Επαναπατρίζονται 26 ελληνικές αρχαιότητες από τις ΗΠΑ, παραδόθηκαν στην Λίνα Μενδώνη στην Ουάσιγκτον



Επαφές στο State Department

Συνάντηση εργασίας στο State Department.



Η Λίνα Μενδώνη με τον Γενικό Διευθυντή του Μουσείου της Βίβλου Carlos Campo

Μουσείο της Βίβλου

«Οι αρχαιότητες αυτές δεν επιστρέφουν τυχαία στην πατρίδα τους. Η ανάκτησή τους αποδεικνύει τη δύναμη της διεθνούς συνεργασίας στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων» υπογράμμισε η αναπληρώτρια υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για Θέματα Παιδείας και Πολιτισμού Sherry Keneson Hall ενώ ο αναπληρωτής διευθυντής της ICE Charles Wall, ευχαρίστησε όλους τους διαυπηρεσιακούς εταίρους στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο FBI, που συνεργάστηκαν για να διασφαλίσουν αυτά τα αρχαιολογικά ευρήματα..Νωρίτερα, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη είχε συνάντηση εργασίας με την Αναπληρώτρια Υφυπουργό Εξωτερικών για Θέματα Παιδείας και Πολιτισμού Sherry Keneson Hall, στο State Department. Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν η ανανέωση του Μνημονίου Κατανόησης και του Σχεδίου Δράσης για την επιβολή των εισαγωγικών περιορισμών, σε κατηγορίες αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού της Ελληνικής Δημοκρατίας, που χρονολογούνται έως το 1830. Η υπογραφή του νέου πλαισίου έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο 2026, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι εσωτερικές θεσμικές διαδικασίες και στις δύο χώρες. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι ελληνικές πολιτιστικές δράσεις που θα ενταχθούν στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την Ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται έκθεση για την αρχαία ελληνική δημοκρατία, στο Μουσείο του Παρθενώνα, στο Nashville του Tennessee και η έκθεση ενός Κούρου, στο Καπιτώλιο ή στην Εθνική Πινακοθήκη της Ουάσιγκτον.Κατά τη συζήτηση για την επικείμενη διοργάνωση στην Ελλάδα του 5ου σεμιναρίου «Cultural Heritage School», εντός του 2027, οι δύο πλευρές εξήραν την επιτυχία του συνολικού προγράμματος, που συνδιοργανώνεται από το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, το State Department, την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα και το ICOM, με αντικείμενο την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς από την κλιματική αλλαγή και την παράνομη διακίνηση. Συμμετέχουν ειδικοί επιστήμονες, υψηλού επιπέδου από τις δύο χώρες, αλλά και από τις χώρες των Βαλκανίων και της Νοτιονατολικής Ευρώπης.Η Λίνα Μενδώνη αναφέρθηκε και στα επικείμενα εγκαίνια του Μουσείου που είναι αφιερωμένο στην αρχαία Σπάρτη, τον Σεπτέμβριο, σε συνεργασία του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας και του Πανεπιστήμιου του Κονέκτικατ. Ετοιμάζονται δυο ακόμη σημαντικές ελληνικές εκθέσεις: Η πρώτη, στην Ουάσιγκτον, στο Μουσείο της Βίβλου, τον προσεχή Νοέμβριο, με την έκθεση βυζαντινών εικόνων, από την Πάτμο και τη Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη, στο Μουσείο Getty, του Λος Άντζελες, στο πλαίσιο των Ολυμπιακών Αγώνων, του 2028.Τη Λίνα Μενδώνη υποδέχθηκε στο Μουσείο της Βίβλου, στην Ουάσιγκτον, ο Γενικός Διευθυντής του, Carlos Campo. Πρόκειται για έναν από τους πλέον σύγχρονους πολιτιστικούς οργανισμούς, αφιερωμένος στην ιστορία, τη διάδοση και την πολιτιστική επιρροή της Βίβλου, μέσα από διαδραστικές εκθέσεις και σύγχρονες μουσειολογικές πρακτικές. Η Υπουργός κατά τη συζήτηση με τον Γενικό Διευθυντή του Μουσείου Carlos Campo, τον Διευθυντή των Συλλογών Anthony Schmidt και τον επιμελητή Brian Hyland αναφέρθηκε διεξοδικά στην επικείμενη διοργάνωση της έκθεσης «Revealing the Hidden: Byzantine Icons from Thessaloniki and Patmos», η οποία τελεί υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου.Κατά τη συζήτηση τέθηκε το θέμα της σταθερής συνεργασίας, μέσω θεσμοθέτησης Μνημονίου συνεργασίας ανάμεσα στο Μουσείο της Βίβλου και τα Βυζαντινά Μουσεία της Ελλάδας, με στόχο τη διεθνή προβολή του Βυζαντίου και του Βυζαντινού Πολιτισμού.