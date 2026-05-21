Σωκράτης Μάλαμας: Θα δώσει και τρίτη συναυλία στο Θέατρο Πέτρας μετά τα sold out

Ανάρπαστα έγιναν τα εισιτήρια για τις δύο συναυλίες του Σωκράτη Μάλαμα, τις 22 και 23 Ιουνίου, στο Θέατρο Πέτρας της Πετρούπολης γι’ αυτό και ο τραγουδοποιός αποφάσισε να δώσει μία επιπλέον, τρίτη συναυλία, στον ίδιο χώρο, την Τετάρτη 24 Ιουνίου.

Με τις τρεις αυτές μουσικές βραδιές θα ξεκινήσει την καλοκαιρινή περιοδεία του η οποία θα περιλαμβάνει σταθμούς σε διάφορες ελληνικές πόλεις.

Μαζί με τον Σωκράτη Μάλαμα θα είναι και αυτό το καλοκαίρι η Ιουλία Καραπατάκη, ο Γιάννης Μάλαμας και η μπάντα των μουσικών που τον συνοδεύει σταθερά εδώ και χρόνια.

