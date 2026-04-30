Εθνική Λυρική Σκηνή: Πάει Κρήτη τον Μάιο για να δώσει 56 παραστάσεις με ελεύθερη είσοδο

Κρήτη θα σαρώσει, μέσα στον Μάιο, η με ελεύθερη είσοδο, σε 29 διαφορετικούς χώρους. Από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο και τα ορεινά Ανώγεια μέχρι τη Σητεία και την Ιεράπετρα, τα θέατρα, οι κινηματογράφοι, οι εκκλησίες, τα τζαμιά, οι πλατείες και οι πεζόδρομοι του νησιού θα πλημμυρίσουν με μελωδίες και ρυθμούς.



Συναυλίες, όπερα σκιών, οπερέτα, μιούζικαλ για παιδιά και νέους, μουσικοθεατρικές παραστάσεις, καθώς και προβολές ντοκιμαντέρ συμπεριλαμβάνονται στο πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν από τις 7 έως και τις 31 Μαΐου στο πλαίσιο του προγράμματος περιοδειών «Η ΕΛΣ ταξιδεύει στην Ελλάδα» που έχει στόχο να φέρει το κοινό όλης της περιφέρειας σε επαφή με την γοητεία της λυρικής τέχνης η οποία απευθύνεται σε όλους.



«Η μεγάλη περιοδεία της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Κρήτη φέρει το ειδικό βάρος μιας εσωτερικής επιστροφής στις αρχές και τις αξίες της κρητικής γης. Για το πρόγραμμα των 56 ξεχωριστών εκδηλώσεων που θα παρουσιάσουμε μέσα στον Μάιο, σε 29 διαφορετικούς χώρους σε Χανιά, Ρέθυμνο, Ανώγεια, Ηράκλειο, Σητεία, Ιεράπετρα, επιχειρούμε ένα αμάλγαμα της λυρικής τέχνης με τη μουσική που γέννησε η Κρήτη. Από τον Μίκη Θεοδωράκη και τους λυράρηδες, από τα βυζαντινά τραγούδια και τα αποσπάσματα από όπερες έως τις παραστάσεις μουσικού θεάτρου για παιδιά, τον οπερατικό μας Καραγκιόζη, την οπερέτα, αλλά και το ντοκιμαντέρ για τη Μαρία Κάλλας, η παρουσία της ΕΛΣ στην Κρήτη στοχεύει να παρουσιάσει την τέχνη της μουσικής σε κάθε μορφή της, χωρίς όρια και χωρίς στερεότυπα» σημειώνει ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής της ΕΛΣ Γιώργος Κουμεντάκης.



Το κοινό τις Κρήτης, λοιπόν, αλλά και οι επισκέπτες του νησιού θα έχουν την ευκαιρία μα απολαύσουν δύο συναυλίες-αφιερώματα στο σπουδαίο έργο του Μίκη Θεοδωράκη. Η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης, σε ενορχήστρωση Γιάννη Μπελώνη και μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη, με τη συμμετοχή των Παντελή Θαλασσινού, Νίκης Γρανά, δεκαμελούς μουσικού συνόλου της Ορχήστρας της ΕΛΣ και τοπικών χορωδιών, θα παρουσιαστεί σε Χανιά (10/5), Ρέθυμνο (12/5), Ανώγεια (13/5), Ιεράπετρα (15/5), Σητεία (17/5) και Ηράκλειο (18/5). Παράλληλα, το έργο Ασίκικο Πουλάκη του Μίκη Θεοδωράκη, σε στίχους Μιχάλη Γκανά, ζωντανεύει σε μια μοναδική συναυλία σε ενορχήστρωση, προσαρμογή και μουσική διεύθυνση Ανδρέα Κατσιγιάννη, με τον Γιάννη Διονυσίου και την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, και θα παρουσιαστεί σε Χανιά (18/5), Ρέθυμνο (19/5), Ανώγεια (20/5), Ιεράπετρα (21/5) και Σητεία (22/5).



Κλείσιμο Πολλά εν θέλω να σου πω…, με τον Ζαχαρία Καρούνη, που θα παρουσιαστεί σε Ρέθυμνο (8/5), Ανώγεια (9/5), Ιεράπετρα (10/5), Σητεία (11/5), Χανιά (12/5) και Ηράκλειο (13/5). Τη μουσικοθεατρική παράσταση – ντοκουμέντο Ροδινός: O θρυλικός λυράρης, σε σκηνοθεσία, έρευνα και κείμενο Γιάννη Μπλέτα που θα σταθμεύσει σε Χανιά (14/5), Ηράκλειο (15/5), Ρέθυμνο (16/5), Ανώγεια (17/5) και Ιεράπετρα (23/5). Και τη μουσική παράσταση Το σταυροδρόμι του κόσμου της ομάδας καταξιωμένων μουσικών Alcedo Folk Group που θα παρουσιαστεί σε Χανιά (17/5), Ρέθυμνο (18/5), Ανώγεια (19/5), Ιεράπετρα (20/5) και Σητεία (21/5).



