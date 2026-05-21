Σωκράτης Μάλαμας: Θα δώσει και τρίτη συναυλία στο Θέατρο Πέτρας μετά τα sold out
Μαζί του θα είναι η Ιουλία Καραπατάκη
Ανάρπαστα έγιναν τα εισιτήρια για τις δύο συναυλίες του Σωκράτη Μάλαμα, τις 22 και 23 Ιουνίου, στο Θέατρο Πέτρας της Πετρούπολης γι’ αυτό και ο τραγουδοποιός αποφάσισε να δώσει μία επιπλέον, τρίτη συναυλία, στον ίδιο χώρο, την Τετάρτη 24 Ιουνίου.
Με τις τρεις αυτές μουσικές βραδιές θα ξεκινήσει την καλοκαιρινή περιοδεία του η οποία θα περιλαμβάνει σταθμούς σε διάφορες ελληνικές πόλεις.
Μαζί με τον Σωκράτη Μάλαμα θα είναι και αυτό το καλοκαίρι η Ιουλία Καραπατάκη, ο Γιάννης Μάλαμας και η μπάντα των μουσικών που τον συνοδεύει σταθερά εδώ και χρόνια.
