκτίμηση ήταν για ένα ποσό από 300.000 έως 500.000 ευρώ. Στο κέντρο του έργου από τη δεκαετία του '50 κάθεται μια νεαρή γυναίκα, που αντιπροσωπεύει τόσο την Παναγία όσο και την Ποίηση, συμβολίζοντας την ειρήνη, την αρμονία και τη θεϊκή έμπνευση. Κάνει νόημα προς έναν άγγελο από πάνω, ενώ κρατάει έναν κύλινδρο, υπονοώντας ιερό ή ποιητικό κείμενο.
Στη δεύτερη και τρίτη θέση βρέθηκαν δύο πίνακες του Γιάννη Μώραλη: Ο πίνακας Πανσέληνος από το 1976 πουλήθηκε για 508.400 ευρώ ενώ για τον πίνακα Άνοιξη καταβλήθηκαν 305.200 ευρώ.
Την πρώτη πεντάδα έκλεισαν δύο πίνακες από τον Νικόλαο Λύτρα και τον Νίκο Χατζηκυριάκο Γκίκα.
Το έργο του πρώτου με τίτλο «η Ταράτσα στην Τήνο» χτυπήθηκε για 229.000 ευρώ ενώ για το έργο Stream II του δεύτερου δόθηκαν 165.500 ευρώ.