Μια θρυλική οπερέτα και ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού φέρνουν άρωμα λυρικής τέχνης στο πρόγραμμα της περιοδείας. Η επιτυχημένη οπερέτα Θέλω να δω τον Πάπα! του Θεόφραστου Σακελλαρίδη, σε σκηνοθεσία Νατάσας Τριανταφύλλη και με τη συμμετοχή ενός εξαιρετικού καστ λυρικών ερμηνευτών και μουσικών, θα παρουσιαστεί σε Σητεία (19/5), Ιεράπετρα (21/5) και Χανιά (23/5). Ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι στον κόσμο του λυρικού τραγουδιού παρουσιάζουν οι καταξιωμένοι μονωδοί της ΕΛΣ Βασιλική Καραγιάννη, Γιάννης Χριστόπουλος και Διονύσης Σούρμπης, με τη συνοδεία της διακεκριμένης πιανίστριας Σοφίας Ταμβακοπούλου. σε ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ που θα παρουσιαστεί σε Ρέθυμνο (8/5), Σητεία (10/5), Ιεράπετρα (12/5) και Χανιά (14/5).



Δύο επιτυχημένες παραγωγές της ΕΛΣ για παιδιά και νέους θα συναντήσουν το κοινό της Κρήτης: η όπερα σκιών Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος, σε κείμενο Δημήτρη Δημόπουλου και Αλέξανδρου Μελισσηνού, θα παρουσιαστεί σε Χανιά (7/5), Ρέθυμνο (9/5), Ανώγεια (11/5), Ιεράπετρα (12/5) και Σητεία (14/5), ενώ το μιούζικαλ Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει του Νίκου Κυπουργού, σε λιμπρέτο Θωμά Μοσχόπουλου και σκηνοθεσία Θοδωρή Αμπαζή, σε Χανιά (7/5), Ιεράπετρα (9/5), Σητεία (10/5), Ανώγεια (12/5) και Ρέθυμνο (13/5).



Τέλος, το ντοκιμαντέρ για τη σχέση της Μαρίας Κάλλας με την Ελλάδα Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας, σε ιδέα, έρευνα, σενάριο του Βασίλη Λούρα και σκηνοθεσία των Μιχάλη Ασθενίδη – Βασίλη Λούρα, θα προβληθεί σε Ανώγεια (15/5), Σητεία (20/5), Ιεράπετρα (24/5), Ρέθυμνο (25/5) και Χανιά (31/5).



ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ



ΧΑΝΙΑ

Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος | 7 Μαΐου 2026 – Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» | Στις 10.00 & 12.00

Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει | 7 Μαΐου 2026 – Θέατρο «Δημήτρης Βλησίδης» | Στις 10.00 & 11.30

100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης | 10 Μαΐου 2026 – Πλατεία Γιαλί Τζαμί | Στις 20.30

Πολλά εν θέλω να σου πω… | 12 Μαΐου 2026 – Καθολική Εκκλησία Χανίων | Στις 20.30

Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού | 14 Μαΐου 2026 – Μεγάλο Αρσενάλι | Στις 21.00

Ροδινός: O θρυλικός λυράρης | 14 Μαΐου 2026 – Ρωσικός Στρατώνας | Στις 20.00

Το σταυροδρόμι του κόσμου | 17 Μαΐου 2026 – Πλατεία Γιαλί Τζαμί | Στις 20.30

Ασίκικο Πουλάκη | 18 Μαΐου 2026 – Πλατεία Γιαλί Τζαμί | Στις 20.30

Θέλω να δω τον Πάπα! | 23 Μαΐου 2026 – Θέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» | Στις 20.30

Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας | 31 Μαΐου 2026 – Δημοτικός Κινηματογράφος Κήπος, Χανιά | Στις 21.00



ΡΕΘΥΜΝΟ

Πολλά εν θέλω να σου πω… | 8 Μαΐου 2026 – Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου | Στις 19.30

Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού | 8 Μαΐου 2026 – Ωδείο Ρεθύμνου, Αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης | Στις 20.30

Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος | 9 Μαΐου 2026 – Σπίτι Πολιτισμού | Στις 10.00 & 12.00

100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης | 12 Μαΐου 2026 – Πλατεία Μικρασιατών | Στις 20.30

Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος | 12 Μαΐου 2026 – Πάρκο Μίνως | Στις 20.30

Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει | 13 Μαΐου 2026 – Σπίτι Πολιτισμού | Στις 10.00 & 11.30

