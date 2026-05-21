Το Qualco Foundation στηρίζει την ελληνική συμμετοχή στη 61η Biennale της Βενετίας

Το έργο «Δωμάτιο Απόδρασης / Escape Room» του εικαστικού και αρχιτέκτονα Ανδρέα Αγγελιδάκη, σε επιμέλεια του Γιώργου Μπεκιράκη και με Εθνικό Επίτροπο το MOMUS, παρουσιάζεται στο Ελληνικό Περίπτερο στα Giardini della Biennale από τις 9 Μαΐου έως τις 22 Νοεμβρίου 2026.Η υποστήριξη του Qualco Foundation στην ελληνική συμμετοχή της La Biennale di Venezia αντανακλά τη σταθερή προσήλωσή του στην ενίσχυση πρωτοβουλιών που προάγουν τον πολιτισμό και τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάδειξη της ελληνικής πολιτιστικής παραγωγής σε διεθνές επίπεδο. Παράλληλα, αποτελεί συνέχεια της στήριξης που είχε προσφέρει και στην προηγούμενη διοργάνωση της Biennale το 2024.Το «Escape Room» αναπτύσσεται ως μια πολυεπίπεδη εικαστική εγκατάσταση που διερευνά ζητήματα ιστορίας, συλλογικής μνήμης, ταυτότητας και σύγχρονης πολιτικής πραγματικότητας. Μέσα από το έργο του Ανδρέα Αγγελιδάκη, το Ελληνικό Περίπτερο μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο Πλατωνικό Σπήλαιο, ένα εμβυθιστικό και κατοικήσιμο περιβάλλον που επανερμηνεύει την εμβληματική πλατωνική αλληγορία υπό το πρίσμα της εποχής της μετα-αλήθειας και της ανόδου του εθνικιστικού λαϊκισμού. Όπως σημειώνει ο δημιουργός, «το εθνικό περίπτερο χωρίζεται στα δύο», λειτουργώντας ως ένας μηχανισμός αντίληψης και συμβολισμών, εμπνευσμένος από τις πλατωνικές αναφορές του Συμποσίου. Μέσα από τη σύνθεση διαφορετικών αφηγηματικών και εικαστικών στοιχείων, η ελληνική συμμετοχή διαμορφώνει έναν χώρο εμπειρίας και προβληματισμού γύρω από τις σύνθετες κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες του σύγχρονου κόσμου.Ο επιμελητής του έργου, Γιώργος Μπεκιράκης, ανέφερε: «Ο Ανδρέας Αγγελιδάκης αντιστρέφει τις χωρικές ιεραρχίες, δημιουργώντας το παράδοξο ενός κατοικήσιμου ερειπίου μέσα στο ψηφιακό πανοπτικό. Εν τέλει, προσφέρει εχέμυθα στο κοινό ενδείξεις τις οποίες εκείνο μπορεί είτε να σταχυολογήσει είτε απλώς να προσπεράσει».Η ελληνική συμμετοχή έχει ήδη προσελκύσει σημαντικό διεθνές ενδιαφέρον, με αναφορές και παρουσιάσεις σε διεθνή μέσα αρχιτεκτονικής, τέχνης και πολιτισμού, όπως τα Observer, Designboom, ArtReview, The Art Newspaper, e-flux Criticism, Wallpaper, Financial Times, The Guardian και The World of Interiors, αναδεικνύοντας τη δυναμική παρουσία της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας στον διεθνή πολιτιστικό διάλογο.Ο Πρόεδρος του Ομίλου Qualco και του Qualco Foundation, Ορέστης Τσακαλώτος, δήλωσε: «Στο Qualco Foundation πιστεύουμε βαθιά ότι η τέχνη αποτελεί έναν ουσιαστικό τρόπο κατανόησης του κόσμου και ενίσχυσης του δημόσιου διαλόγου. Η ελληνική συμμετοχή στην 61η Biennale της Βενετίας μάς γεμίζει υπερηφάνεια, καθώς αναδεικνύει τη δυναμική, τη διεθνή απήχηση και τη σύγχρονη ματιά της ελληνικής καλλιτεχνικής δημιουργίας».Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMUS), Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, σημείωσε: «Με την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, υλοποιήσαμε ένα εκτεταμένο και απαιτητικό έργο σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Σήμερα στεκόμαστε μπροστά στο αποτέλεσμα με την πεποίθηση ότι οι επισκέπτες του Ελληνικού Περιπτέρου θα ζήσουν μια εμπειρία που αγγίζει κάτι ουσιαστικό».Μέσα από τη στήριξη σημαντικών πολιτιστικών θεσμών και δράσεων, το Qualco Foundation επιδιώκει να ενισχύει την εξωστρέφεια της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας και να υποστηρίζει την παρουσία Ελλήνων καλλιτεχνών και πολιτιστικών φορέων σε διεθνείς διοργανώσεις υψηλού κύρους.