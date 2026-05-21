«Οθέλλος»: Ματαιώνεται το καλοκαιρινό ανέβασμα της παράστασης σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου
Για απρόβλεπτες και διαδοχικές εξελίξεις κάνει λόγο η εταιρεία παραγωγής
Ματαιώνεται, στο παρά πέντε, η προγραμματισμένη καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης «Οθέλλος» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, με πρωταγωνιστές τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, τον Μιχάλη Σαράντη, την Στεφανία Γουλιώτη και την Ιωάννα Δεμερτζίδου η οποία επρόκειτο να παρουσιαστεί σε ανοιχτά θέατρα της Αθήνας και της περιφέρειας.
Στη σχετική ανακοίνωση που βγήκε σήμερα από την εταιρεία παραγωγής δεν αναφέρονται οι ακριβείς αιτίες της ματαίωσης γίνεται ωστόσο λόγος για απρόβλεπτες και διαδοχικές εξελίξεις: «Οι Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη, ο θίασος και οι συντελεστές της καλοκαιρινής, θεατρικής περιοδείας του έργου «Οθέλλος», ανακοινώνουν ότι, λόγω απρόβλεπτων και διαδοχικών εξελίξεων, αναγκάζονται να προχωρήσουν στη ματαίωσή της.
Η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν κοινής συνεννόησης και σε κλίμα απόλυτου σεβασμού και εκτίμησης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων, με γνώμονα τη διασφάλιση της καλλιτεχνικής αρτιότητας της παράστασης.
Η Εταιρεία Παραγωγής εξάντλησε κάθε ρεαλιστικό περιθώριο ώστε το εγχείρημα να πραγματοποιηθεί κανονικά. Ωστόσο, η φύση και οι απαιτήσεις μιας καλοκαιρινής περιοδείας - με έναν συνολικό σχεδιασμό που είχε οργανωθεί εδώ και πολλούς μήνες - δεν επέτρεψαν τελικώς τις αναγκαίες προσαρμογές που θα απαιτούσαν οι νέες συνθήκες.
Ευχαριστούμε θερμά το κοινό που αγκάλιασε με μεγάλο ενδιαφέρον την καλοκαιρινή περιοδεία της παράστασης, από την πρώτη κιόλας στιγμή καθώς και τους φορείς για την εμπιστοσύνη και την υποστήριξή τους . Παραγωγή και συντελεστές βρίσκονται σε συζητήσεις η παράσταση να παρουσιαστεί σε επόμενο καλοκαίρι.
Η Εταιρεία Παραγωγής θα επικοινωνήσει άμεσα με τους κατόχους εισιτηρίων»
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