Ροδινός: O θρυλικός λυράρης | 16 Μαΐου 2026 – Ωδείο Ρεθύμνου, Αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης | Στις 20.30

Το σταυροδρόμι του κόσμου | 18 Μαΐου 2026 – Πλατεία Μικρασιατών | Στις 20.30

Ασίκικο Πουλάκη | 19 Μαΐου 2026 – Πλατεία Μικρασιατών | Στις 20.30

Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας | 25 Μαΐου 2026 – Σπίτι Πολιτισμού | Στις 20.30



ΑΝΩΓΕΙΑ

Πολλά εν θέλω να σου πω… | 9 Μαΐου 2026 – Κινηματοθέατρο Ανωγείων | Στις 20.30

Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος | 11 Μαΐου 2026 – Πλατεία Αϊ-Γιάννη | Στις 20.30

Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει | 12 Μαΐου 2026 – Κινηματοθέατρο Ανωγείων | Στις 10.00 & 11.30

100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης | 13 Μαΐου 2026 – Θέατρο «Νίκος Ξυλούρης» | Στις 20.00

Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας | 15 Μαΐου 2026 – Κινηματοθέατρο Ανωγείων | Στις 20.30

Ροδινός: O θρυλικός λυράρης | 17 Μαΐου 2026 – Θεατράκι σχολείου | Στις 20.30

Το σταυροδρόμι του κόσμου | 19 Μαΐου 2026 – Πλατεία Μεϊντάνι | Στις 20.30

Ασίκικο Πουλάκη | 20 Μαΐου 2026 – Πλατεία Αρμί, Δημαρχείο | Στις 20.30



ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ

Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει | 9 Μαΐου 2026 – Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Ιεράπετρας «Μελίνα Μερκούρη» | Στις 10.00 & 11.30

Πολλά εν θέλω να σου πω… | 10 Μαΐου 2026 – Προαύλιος χώρος Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου | Στις 20.30

Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού | 12 Μαΐου 2026 – Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Ιεράπετρας «Μελίνα Μερκούρη» | Στις 21.00

Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος | 12 Μαΐου 2026 – Πάρκο Μίνως | Στις 20.30

100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης | 15 Μαΐου 2026 – Πλατεία Ελευθερίας | Στις 20.30

Το σταυροδρόμι του κόσμου | 20 Μαΐου 2026 – Πάρκο Μίνως | Στις 20.30

Ασίκικο Πουλάκη | 21 Μαΐου 2026 – Πλατεία Ελευθερίας | Στις 20.30

Θέλω να δω τον Πάπα! | 21 Μαΐου 2026 – Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Ιεράπετρας «Μελίνα Μερκούρη» | Στις 20.30

Ροδινός: O θρυλικός λυράρης | 23 Μαΐου 2026 – Τζαμί Ιεράπετρας | Στις 20.30

Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας | 24 Μαΐου 2026 – Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Ιεράπετρας «Μελίνα Μερκούρη» | Στις 20.30



ΣΗΤΕΙΑ

Σιωπή, ο βασιλιάς ακούει | 10 Μαΐου 2026 – Πολύκεντρο Δήμου Σητείας, Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» | Στις 10.00 & 11.30

Πολλά εν θέλω να σου πω… | 11 Μαΐου 2026 – Ιερός Καθεδρικός Ναός Αγίας Αικατερίνης, Σητεία| Στις 20.30

Ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού | 10 Μαΐου 2026 – Πολύκεντρο Δήμου Σητείας, Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» | Στις 21.00

Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος | 14 Μαΐου 2026 – Ιωάννου Κονδυλάκη / Σκαλοπάτια Πεζόστρατου | Στις 20.30

100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης | 17 Μαΐου 2026 – Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, Κεντρική πλατεία Σητείας | Στις 20.30

Θέλω να δω τον Πάπα! | 19 Μαΐου 2026 – Πολύκεντρο Δήμου Σητείας, Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» | Στις 20.30

Μαίρη, Μαριάννα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας | 20 Μαΐου 2026 – Πολύκεντρο Δήμου Σητείας, Αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» | Στις 20.30

Το σταυροδρόμι του κόσμου | 21 Μαΐου 2026 – Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, Κεντρική πλατεία Σητείας | Στις 20.30

Ασίκικο Πουλάκη | 22 Μαΐου 2026 – Πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη, Κεντρική πλατεία Σητείας | Στις 20.30



ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Πολλά εν θέλω να σου πω… | 13 Μαΐου 2026 – Πύλη Ιησού | Στις 20.30

Ροδινός: O θρυλικός λυράρης | 15 Μαΐου 2026 – Αλσύλλιο Προμαχώνα Ιησού | Στις 20.00

100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης | 18 Μαΐου 2026 – Προμαχώνας Ιησού | Στις 20.30